Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Phan Thị Thu Hường cùng kế toán trưởng

13-01-2026 - 18:50 PM | Xã hội

Phan Thị Thu Hường, sinh năm 1973 là Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh

Qua công tác bảo đảm An ninh trên lĩnh vực Thể dục Thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thanh tích cao của tỉnh.

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Phan Thị Thu Hường cùng kế toán trưởng - Ảnh 1.

Phan Thị Thu Hường, sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm và Võ Văn Hoài, sinh 1973, Kế toán trưởng Trung tâm nghe lệnh bắt. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Phan Thị Thu Hường cùng kế toán trưởng - Ảnh 2.

Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ ngày 9/1/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường, sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm và Võ Văn Hoài, sinh 1973, Kế toán trưởng Trung tâm.

Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xử lý nghiêm sai phạm của các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ là bao nhiêu: Ai phải làm việc lâu hơn?

Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ là bao nhiêu: Ai phải làm việc lâu hơn? Nổi bật

Ra lệnh tạm giam đối với Giám đốc ngân hàng Đỗ Như Trường

Ra lệnh tạm giam đối với Giám đốc ngân hàng Đỗ Như Trường Nổi bật

Sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, miền Bắc chuyển mưa rét

Sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, miền Bắc chuyển mưa rét

18:50 , 13/01/2026
Giảng dạy "không lịch", Hiệu trưởng và Hiệu phó vẫn hưởng phụ cấp đều đặn 35%?

Giảng dạy "không lịch", Hiệu trưởng và Hiệu phó vẫn hưởng phụ cấp đều đặn 35%?

18:19 , 13/01/2026
Giới thiệu Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

16:55 , 13/01/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 13-1: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay, 13-1: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16:35 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên