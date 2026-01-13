Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, miền Bắc chuyển mưa rét

13-01-2026 - 18:50 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ nay đến ngày 22/1, Bắc Bộ sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh gây mưa rét trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (13/1) và ngày mai, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Trời ấm dần lên.

Khoảng ngày 15-16/1, một bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại gây mưa rải rác ở khu vực miền núi.

Đến khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có thể đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây mưa rét diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12-26 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 13-26 độ, có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

