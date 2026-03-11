Mời 12 người ăn tối, hóa đơn bất ngờ vọt hơn 170 triệu: Chủ tiệc bình thản làm việc này, ai cũng sững sờ!

Từ bữa tiệc 12 người thành 4 bàn gần 40 khách

Chiều thứ Sáu, khoảng 18h, tại phòng riêng lớn nhất của nhà hàng Duyệt Yến Lâu, Lâm Viễn, chủ một công ty truyền thông đứng lặng ở hành lang, trên tay cầm tờ hóa đơn tạm tính.

Con số trên đó khiến anh gần như sững lại: 48.688 tệ, tương đương khoảng 170 triệu đồng.

Trong khi đó, kế hoạch ban đầu của anh chỉ là một bữa tiệc 12 người, ngân sách khoảng 12.000 tệ (khoảng 42 triệu đồng).

Một tuần trước, sau khi công ty ký được một dự án quảng bá quan trọng, Lâm Viễn quyết định tổ chức bữa ăn nhỏ để kết nối quan hệ. Anh cẩn thận lựa chọn 12 khách mời gồm đại diện đối tác, một số cộng sự trong ngành và vài người bạn làm truyền thông.

Nhà hàng Duyệt Yến Lâu được chọn vì nổi tiếng với không gian riêng tư và món ăn tinh tế. Lâm Viễn đặt phòng riêng, chọn sẵn thực đơn và rượu, tính toán chi phí ở mức khoảng 42 triệu đồng.

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng đi chệch khỏi kế hoạch ngay khi khách đến.

Đến khi bữa tiệc thực sự bắt đầu, căn phòng riêng đã biến thành bữa ăn gần 40 người với 4 bàn. (Ảnh: Sohu)

Người đầu tiên xuất hiện là một quản lý phía đối tác không đi một mình mà dẫn theo một nhân viên mới. Một người bạn khác lại dẫn thêm hai người quen "đến giao lưu". Một nữ phóng viên đến cùng bạn thân.

Càng về sau, số người đi kèm càng nhiều. Có người mang theo bạn, có người dẫn "đối tác", thậm chí có khách còn đưa cả vợ và con đến dự.

Bàn tròn 12 chỗ nhanh chóng chật kín, nhân viên phải thêm ghế rồi thêm bàn.

Đến khi bữa tiệc thực sự bắt đầu, căn phòng riêng đã biến thành bữa ăn gần 40 người với 4 bàn.

Nhiều món đắt tiền được gọi thêm, hóa đơn tăng vọt

Trong lúc các khách mời trò chuyện và cụng ly, Lâm Viễn dần nhận ra bữa tiệc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Những người anh mời ban đầu bận tiếp chuyện với những vị khách họ mang theo. Một số bàn liên tục gọi thêm món.

Khi hỏi nhân viên phục vụ về chi phí, Lâm Viễn được cho biết ngoài thực đơn đã đặt sẵn, các bàn còn tự gọi thêm nhiều món đắt tiền như hải sản cao cấp, sashimi và nhiều chai rượu Mao Đài, rượu vang.

Tổng hóa đơn dự kiến vượt xa ngân sách ban đầu.

Đứng giữa căn phòng náo nhiệt, Lâm Viễn chợt nhận ra bữa tiệc đã trở thành buổi tụ họp của nhiều người xa lạ, còn anh dường như trở thành người chi trả cho tất cả.

Chủ tiệc lặng lẽ thanh toán phần của mình rồi rời đi

Sau khi quan sát một lúc, Lâm Viễn quyết định rời khỏi phòng tiệc.

Anh đến quầy thu ngân và yêu cầu thanh toán phần chi phí đúng theo thực đơn 12 người đã đặt trước.

Nhân viên tỏ ra bất ngờ vì các bàn vẫn đang tiếp tục gọi món. Tuy nhiên, Lâm Viễn khẳng định chỉ chịu trách nhiệm cho phần mình đặt ban đầu.

Tổng số tiền anh thanh toán là 11.850 tệ, tương đương khoảng 41 triệu đồng.

Sau khi ký hóa đơn, anh rời khỏi nhà hàng.

Nửa tiếng sau, nhà hàng gọi điện vì khách chưa ai chịu trả tiền.

Sau khi quan sát một lúc, Lâm Viễn quyết định rời khỏi phòng tiệc. (Ảnh: Sohu)

Khoảng 30 phút sau khi về nhà, Lâm Viễn nhận được cuộc gọi từ quản lý nhà hàng.

Theo phía nhà hàng, các khách trong phòng riêng không thống nhất được việc chia tiền, nên phần hóa đơn còn lại vẫn chưa được thanh toán.

Quản lý cho biết vì Lâm Viễn là người đặt phòng nên muốn hỏi liệu anh có thể giải quyết giúp hay không.

Câu trả lời của anh rất rõ ràng: "Tôi đã thanh toán phần chi phí mình đặt trước. Những món sau đó do khách tự gọi không liên quan đến tôi. Ai gọi thì người đó trả."

Sau khi nói xong, anh kết thúc cuộc gọi.

"Bài học đắt giá" về ranh giới trong các mối quan hệ

Không lâu sau, điện thoại và tin nhắn của Lâm Viễn liên tục đổ về. Một số người cho rằng anh "không khéo léo", số khác lo ngại sự việc có thể ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn.

Tuy nhiên, Lâm Viễn không trả lời.

Theo anh, bữa tiệc tối hôm đó giống như một bài học đắt giá về các mối quan hệ xã giao.

Khoản tiền hơn 40 triệu đồng anh trả cho bữa tiệc ban đầu, theo Lâm Viễn, chính là cái giá để anh hiểu rõ hơn về cách vận hành của những "mối quan hệ" tưởng chừng thân thiết.

Và câu nói anh đưa ra với nhà hàng cũng là kết luận cho câu chuyện tối hôm đó:

"Phần của tôi đã thanh toán. Phần còn lại… không liên quan đến tôi."

Theo Sohu, Sina, 163