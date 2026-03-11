Ông Trịnh Văn Quyết tặng khách ngủ khách sạn 5 sao, chơi golf miễn phí với 1 điều kiện duy nhất

Ông Trịnh Văn Quyết - cổ đông sáng lập của Bamboo Airways – vừa gây chú ý lớn trên mạng xã hội khi công bố chương trình kích cầu du lịch Quy Nhơn chưa từng có: “Bay đến Quy Nhơn – Tặng kỳ nghỉ & golf miễn phí”.

Theo bài đăng trên trang cá nhân ngày 11/3/2026, ông Quyết nhấn mạnh Quy Nhơn đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Từ 20/3 đến 22/5/2026, hành khách chỉ cần bay khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Quy Nhơn bằng Bamboo Airways là được tặng kỳ nghỉ khách sạn 5 sao và chơi golf miễn phí tại hệ sinh thái FLC Quy Nhơn. Chi tiết như sau:

"Quy Nhơn đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Và từ 20/3 - 22/5 tới, bạn cứ bay khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Quy Nhơn là sẽ được ngủ khách sạn 5 sao và chơi golf MIỄN PHÍ.

Đây là chương trình "Bay đến Quy Nhơn - Tặng kỳ nghỉ & golf miễn phí" mà Bamboo Airways chúng tôi đang bắt đầu triển khai (link chi tiết mời bạn xem ở phần comment).

Cũng bắt đầu từ 20/3 tới, chúng tôi khai thác đường bay từ Hà Nội và TP.HCM tới Quy Nhơn với tần suất HÀNG NGÀY!

Hân hạnh chào đón các bạn, và mong đợi được phục vụ các bạn tốt nhất trên những chuyến bay!"

Ảnh chụp màn hình

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1978, khởi nghiệp với Tập đoàn FLC từ lĩnh vực bất động sản và du lịch. Đỉnh cao là quần thể FLC Quy Nhơn – khánh thành năm 2016 chỉ sau 12 tháng thi công thần tốc, bao gồm sân golf 36 hố FLC Golf Links, resort 5 sao và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần thúc đẩy du lịch Bình Định.

Năm 2017, ông Quyết nộp hồ sơ thành lập Bamboo Airways, chính thức cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên đầu năm 2019 với tham vọng xây dựng hãng hàng không 5 sao, cạnh tranh Vietnam Airlines và Vietjet. Là cổ đông sáng lập duy nhất, ông Quyết nắm tỷ lệ lớn vốn qua FLC, dù hãng từng trải qua tái cấu trúc đội bay và khó khăn hậu COVID.

Thành lập với mục tiêu kết nối du lịch cao cấp, Bamboo Airways nhanh chóng mở mạng bay lớn đến Quy Nhơn: Hà Nội (3 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM (2 chuyến), cộng thêm Hải Phòng, Vinh và các tuyến miền Nam như Cần Thơ, Đà Lạt. Chương trình mới sẽ nâng tần suất Hà Nội/TP.HCM – Quy Nhơn lên hàng ngày từ 20/3, tận dụng hệ sinh thái FLC để tạo trải nghiệm "bay + nghỉ + golf" liền mạch.

Chương trình này không chỉ kích cầu mùa hè mà còn tận dụng lợi thế hệ sinh thái FLC Quy Nhơn – dự án trọng điểm với doanh số bất động sản dự kiến 4.000 tỷ trong 2025-2026.

Trong bối cảnh du lịch nội địa phục hồi, ưu đãi này có thể thu hút nhiều khách, đẩy công suất bay Quy Nhơn lên cao. Bamboo Airways kỳ vọng phục vụ tốt nhất, góp phần phát triển kinh tế vùng biển này.