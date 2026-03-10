Trứng vỏ trắng hay vỏ nâu tốt hơn? Đáp án khiến nhiều người bất ngờ

Khi đi chợ hoặc vào siêu thị, nhiều người thường đứng trước quầy trứng với hai màu vỏ quen thuộc: trắng và nâu. Không ít người cho rằng trứng nâu “tự nhiên hơn”, bổ dưỡng hơn nên sẵn sàng chọn mua loại này dù giá thường cao hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy sự thật lại không hoàn toàn như vậy: màu vỏ trứng gần như không quyết định giá trị dinh dưỡng của quả trứng.

Màu vỏ trứng chủ yếu do giống gà

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự khác biệt về màu vỏ trứng chủ yếu đến từ giống gà mái, chứ không phải do trứng tốt hay kém hơn.

Trang sức khỏe Healthline cho biết những giống gà có lông trắng như Leghorn thường đẻ trứng vỏ trắng, trong khi các giống gà có lông đỏ hoặc nâu như Rhode Island Red lại đẻ trứng vỏ nâu. Màu sắc này được tạo ra bởi các sắc tố phủ lên vỏ trứng trong giai đoạn cuối của quá trình hình thành trứng.

Trang Medical News Today cũng khẳng định màu vỏ trứng là đặc điểm di truyền của giống gà và không ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của phần trứng bên trong. Trên thực tế, ngoài trắng và nâu, một số giống gà còn có thể đẻ trứng màu xanh hoặc xanh lục, nhưng giá trị dinh dưỡng vẫn tương tự nhau.

Trứng trắng và trứng nâu gần như giống nhau về dinh dưỡng

Nhiều nghiên cứu cho thấy trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu không có sự khác biệt đáng kể về dinh dưỡng.

Theo trang thông tin về trứng của Anh Egginfo.co.uk, một quả trứng trung bình cung cấp khoảng 6 gram protein, cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin A, vitamin B12, selen và choline. Những thành phần này gần như giống nhau ở cả trứng trắng và trứng nâu.

Một số nghiên cứu khoa học đăng trên cơ sở dữ liệu y khoa PubMed cũng cho thấy nếu có sự chênh lệch dinh dưỡng thì mức độ rất nhỏ và thường liên quan đến chế độ ăn của gà, chứ không phải màu vỏ trứng.

Theo Healthline, nếu gà được nuôi thả ngoài trời hoặc được bổ sung thức ăn giàu omega-3, trứng có thể chứa nhiều vitamin D hoặc axit béo omega-3 hơn. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào cách chăn nuôi chứ không liên quan đến việc trứng có vỏ trắng hay nâu.

Hương vị của trứng cũng vậy. Trang Medical News Today cho biết mùi vị trứng thường bị ảnh hưởng bởi độ tươi và chế độ ăn của gà, chứ không phải màu vỏ. Tuy vậy, dù dinh dưỡng tương đương, trứng nâu lại thường có giá cao hơn.

Theo các chuyên gia chăn nuôi được trang Delish.com dẫn lại, những giống gà đẻ trứng nâu thường có kích thước lớn hơn và ăn nhiều thức ăn hơn so với giống gà đẻ trứng trắng. Điều này khiến chi phí chăn nuôi cao hơn, dẫn tới giá trứng nâu trên thị trường thường cao hơn.

Nói cách khác, trứng nâu đắt hơn không phải vì bổ dưỡng hơn, mà chủ yếu do chi phí sản xuất.

Chuyên gia hướng dẫn cách chọn trứng ngon

Theo khuyến cáo của Egg Safety Center (Mỹ), khi mua trứng người tiêu dùng nên chú ý trước hết đến tình trạng vỏ trứng. Những quả trứng có vỏ sạch, khô và không bị nứt thường an toàn hơn, vì vỏ bị rạn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Khi mua trứng trong siêu thị, nên kiểm tra ngày đóng gói hoặc hạn sử dụng. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trứng có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 3–5 tuần nếu được giữ ở nhiệt độ khoảng 4°C.

Đối với trứng bán lẻ ngoài chợ, người tiêu dùng có thể áp dụng một số mẹo đơn giản để kiểm tra độ tươi. Chẳng hạn, lắc nhẹ quả trứng: nếu không nghe thấy tiếng động bên trong, trứng thường còn tươi. Một cách khác là thả trứng vào bát nước: trứng chìm và nằm ngang thường rất tươi, còn trứng nổi lên có thể đã hỏng.

Sau khi mua về, các chuyên gia khuyến cáo nên bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh và giữ trứng trong hộp ban đầu để tránh hấp thụ mùi từ thực phẩm khác.