Tình hình đáng lo của Đình Bắc, Tiến Linh, Xuân Son...

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp đôi tuyển Malaysia vào ngày 31/1. Tiếp đó là chiến dịch ASEAN Cup 2026 vào tháng 7 với mục tiêu lấy lại vị thế số một khu vực. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của người hâm mộ, bài toán hàng công đang trở thành nỗi nhức nhối đối với HLV Kim Sang-sik. Những chân sút chủ lực, từ niềm hy vọng kỳ cựu đến "bom tấn" nhập tịch Xuân Son đến những tiền đạo chủ lực Tiến Linh, Đình Bắc... đều đang trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng đáng báo động tại đấu trường V.League.

Những con số "biết nói" đầy âu lo

Từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ Đông Nam Á, nhưng con số 11 trận liên tiếp tịt ngòi của tiền đạo Tiến Linh trên mọi đấu trường là một thực tế phũ phàng. Tiền đạo sinh năm 1997 dường như đang đánh mất bản năng sát thủ trong vòng cấm. Sự đơn độc trên hàng công câu lạc bộ cùng áp lực tâm lý nặng nề khiến những pha chạm bóng của Tiến Linh mất đi sự nhạy bén thường thấy.

Trong khi đó, trường hợp của Nguyễn Xuân Son lại mang đến một nỗi lo kiểu khác. Từng "làm mưa làm gió" và được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán dứt điểm của ĐTQG sau khi nhập tịch, nhưng phong độ 1 bàn thắng trong 5 trận gần nhất là quá ít ỏi so với đẳng cấp của anh. Việc các hậu vệ V.League đã dần "bắt bài" lối chơi thiên về sức mạnh của Xuân Son khiến anh không còn nhiều đất diễn, đặt ra dấu hỏi về khả năng thích nghi của anh trong hệ thống chiến thuật của ông Kim Sang-sik.

Mảnh ghép cuối cùng trong "tam giác lo âu" này là sao trẻ Nguyễn Đình Bắc. Dù vẫn luôn thi đấu nhiệt huyết, sở hữu tốc độ và khả năng đột phá ấn tượng, nhưng việc gần một năm chưa thể ghi bàn tại V.League là một thống kê khó chấp nhận với một tiền đạo vừa là ngôi sao ở U23 châu Á 2026. Sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng đang là rào cản ngăn cản tài năng trẻ này vươn tầm.

Hàng công tuyển Việt Nam không có phong độ tốt ở V.League (Ảnh: FBNV)

Thử thách bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik

Mối lo đồng loạt của các trụ cột hàng công diễn ra ngay trước thềm trận gặp Malaysia và ASEAN Cup 2026 đặt HLV Kim Sang-sik vào thế khó. Ông không chỉ cần một chiến thuật hợp lý mà còn cần một liệu pháp tâm lý đủ mạnh để giúp các học trò vượt ngưỡng.

Rõ ràng đây là thời điểm chiến lược gia người Hàn Quốc cần mạnh dạn thực hiện những thay đổi mang tính đột phá. Đó có thể là việc thử nghiệm những sơ đồ mới để tối ưu hóa sự kết hợp giữa các tiền đạo, hoặc thậm chí là trao cơ hội cho những "cánh chim lạ" đang có phong độ cao tại V.League và giải Hạng Nhất.

Dù bức tranh hàng công hiện tại có phần ảm đạm, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Đôi khi, một bàn thắng may mắn hay một khoảnh khắc thăng hoa trong màu áo đội tuyển có thể giúp các chân sút cởi bỏ áp lực và tìm lại chính mình. Người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng rằng, những "họng pháo" này đang chỉ tạm nghỉ ngơi để dồn sức cho những trận cầu rực lửa sắp tới. Giờ là lúc Tiến Linh, Xuân Son hay Đình Bắc cần chứng minh bản lĩnh của những chiến binh thực thụ.