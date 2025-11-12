Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người giàu nhất buổi họp lớp

12-11-2025 - 15:16 PM | Sống

Đi họp lớp, bạn sẽ thấy người giàu nhất không phải người trả bill, mà là người biết khi nào nên đi về.

Họp lớp là dịp hiếm hoi mà một nhóm người từng có chung vạch xuất phát lại ngồi chung bàn, sau nhiều năm mỗi người chạy một hướng. Và cũng chính ở bàn đó, bạn dễ thấy rõ nhất ai đang “đủ” - đủ tiền, đủ trải nghiệm, đủ bình thản và ai vẫn đang cố.

Mỗi mùa họp lớp, luôn có một khoảnh khắc “điểm rơi” quen thuộc: ai đó rút ví trả bill, không khí chuyển nhẹ, vài ánh mắt liếc nhau, những câu “ôi thôi để tớ” vang lên đúng nhịp… nhưng ẩn trong đó là đủ mọi cảm xúc từ tự hào, gượng gạo, thậm chí cả ganh tị.

Người trả bill có thể giàu thật. Nhưng đôi khi, họ cũng chỉ đang mua một sự im lặng, hay một khoảnh khắc được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn người giàu thật không phải người chi nhiều nhất, mà là người biết khi nào nên dừng câu chuyện “so đo ngầm” đang tràn quanh bàn.

Người giàu nhất buổi họp lớp- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Họ biết khi nào nên chuyển đề tài trước khi buổi gặp biến thành cuộc đấu thành tích. Họ hiểu đâu là giới hạn của tự ái khi lời trêu đùa có thể khiến ai đó chạnh lòng. Và họ đủ tỉnh để biết, không ai thật sự “thắng” trong một buổi họp lớp vì ai cũng đã phải trả giá cho hành trình riêng của mình.

Người giàu nhất trong bàn họp lớp, hóa ra không phải người vừa mua nhà hay vừa đổi xe, mà là người có thể rời bàn với tâm thế nhẹ nhàng nhất. Không cần chứng minh gì cả. Không phải vì họ có tất cả, mà vì họ hiểu mình đã “đủ”.

Buổi họp kết thúc, vài người vẫn ngồi lại chụp thêm ảnh, vài người tiếp tục kể chuyện cũ, còn họ lặng lẽ đứng dậy, gửi lời chào, rồi đi về. Không ồn ào, không để lại ấn tượng phô trương nào nhưng chính sự an yên đó khiến người khác phải nhớ.

Vì đến cuối cùng, buổi họp lớp không phải là nơi để chứng minh ai thành công hơn ai, mà là nơi để bạn nhận ra: giàu thật không phải là có nhiều tiền, mà là biết khi nào nên rời khỏi những cuộc so bì, để giữ cho lòng mình vẫn đủ bình an.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp

Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp Nổi bật

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới Nổi bật

60 tuổi tôi mới nhận ra: 3 cái bẫy âm thầm này khiến người trung niên nghèo nhanh hơn cả khủng hoảng kinh tế

60 tuổi tôi mới nhận ra: 3 cái bẫy âm thầm này khiến người trung niên nghèo nhanh hơn cả khủng hoảng kinh tế

15:10 , 12/11/2025
Salad của người giàu: Công thức giảm cân đang gây bão, kết hợp măng tây cùng "kho báu đen" đắt đỏ, ăn hoài không chán!

Salad của người giàu: Công thức giảm cân đang gây bão, kết hợp măng tây cùng "kho báu đen" đắt đỏ, ăn hoài không chán!

15:07 , 12/11/2025
Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng trước ngày em trai hầu tòa: Nếu biết có chất cấm trong kẹo Kera sẽ không bao giờ làm

Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng trước ngày em trai hầu tòa: Nếu biết có chất cấm trong kẹo Kera sẽ không bao giờ làm

14:54 , 12/11/2025
Người phụ nữ mắc tiểu đường ăn trứng hấp thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể xuất hiện thay đổi bất ngờ

Người phụ nữ mắc tiểu đường ăn trứng hấp thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể xuất hiện thay đổi bất ngờ

14:07 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên