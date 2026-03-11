Người xưa dặn khi nấu cơm tuyệt đối đừng quên cho thứ này vào nồi, không chỉ ngon mà còn giữ ấm gia đạo

Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt ngày xưa, việc nấu cơm tưởng chừng chỉ là thao tác quen thuộc: vo gạo, đổ nước, đặt nồi lên bếp. Nhưng người lớn tuổi thường truyền tai nhau một mẹo nhỏ: khi nấu cơm, có thể cho vài giọt giấm vào nồi. Nghe qua tưởng chỉ là mẹo vặt nấu ăn, nhưng phía sau lại ẩn chứa cả kinh nghiệm ẩm thực lẫn quan niệm giữ nếp nhà của người xưa.

Ảnh minh họa

Một mẹo nhỏ giúp hạt cơm ngon hơn

Trong dân gian, nhiều bà nội trợ lâu năm thường chia sẻ rằng chỉ cần cho 1–2 thìa cà phê giấm vào nồi cơm khi vừa đổ nước, cơm nấu ra sẽ tơi hơn, trắng hơn và ít bị thiu.

Thực tế, điều này cũng có cơ sở khoa học. Giấm có tính axit nhẹ, khi cho vào nước nấu cơm với lượng rất nhỏ sẽ:

Giúp hạt gạo giữ được màu trắng tự nhiên, hạn chế bị xỉn màu khi nấu.

Làm hạt cơm tơi và mềm hơn, đặc biệt với những loại gạo để lâu.

Giúp cơm lâu ôi thiu hơn, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Điều quan trọng là lượng giấm rất ít, sau khi cơm chín gần như không còn mùi vị, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến hương vị bữa ăn.

Ngày nay, nhiều đầu bếp cũng áp dụng mẹo tương tự khi nấu các loại cơm như cơm trắng, cơm chiên hay cơm hộp, vì giấm giúp hạt cơm tách rời và giữ được độ ngon lâu hơn.

Vì sao người xưa xem đó là cách "giữ ấm gia đạo"?

Không chỉ đơn thuần là mẹo nấu ăn, trong quan niệm dân gian, giấm còn tượng trưng cho sự dung hòa. Vị chua nhẹ của giấm giúp cân bằng hương vị trong nhiều món ăn, giống như cách mỗi người trong gia đình cần biết nhường nhịn để giữ hòa khí.

Chính vì vậy, nhiều người lớn tuổi cho rằng bữa cơm ngon không chỉ nhờ gạo tốt mà còn nhờ sự chăm chút của người nấu. Một nồi cơm tơi, thơm, nóng hổi luôn được xem là biểu tượng của mái nhà ấm áp.

Trong văn hóa bếp Việt, nồi cơm luôn là trung tâm của mâm cơm gia đình. Khi nồi cơm được nấu cẩn thận, đầy đặn, người xưa tin rằng đó cũng là dấu hiệu của một gia đình biết vun vén, biết giữ gìn nếp sống.

Ảnh minh họa

Những chi tiết nhỏ làm nên nếp nhà

Thực ra, nhiều thói quen trong gian bếp truyền thống đều bắt nguồn từ những điều rất giản dị: giữ bếp sạch, nấu cơm đúng bữa, bày mâm cơm gọn gàng. Những điều này không phải mê tín hay phong thủy phức tạp, mà chỉ là cách người xưa nhắc nhở con cháu coi trọng bữa cơm gia đình.

Bởi lẽ, trong nhịp sống hiện đại, khi mỗi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, một bữa cơm đủ đầy và ấm cúng vẫn luôn là sợi dây kết nối các thành viên trong nhà.

Có thể mẹo cho vài giọt giấm vào nồi cơm chỉ là một kinh nghiệm nhỏ trong bếp. Nhưng phía sau nó lại gợi nhớ một điều quen thuộc: giữ được bữa cơm ngon cũng chính là giữ được hơi ấm của gia đình.