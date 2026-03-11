Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực

11-03-2026 - 15:21 PM | Lifestyle

Giữa địa thế hùng vĩ, những chùm hoa vông nem đỏ rực như thắp sáng cả ngọn núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh.

Những ngày này, trên các hội nhóm du lịch và nhiếp ảnh, những bức hình về hoa vông nem đỏ rực, mọc cheo leo trên vách núi Bà Đen đang trở thành tâm điểm. Hoa vông nem mang một vẻ đẹp hoang dại, tự do khiến bất cứ ai đi cáp treo lên đỉnh núi cũng phải trầm trồ.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 1.

Núi Bà Đen được xem là "nóc nhà Nam Bộ"

"Sắc đỏ của hoa vông nem rực rỡ, gai góc và tràn đầy sức sống. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt được khoảnh khắc hoa khoe sắc trên triền núi, từ sáng sớm, buổi trưa cho đến lúc hoàng hôn. Đặc biệt, khi có mây, sắc đỏ hiện lên mờ ảo trong màn sương, tạo nên một khung cảnh cực kỳ siêu thực mà hiếm nơi nào có được" – anh Hải Triều, một nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh phong cảnh tại Tây Ninh, chia sẻ.

Cũng theo anh Hải Triều, góc ngắm hoa vông nem đẹp nhất là từ cabin cáp treo lên núi Bà Đen. Từ chân núi lên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy những cây vông nem đỏ rực đan xen trong sắc xanh của núi. Vào buổi chiều, ánh hoàng hôn phản chiếu xuống từng thảm đỏ của hoa vông nem, làm nên một vẻ đẹp nên thơ và kỳ ảo.

Hoa vông nem vốn dĩ không xa lạ với tâm thức người Việt. Từ lâu, loài cây này đã gắn liền với đời sống thôn quê: lá để gói nem, vỏ làm thuốc an thần, thân cây làm hàng rào nơi làng quê duyên hải hay ven rạch miền Tây.

Theo những người dân Tây Ninh, những gốc vông nem tại đây đã bám rễ từ rất lâu đời, gắn liền với dòng chảy thời gian của ngọn núi cao nhất Nam Bộ.

Bắt đầu nở rộ từ tháng 3 và kéo dài đến tận tháng 5, loài hoa này có đặc tính thú vị là khi ra hoa, cây trút sạch lá, chỉ còn lại những chùm hoa đỏ chói vươn thẳng lên trời. Hình dáng hoa tựa như móng rồng hay lưỡi liềm xếp chồng lên nhau, đầy kiêu hãnh giữa nắng gắt.

Sự kiên cường của vông nem khi bám rễ vào kẽ đá, chắt chiu nhựa sống qua mùa khô để bùng nổ sắc đỏ vào tháng 3 khiến nhiều du khách thích thú.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 2.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 3.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 4.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 5.

Hoa vông nem mang một vẻ đẹp hoang dại, tự do, khiến bất cứ ai đi cáp treo lên đỉnh núi cũng phải trầm trồ

"Ngắm hoa vông nem tại núi Bà Đen có một cảm giác rất khác với hoa gạo tại miền Bắc. Nếu như hoa gạo tạo nên vẻ đẹp yên bình, mộc mạc của các làng quê Bắc Bộ, thì hoa vông nem lại gợi cảm giác về sức sống và vẻ đẹp hoang sơ nhưng kiêu hãnh của ngọn núi cao nhất Nam bộ" – chị Hoàng Anh, ngụ TP Hà Nội, chia sẻ.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 6.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 7.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 8.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 9.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 10.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 11.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 12.

Từ chân núi lên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy những cây vông nem đỏ rực đan xen trong sắc xanh của núi

Giữa địa thế hùng vĩ, hoa vông nem thắp sáng cả ngọn núi. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, việc đi săn hoa vông nem không chỉ để có ảnh đẹp mà còn là cách để khám phá sự đa dạng của thiên nhiên ở tỉnh Tây Ninh.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 13.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 14.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 15.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 16.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 17.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 18.

Sự kiên cường của cây vông nem khi bám rễ vào kẽ đá, chắt chiu nhựa sống qua mùa khô để bùng nổ sắc đỏ vào tháng 3 khiến nhiều du khách thích thú

Đặc biệt, mùa hoa vông nem nở rộ cũng là thời điểm bắt đầu của mùa mây tại "nóc nhà Nam bộ". Mũ mây, biển mây, mây vảy rồng…, rất nhiều hiện tượng mây kỳ thú liên tục xuất hiện, khiến núi Bà Đen trở thành địa điểm săn mây và săn hoa thu hút hàng ngàn du khách tìm về.

Theo Phóng sự ảnh: TÂM QUÂN - PHÚ QUỐC

người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ diễn viên 9X đập thông 6 căn chung cư ở TP. HCM làm nhà ở, đang sống cùng mẹ là đại gia thủy sản nghìn tỷ

Nữ diễn viên 9X đập thông 6 căn chung cư ở TP. HCM làm nhà ở, đang sống cùng mẹ là đại gia thủy sản nghìn tỷ Nổi bật

Không phải phở hay bánh mì, đây mới là món ăn sáng Việt khiến khách Tây thốt lên: “Lần đầu trong đời ăn kiểu này, thật điên rồ”

Không phải phở hay bánh mì, đây mới là món ăn sáng Việt khiến khách Tây thốt lên: “Lần đầu trong đời ăn kiểu này, thật điên rồ” Nổi bật

Tổng tài xứ Cam ở rể Việt Nam như thế này sao: Phụ vợ nhặt hạt điều, rửa loạt "xế hộp" tiền tỷ cho bố mẹ vợ

Tổng tài xứ Cam ở rể Việt Nam như thế này sao: Phụ vợ nhặt hạt điều, rửa loạt "xế hộp" tiền tỷ cho bố mẹ vợ

15:15 , 11/03/2026
Đám cưới đẹp nhất 2026 đây rồi: Chú rể là hoàng tử, cô dâu là tài phiệt, chiếm hết sự hoàn hảo trên đời

Đám cưới đẹp nhất 2026 đây rồi: Chú rể là hoàng tử, cô dâu là tài phiệt, chiếm hết sự hoàn hảo trên đời

15:12 , 11/03/2026
Rộ clip Hòa Minzy che bụng bầu bé thứ 2, sau 1 năm nên duyên với chồng Đại úy ở Sao Nhập Ngũ?

Rộ clip Hòa Minzy che bụng bầu bé thứ 2, sau 1 năm nên duyên với chồng Đại úy ở Sao Nhập Ngũ?

14:22 , 11/03/2026
Bán nhà giá rẻ cho người thân, 1 năm sau tôi mới hiểu bài học đắt giá về tiền bạc và ranh giới gia đình

Bán nhà giá rẻ cho người thân, 1 năm sau tôi mới hiểu bài học đắt giá về tiền bạc và ranh giới gia đình

13:43 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên