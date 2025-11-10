Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi họp lớp, người giỏi tính nhất lại không phải kế toán

10-11-2025 - 22:08 PM | Sống

Đi họp lớp không chỉ là gặp lại bạn cũ mà còn là buổi học “tài chính - tâm lý” sống động.

Ai cũng nghĩ người giỏi tính là kế toán, nhưng đi họp lớp mới hiểu: người giỏi tính thật sự là những người biết cân đo mọi thứ bằng tình huống.

Có người tính đường trốn bill. Khi hóa đơn lên tới con số bất ngờ, họ chớp thời cơ: “À, tôi ra mua nước ngoài nè, trả riêng nhé”. Vài chiêu nhỏ nhưng đủ để giữ ví an toàn mà vẫn không mất lòng ai.

Có người tính xem ai giàu hơn ai. Không phải mở Excel hay soi bảng lương, chỉ nhìn cách mọi người chọn món ăn, quà tặng thầy cô, hay chiếc xe dựng ngoài quán là đủ để phán đoán. Một ánh mắt, một nụ cười, một ly rượu đặt xuống bàn - tất cả đều có thể được “ghi sổ” vào bảng cân đối tài chính ngầm.

Đi họp lớp, người giỏi tính nhất lại không phải kế toán- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Có người tính xem mình có nên đi năm sau nữa không. Họ cân nhắc đủ thứ: khoản đi lại, chi phí quà tặng, nỗi sợ bị so sánh với bạn cũ. Cuối cùng, họ quyết định: “Năm sau sẽ đi nếu có deal ngon, còn không thì nghỉ”.

Đi họp lớp không chỉ là gặp lại bạn cũ, mà còn là buổi học “tài chính - tâm lý” sống động. Bạn không cần bằng kế toán, chỉ cần tinh ý là đủ để nhận ra: mỗi người đều đang tính toán theo cách riêng và không phải phép tính nào cũng tính bằng tiền.

Và cuối cùng, sau khi nhìn tất cả những con số, những cách tính, những toan tính ngầm, bạn sẽ thấy một sự thật đơn giản mà chua chát: người giỏi tính nhất không phải là người giàu nhất, mà là người biết giữ được sự tự tin và bình thản giữa một rừng ví khác nhau. Bạn có thể không có xe sang, không có nhà phố, không có đồng lãi đầu tư, nhưng bạn vẫn ra về với nụ cười vì bạn hiểu cách sống khôn ngoan hơn tất cả những bảng cân đối tài chính kia.

Đi họp lớp, đôi khi chính là lúc bạn học được cách làm chủ ví tiền của mình mà không phải làm nô lệ cho sự so bì. Và biết đâu, năm sau bạn quay lại, không cần tính toán gì nữa, chỉ cần tận hưởng, cười vui với bạn cũ, và vẫn giữ được ví… yên ổn.

Đi họp lớp, người bạn vừa phá sản ngỏ ý mượn mỗi người 10 triệu đồng: Chỉ một bạn đồng ý còn lại từ chối, nửa năm sau ai cũng tiếc nuối

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
họp lớp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ! Nổi bật

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu Nổi bật

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 quy mô thế giới tổ chức lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 quy mô thế giới tổ chức lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

22:00 , 10/11/2025
Ông cụ qua đời để lại 1 căn nhà và 4,8 tỷ đồng nhưng không có người thừa kế, họ hàng liền kiện đòi hưởng, tòa tuyên bố: “Tiền được lấy, nhà thì không”

Ông cụ qua đời để lại 1 căn nhà và 4,8 tỷ đồng nhưng không có người thừa kế, họ hàng liền kiện đòi hưởng, tòa tuyên bố: “Tiền được lấy, nhà thì không”

22:00 , 10/11/2025
4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

21:52 , 10/11/2025
10 ngày nữa sẽ có 4 con giáp đón tin vui, tài chính thịnh vượng, cuộc sống viên mãn

10 ngày nữa sẽ có 4 con giáp đón tin vui, tài chính thịnh vượng, cuộc sống viên mãn

21:32 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên