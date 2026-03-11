Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VTV bán loại hàng độc lạ trên Shopee, giá lên đến hơn 90 triệu đồng: Người dùng thắc mắc shipper giao hàng thế nào?

11-03-2026 - 10:38 AM | Sống

Sản phẩm do gian hàng VTV Advertising cung cấp khiến nhiều người tò mò về cách thức mua bán.

Mới đây trên sàn thương mại điện tử Shopee, nhiều người dùng thấy sự xuất hiện của gian hàng có tên VTV Advertising có gắn nhãn Shopee Mall. Theo chính sách của sàn thương mại này, nhãn Shopee Mall chỉ được dành cho đối tác chủ sở hữu thương hiệu, hoặc được ủy quyền phân phối các thương hiệu chính hãng của Shopee.

Gian hàng có tên VTV Advertising. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, gian hàng của VTV Advertising cung cấp 11 sản phẩm là những gói quảng cáo trên các nền tảng số của VTV dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí của nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Các sản phẩm do VTV cung cấp được chia thành 3 nhóm: Quảng cáo OTT, Quảng cáo truyền hình theo gói lẻ hoặc gói tháng; Quảng cáo trên các trang mạng xã hội của VTV với nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó, sản phẩm có giá thành cao nhất là gói quảng cáo TVC trên VTV1 và VTV3 vào khung giờ vàng. Giá thành đạt đến 96,5 triệu đồng cho TVC đăng vào khung giờ 19h50 trên kênh VTV3.

Gói quảng cáo có giá cao nhất trong gian hàng của VTV Advertising. Ảnh chụp màn hình

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm gói sản xuất TVC. Nếu trong trường hợp nhãn đã có TVC, VTV sẽ chỉ thu tiền khi TVC được kiểm duyệt bởi Ban biên tập nội dung.

Khi có thông tin về sự xuất hiện của gian hàng của VTV trên sàn thương mại điện tử Shopee, nhiều người dùng thắc mắc vui về việc shipper sẽ giao hàng như thế nào.

Theo thông tin từ gian hàng VTV Advertising, người dùng sẽ đặt gói quảng cáo theo nhu cầu như cách đặt hàng thông thường trên Shopee. Sau đó, VTV sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để tư vấn. Tiếp theo, hai bên sẽ thực hiện ký hợp đồng điện tử. Cuối cùng sản phẩm sẽ được phát sóng theo đúng gói đăng ký.

Theo thông tin từ gian hàng của VTV, đây là lần đầu tiên Đài truyền hình quốc triển khai chương trình ưu đãi quảng cáo dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết 68.

Giá xăng dầu biến động, người dân TP.HCM cần nắm rõ tin cực vui này

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

