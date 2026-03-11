Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng Nai cảnh báo độc tố trong sữa, yêu cầu nhanh chóng thu hồi

11-03-2026 - 09:02 AM | Sống

TPO - Trước nguy cơ một số sản phẩm sữa trên thế giới bị cảnh báo nhiễm độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ, ngày 10/3 Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động kiểm soát, rà soát sản phẩm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, việc cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan này nhận được Công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) liên quan đến nguy cơ một số sản phẩm sữa có thể nhiễm độc tố cereulide loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Để chủ động phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa trên địa bàn tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm độc tố.

Các doanh nghiệp phải khẩn trương rà soát các lô sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt lưu ý một số sản phẩm đã được cảnh báo thu hồi trên thế giới như: sản phẩm Aptamil First Infant Formula (800g) của Công ty Danone (Anh) với hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026; sản phẩm Babybio Optima 1 của Công ty Vitagermine (Pháp) thuộc các lô 894408, 900035 và 900932.

Ngoài ra còn có các sản phẩm Alula Gold Reflux (lô 8000003387) và Alula Colic & Constipation (lô 8000003407) của Công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd (Australia).

Sở Công Thương yêu cầu khi phát hiện các sản phẩm thuộc các lô nêu trên hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm độc tố, doanh nghiệp phải phối hợp với nhà phân phối chủ động thu hồi, tiêu hủy theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Y tế và Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần kịp thời thông báo, khuyến cáo người tiêu dùng dừng ngay việc sử dụng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo.

Đối với Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai, Sở Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, theo dõi việc lưu thông các sản phẩm sữa thuộc các thương hiệu nêu trên. Trường hợp phát hiện các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc không thực hiện thu hồi theo cảnh báo của cơ quan chức năng, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

UBND các xã, phường cũng được đề nghị thông tin rộng rãi nội dung cảnh báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa tại địa phương.

Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cơ quan chức năng tổng hợp, xử lý theo quy định.

Theo Văn Quân

Tiền Phong

