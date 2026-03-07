Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa vừa, mưa to
Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 9/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời chuyển rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.
Khoảng sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm ngày 9/3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ và mở rộng dần sang các khu vực khác. Trời chuyển rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 9-10/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/3
Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 20-25 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-26 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 16-25 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-27 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.
Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.
