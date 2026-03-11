Văn Hậu đón tin vui, Doãn Hải My có động thái gây chú ý

Theo xác nhận từ CLB Công an Hà Nội, Đoàn Văn Hậu sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia sau quãng thời gian dài vắng mặt. Lần cuối cùng người hâm mộ thấy hậu vệ sinh năm 1999 này ra sân trong một trận đấu chính thức của "Chiến binh sao vàng" đã từ đợt FIFA Days tháng 6/2023.

Kể từ thời điểm đó, sự nghiệp của Văn Hậu bị gián đoạn nghiêm trọng bởi chấn thương gót chân phức tạp. Để có thể trở lại sân cỏ, anh đã phải trải qua một hành trình hồi phục đầy thử thách: từ ca phẫu thuật vào tháng 3/2024 đến 3 lần sang Singapore và 1 lần sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm. Hình ảnh nam hậu vệ thường xuyên phải đeo nẹp cố định bàn chân từng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng duy trì đỉnh cao của anh.

Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

"Làn gió mới" cho hàng thủ của HLV Kim Sang-sik

Sự kiên trì của Văn Hậu đã được đền đáp khi anh bắt đầu tái xuất trong các trận đấu tập của CLB Công an Hà Nội từ tháng 10/2025. Chính phong độ chói sáng và sự ổn định trong những vòng đấu gần đây tại V-League đã thuyết phục hoàn toàn HLV Kim Sang-sik.

Việc triệu tập Văn Hậu được xem là bước đi chiến lược của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Với thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại, Văn Hậu không chỉ đảm nhiệm tốt hành lang cánh trái mà còn có thể đá trung vệ lệch trái. Sự góp mặt của anh kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng khả năng kiểm soát bóng từ tuyến dưới và củng cố sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự.

Trong đợt tập trung lần này, Đoàn Văn Hậu không đơn độc khi CLB Công an Hà Nội tiếp tục đóng góp quân số áp đảo cho đội tuyển quốc gia. Những cái tên quen thuộc như thủ thành Nguyễn Filip, tiền vệ Quang Hải, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, cùng các nhân tố mới như Cao Pendant Quang Vinh hay Lê Văn Đô hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ khung gắn kết, giúp Văn Hậu nhanh chóng bắt nhịp lại với lối chơi chung.

Bên cạnh niềm vui chung của người hâm mộ bóng đá nước nhà, Doãn Hải My - bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đã nhanh chóng có động thái chia sẻ niềm hạnh phúc này.

Hải My hạnh phúc khi chồng trở lại (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, người đẹp đã lập tức chia sẻ lại bài đăng chúc mừng từ phía CLB Công an Hà Nội. Đây không chỉ là hành động chúc mừng một cầu thủ vừa trở lại đội tuyển, mà còn là sự đồng hành, thấu hiểu của người vợ sau quãng thời gian dài cùng chồng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Trong hơn 2 năm Văn Hậu điều trị chấn thương tại Singapore và Hàn Quốc, Doãn Hải My luôn là người ở bên cạnh động viên, giúp anh giữ vững tinh thần để quay lại sân cỏ.