Bắt đối tượng cầm đầu Hoàng Thị Thủy

13-01-2026 - 19:53 PM | Xã hội

Trong đợt ra quân đồng loạt, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Hoàng Thị Thủy, các "thư ký đề" và các chân rết cấp dưới.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 13/1 cho biết vừa triệt phá đường dây ghi lô đề quy mô đặc biệt lớn do Hoàng Thị Thủy (SN 1978, trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong) cầm đầu, bắt giữ 19 đối tượng hoạt động tại nhiều huyện, xã trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các hoạt động của đường dây này trải dài từ phường Quảng Trị đến các xã Triệu Phong, Hải Lăng và những vùng lân cận. Trong đợt ra quân đồng loạt, lực lượng công an đã bắt giữ 19 đối tượng, gồm các "thư ký đề" và các chân rết cấp dưới tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc này. Cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Thủy.

Hoàng Thị Thủy (ảnh lớn) và các bị can trong đường dây - Ảnh: Công an Quảng Trị

Dựa trên kết quả khai thác dữ liệu điện tử, cảnh sát ước tính tổng số tiền giao dịch trong đường dây này chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay đã đạt khoảng 1 tỷ đồng. Hiện tại, Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

