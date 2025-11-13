35/36 người đi họp lớp, hóa đơn hết 118 triệu đồng, tôi vắng mặt vẫn bị bạn học đòi chia tiền: "10 năm tình bạn không thể viện cớ vắng mặt"

Buổi họp lớp miễn cưỡng

Ngày 5/11/2025, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp trung học, vốn được tổ chức để gắn kết tình bạn cũ lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì mức phí tham dự lên tới 3 triệu đồng/ người.

Theo lời kể của nhân vật chính Trần Mặc, trước đó trong nhóm chat lớp cấp ba, lớp trưởng Lý Cường đã đứng ra tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp.

Địa điểm được ấn định tại phòng tiệc của một khách sạn ở địa phương. Theo kế hoạch, chi phí bao gồm bữa tối, đồ uống, thuê địa điểm và quà lưu niệm, được chia đều cho mỗi người tự trả phần mình. Mỗi người phải đóng trước 800 NDT (tương đương khoảng 3 triệu đồng), và cam kết nếu chi tiêu ít sẽ hoàn lại, còn thiếu thì bù thêm.

Khoản phí này khiến Trần Mặc rơi vào thế khó. Anh hiện sinh sống tại một thành phố hạng ba, làm kỹ thuật viên cho một công ty bình thường, thu nhập khoảng 6.000 NDT/tháng (tương đương 22 triệu đồng). Sau khi vợ sinh con, cô phải nghỉ ở nhà dưỡng sức, toàn bộ gánh nặng chi tiêu như tiền vay mua nhà, trả góp ô tô, sữa và tã cho con nhỏ đều dồn lên vai anh.

Với Trần Mặc, 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng) không hề nhỏ, tương đương với nửa tháng tiền xăng xe, vài hộp sữa bột, hoặc tiền ăn của cả gia đình trong một tuần. Ngoài vấn đề tài chính, anh cũng không hứng thú với không khí của những buổi họp lớp kiểu hình thức. Anh cho rằng ý nghĩa thật sự của họp lớp là gắn kết tình cảm, chứ không phải nơi khoe khoang hay so bì thành đạt.

Trong nhóm chat lớp, phần lớn bạn học nhanh chóng chuyển tiền, đa số là những người có điều kiện kinh tế khá hơn như làm công chức hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, một số bạn khác cũng âm thầm than phiền rằng mức phí quá cao, chỉ là ngại không tiện từ chối công khai.

Đến hạn cuối đóng tiền, Trần Mặc lấy lý do “con nhỏ bị sốt, phải đưa đi bệnh viện” để thông báo trong nhóm rằng anh không thể tham dự buổi họp lớp. Tối hôm đó, đúng là con anh bị ốm thật, khiến anh phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, vừa mệt mỏi vừa cảm thấy 800 NDT dành cho con có lẽ xứng đáng hơn nhiều.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, anh nhìn thấy hình ảnh buổi tiệc diễn ra tại khách sạn rực rỡ ánh đèn, bàn tiệc bày biện sang trọng, bạn bè cụng ly cười nói vui vẻ. Tuy nhiên, anh chỉ lặng lẽ xem mà không bình luận hay tương tác, trong lòng xen lẫn cảm giác xa cách và nhẹ nhõm.

Khi hóa đơn thay lời hỏi thăm

Sáng hôm sau, khi Trần Mặc đang ở nhà chăm con vừa hạ sốt, chuông cửa bất ngờ vang lên. Nhìn qua mắt mèo, anh thấy lớp trưởng Lý Cường và lớp phó đứng trước cửa.

Lý Cường mặc vest chỉnh tề nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cơn say, còn lớp phó thì ăn mặc thời thượng, tay xách túi hàng hiệu đắt tiền. Ánh mắt và thái độ của cả hai toát lên vẻ chất vấn, như thể đến để “làm cho ra lẽ” chuyện gì đó.

Khi cửa vừa mở, Lý Cường lập tức lên tiếng trách móc. Anh ta nói rằng buổi họp lớp được lên kế hoạch cho 36 người tham dự, nhưng việc Trần Mặc vắng mặt khiến 35 người còn lại phải chia đều chi phí cho 36 suất.

Lý Cường rút ra hóa đơn thanh toán của khách sạn, tổng cộng 32.000 NDT (tương đương khoảng 118 triệu đồng), cho biết ban đầu bình quân mỗi người phải trả hơn 900 NDT (tương đương khoảng 3,3 triệu đồng), nhưng nhờ anh thương lượng với khách sạn mới giảm được xuống 800 NDT/người. Giờ Trần Mặc không đi, anh ta cho rằng mọi người khác phải trả thêm tiền vì anh.

Bên cạnh đó, lớp phó cũng phụ họa, nói rằng “mười năm tình bạn không nên vì con ốm mà bỏ mặc”, đồng thời cho rằng Trần Mặc nên có trách nhiệm chia sẻ phần chi phí bị thiếu hụt.

Trần Mặc lập tức phản bác. Anh nhấn mạnh rằng mình đã báo trước lý do vắng mặt, chứ không phải bỏ ngang phút chót. Việc lựa chọn địa điểm, thực đơn và tiêu chuẩn tổ chức hoàn toàn do ban tổ chức quyết định, anh không tham gia, cũng không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, nên không có lý do gì phải trả tiền.

Anh khẳng định, theo nguyên tắc chia đều thì chỉ những người trực tiếp tham dự mới phải thanh toán phần chi tiêu, chứ không thể bắt người không có mặt “trả cho suất trống”. Nếu thực sự phát sinh tổn thất, anh cho rằng nên do ban tổ chức trao đổi lại với khách sạn hoặc những người tham gia, chứ không thể đến đòi tiền người vắng mặt.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Lý Cường lớn tiếng trách Trần Mặc “không coi trọng tình bạn cùng lớp”. Đáp lại, Trần Mặc lạnh lùng hỏi: “Mang hóa đơn đến tận nhà đòi tiền thì đó gọi là tình bạn sao?”

Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng, cuối cùng Trần Mặc viện cớ “con cần nghỉ ngơi” để mời họ ra về. Khi cánh cửa khép lại, những ấn tượng tốt đẹp cuối cùng về tình bạn học trò trong anh cũng tan biến hoàn toàn. Anh chỉ còn biết thở dài: “Có những thứ tình cảm, một khi đã được gắn giá niêm yết, thì chẳng đáng giữ nữa.”

Sự việc này sau đó đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng lớp trưởng đã không quy định rõ trách nhiệm trong trường hợp vắng mặt, nên việc ép buộc đóng tiền sau khi không tham dự là vô lý. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bạn bè cùng lớp nên thông cảm cho nhau, nếu ai cũng vì chuyện tiền bạc mà tính toán thì buổi họp lớp vốn để gắn kết lại trở thành nơi gây chia rẽ, làm mất đi ý nghĩa ban đầu của hai chữ “tình bạn”.

