Họp lớp là buổi tổng kết tài chính không cần Excel

Họp lớp nghe tưởng vui nhưng đôi khi lại là bản báo cáo tài chính chi tiết nhất về từng người, chỉ khác là không ai cần mở file Excel. Cả lớp một thời giờ ai cũng tự có “bảng cân đối kế toán” của riêng mình: người lãi, người lỗ, người đầu tư sai hướng và người đang cố giấu khoản nợ trong nụ cười.

Ngày còn ngồi chung bàn, ai cũng giống nhau: tiêu tiền bố mẹ cho, nói chuyện tương lai như một phép tính dễ. Nhưng sau vài năm đi làm, bạn nhận ra bài toán cuộc sống không có công thức nào cố định. Có người chọn ổn định, tích góp từng chút, giờ an toàn và vững vàng. Có người dấn thân kinh doanh, lãi có, lỗ cũng nhiều. Có người làm nghề “hot”, nhưng thu nhập bấp bênh đến mức không dám nghe câu “bao giờ lấy chồng?”.

Ảnh minh hoạ

Ở buổi họp lớp, mỗi người đều là một con số biết đi thể hiện qua cách nói chuyện, trang phục, hay chiếc xe dựng ngoài quán. Ai cũng đang báo cáo kết quả năm tài chính của cuộc đời mình, dù không ai trình bày ra giấy.

Có người nhìn lại, tự hào vì mình đã đi đường dài. Có người chỉ im lặng vì thấy mình chưa đâu vào đâu. Có người vẫn cười ồn ào, nhưng ánh mắt lại tránh khi nói đến “thu nhập”. Và rồi, bạn chợt hiểu: thành công của mỗi người không nằm ở con số tiền trong ví, mà ở việc họ có còn phải chạy theo những phép so sánh ấy hay không.

Họp lớp không có deadline, cũng chẳng có bảng chấm điểm. Nhưng nếu coi mỗi người là một bản báo cáo, thì điều quý nhất không phải ai lãi nhiều hơn, mà là ai còn biết mình đang muốn sống thế nào.

Bởi đến cuối cùng, tiền chỉ là cách chúng ta đo lường lựa chọn của chính mình và họp lớp chỉ là dịp để nhìn lại xem, sau từng quyết định, ta đang lời hay đang lỗ.