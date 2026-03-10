Xử phạt thanh niên lập nhiều tài khoản Tiktok đăng các video quay lén phim "Thỏ ơi!”

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-03-2026

T.V.P. thừa nhận đã tạo lập nhiều tài khoản TikTok để đăng tải khoảng 45 đoạn video chứa nội dung bộ phim “Thỏ ơi!!” nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác.

Ngày 10/3, Công an TP.HCM cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) của đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp có hành vi đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh đang công chiếu tại rạp lên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Trước đó, ngày 25/2/2026, Phòng PA05, Công an TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bộ phim điện ảnh “Thỏ ơi!!” đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc – bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị phát hành, sản xuất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PA05 đã tiến hành xác minh, rà soát các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm. Qua đó phát hiện tài khoản TikTok “Thỏ ơi!” (@thooi562) đăng tải hàng chục video clip chứa nội dung quay lén từ bộ phim “Thỏ ơi!!”, mỗi clip có độ dài từ khoảng 60 đến 120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Quá trình xác minh cho thấy, tài khoản trên còn đăng tải thông tin rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim, giao dịch thông qua nền tảng Telegram và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định người quản trị các tài khoản trên là T.V.P. (SN 2004, hiện đang cư trú tại TP.HCM và ngày 2/3 đã mời T.V.P đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, P. thừa nhận đã tạo lập nhiều tài khoản TikTok như “Thỏ ơi!” (@thooi_56), “Thỏ ơi!” (@thooi562), “thooi_560”, “Thỏ ơi!” (@thooi_563)để đăng tải khoảng 45 đoạn video chứa nội dung bộ phim “Thỏ ơi!!” nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác. Sau khi thu thập các đoạn video trên mạng, P. cắt ghép thành bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho người có nhu cầu xem trọn bộ.

Từ ngày 23/2 đến khi bị phát hiện, P. đã bán phim cho 11 người. Tại buổi làm việc, P. thừa nhận hành vi vi phạm, khai báo thành khẩn và cam kết chấm dứt việc đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim trên mạng xã hội.

Người dân TP.HCM thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này lưu ý, vi phạm có thể bị phạt 5 triệu đồng

Theo Minh Tuệ

Đời sống và Pháp luật

