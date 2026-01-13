Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Phan Thị Thu Hường cùng kế toán trưởng

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh

Qua công tác bảo đảm An ninh trên lĩnh vực Thể dục Thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thanh tích cao của tỉnh.

Phan Thị Thu Hường, sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm và Võ Văn Hoài, sinh 1973, Kế toán trưởng Trung tâm nghe lệnh bắt. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ ngày 9/1/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường, sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm và Võ Văn Hoài, sinh 1973, Kế toán trưởng Trung tâm.

Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xử lý nghiêm sai phạm của các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.