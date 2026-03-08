Sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ mới phát hiện bị công ty đóng thiếu 6 năm BHXH, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường 316 triệu đồng

Người phụ nữ họ Trần bắt đầu làm việc tại một công ty ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc từ tháng 3/2002. Trong thời gian làm việc, bà đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như hậu cần và hành chính trong doanh nghiệp.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với công ty, đến tháng 8/2023 bà Trần làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định. Mức lương hưu hàng tháng mà bà được nhận là 1.227 NDT (khoảng 4,6 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, bà Trần phát hiện có sai sót trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình. Theo hồ sơ, công ty đã không đóng bảo hiểm xã hội cho bà trong khoảng thời gian từ tháng 3/2002 - 3/2008, tức kéo dài suốt 6 năm.

Khoảng thời gian thiếu đóng bảo hiểm này khiến quyền lợi hưu trí của bà bị ảnh hưởng đáng kể. Theo tính toán, nếu được đóng bổ sung bảo hiểm xã hội cho giai đoạn trên, mức lương hưu hàng tháng của bà có thể tăng thêm 347,28 NDT (khoảng 1,3 triệu đồng).

Sau khi phát hiện sự việc, bà Trần nhiều lần liên hệ với bộ phận hành chính của công ty để hỏi rõ nguyên nhân và tìm phương án giải quyết nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía doanh nghiệp. Trước tình hình đó, bà Trần quyết định khởi kiện công ty cũ ra tòa án, yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc không đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội trong thời gian bà làm việc.

Phía công ty lại cho rằng bà Trần đã hoàn tất thủ tục nghỉ hưu và quan hệ lao động giữa hai bên đã chấm dứt, vì vậy bà không còn thuộc trường hợp được yêu cầu bồi thường.

(Ảnh minh họa)

Sau khi xem xét hồ sơ và các chứng cứ liên quan, tòa án nhận định tranh chấp trong vụ việc phát sinh từ việc người lao động yêu cầu người sử dụng lao động bồi thường thiệt hại do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội.

Tòa án cũng chỉ ra rằng sai sót này được phát hiện sau nhiều năm, trong khi cơ quan bảo hiểm xã hội không còn khả năng bổ sung khoản đóng thiếu cho giai đoạn trước đó. Điều này khiến người lao động không thể được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội như đáng lẽ họ phải có.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, việc tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ và đúng hạn cho người lao động là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của người sử dụng lao động. Nghĩa vụ này không được trì hoãn hoặc miễn trừ, trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do pháp lý đặc biệt.

Trong trường hợp của bà Trần, công ty đã không hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và đúng hạn trong suốt 6 năm đầu bà làm việc. Đồng thời, khi bà làm thủ tục nghỉ hưu, doanh nghiệp cũng không tiến hành đóng bổ sung cho khoảng thời gian còn thiếu.

Theo đánh giá của tòa án, sai sót này có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với thiệt hại mà bà Trần phải chịu, cụ thể là việc mức lương hưu hàng tháng của bà bị giảm so với quyền lợi đáng lẽ được hưởng. Vì vậy, công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường khoản thiệt hại phát sinh từ việc giảm lương hưu của bà Trần.

Để xác định mức bồi thường cụ thể, tòa án đã căn cứ vào tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc là 75 tuổi, theo tiêu chuẩn thường được áp dụng trong các vụ việc bồi thường thiệt hại về người.

Theo cách tính của tòa, khoản lương hưu bị giảm là 347,28 NDT mỗi tháng. Mức thiệt hại được tính gộp trong 20 năm, tương đương công thức: 347,28 NDT/tháng × 12 tháng × 20 năm. Kết quả, tổng số tiền thiệt hại được xác định là 83.347,2 NDT (khoảng 316 triệu đồng).

Từ đó, Tòa án Nhân dân quận Thạch Phong, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam đã ra phán quyết buộc công ty phải bồi thường cho bà Trần toàn bộ số tiền 83.347,2 NDT do việc giảm lương hưu gây ra.

(Ảnh minh họa)

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, cả bà Trần và phía công ty đều không thực hiện quyền kháng cáo. Doanh nghiệp sau đó đã thực hiện chi trả toàn bộ khoản bồi thường theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc.

Qua vụ việc, thẩm phán địa phương cũng nhắc nhở rằng bảo hiểm xã hội cơ bản là một phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, được đóng góp bởi cả người lao động và người sử dụng lao động theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp đóng chậm hoặc đóng thiếu bảo hiểm xã hội vì nhiều lý do khác nhau. Điều này gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Theo quy định tại Trung Quốc, nếu phát hiện doanh nghiệp không đóng hoặc đóng thiếu bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý có thể yêu cầu truy thu theo thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu cơ quan bảo hiểm xã hội không còn khả năng bổ sung khoản thiếu hụt, dẫn đến người lao động mất quyền lợi hưu trí, doanh nghiệp vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng.

(Theo The Paper)