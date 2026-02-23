Sổ BHXH, thẻ BHYT có thay đổi quan trọng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bản điện tử được áp dụng thống nhất trên toàn quốc theo quy định mới.

BHXH Việt Nam cho biết sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử được áp dụng thống nhất trên toàn quốc theo quy định tại Thông tư 09/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đầu tháng 2.

Thay đổi quan trọng với sổ BHXH, thẻ BHYT - Ảnh 1.

Tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID. Ảnh: Internet

Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định pháp luật, bảo đảm triển khai đồng bộ trong thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm.

Việc tạo lập, sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử áp dụng với người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; người sử dụng lao động; cơ quan thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan. Nhóm đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo quy định, toàn bộ quá trình tạo lập, sử dụng sổ, thẻ điện tử phải thực hiện bằng phương tiện điện tử, bảo đảm tuân thủ pháp luật và yêu cầu quản lý dữ liệu. Thông tin hiển thị trên sổ, thẻ điện tử phải trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và được cập nhật kịp thời khi có phát sinh trong quá trình tham gia, giải quyết chế độ.

Sổ BHXH bản điện tử do cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của từng cá nhân. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên trong kho dữ liệu điện tử của người tham gia, tích hợp với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và ứng dụng VssID. Nội dung thể hiện đầy đủ như sổ giấy và có giá trị pháp lý khi giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Tương tự, thẻ BHYT bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất, lưu trữ trên ứng dụng VssID và liên kết với tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thẻ có đầy đủ thông tin theo quy định và được sử dụng trực tiếp khi khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí BHYT.

Theo hướng dẫn mới, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện kê khai, nộp hồ sơ đăng ký, điều chỉnh thông tin và đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bằng phương thức giao dịch điện tử, đúng thời hạn.

Thay đổi quan trọng với sổ BHXH, thẻ BHYT - Ảnh 2.

Sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử được tích hợp trên ứng dụng VssID

Cơ quan BHXH có trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật, xử lý hồ sơ; xác thực thông tin trên sổ, thẻ điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và trả kết quả vào kho dữ liệu điện tử hoặc hòm thư điện tử của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động.

Thông tư cũng quy định rõ, khi người tham gia sử dụng sổ BHXH điện tử, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu xuất trình sổ giấy. Tương tự, cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thẻ BHYT giấy nếu người dân đã sử dụng thẻ điện tử, mà phải chủ động tra cứu giá trị sử dụng trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Để tránh gián đoạn quyền lợi trong quá trình chuyển đổi, các sổ BHXH bản giấy chưa được cập nhật lên cơ sở dữ liệu vẫn tiếp tục được sử dụng làm căn cứ giải quyết chế độ. Thẻ BHYT đã hiển thị trên ứng dụng VssID trước thời điểm thông tư có hiệu lực vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và được quản lý theo quy định mới.

Theo D.Thu

Người lao động

