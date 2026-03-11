Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số tiền hơn 7.000 tỷ không phải là tất cả của G-Dragon

11-03-2026 - 18:45 PM | Lifestyle

Choáng với khả năng kiếm tiền cực đỉnh của "ông hoàng Kpop" G-Dragon!

Mới đây, báo chí xứ Hàn gây xôn xao khi tiết lộ, G-Dragon đã kiếm lời được 400 tỷ Won (7.140 tỷ đồng) chỉ trong năm 2025. Vẫn biết G-Dragon được mệnh danh là “ông hoàng Kpop” nhưng netizen vẫn phải giật mình trước con số lợi nhuận siêu to khổng lồ này, thậm chí, nhiều người còn đặt câu hỏi: “Đây là thật hay đùa?", nhất là khi ngành giải trí đang trong giai đoạn khó khăn.

G-Dragon (Ảnh: Sina).

Trang Sohu hé lộ, năm ngoái, G-Dragon đã tổ chức tour diễn có tên Übermensch ở 12 quốc gia. Chỉ tính riêng 2 buổi biểu diễn ở quê nhà Hàn Quốc đã mang về cho nam ca sĩ doanh thu 13 tỷ Won (232 tỷ đồng). Theo ước tính của giới chuyên gia, tour diễn vòng quanh thế giới này đã đem lại những hiệu quả kinh tế cực kỳ bùng nổ, vượt mức 400 tỷ Won (7.140 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, album cá nhân Übermensch của G-Dragon đã đạt được doanh thu hơn 20 triệu NDT (76,3 tỷ đồng) tại thị trường Trung Quốc, biến G-Dragon thành nam nghệ sĩ Kpop có doanh thu nhạc cao thứ 2 trong lịch sử tại đất nước tỉ dân.

Đồng thời, G-Dragon còn kiếm đậm từ phí bản quyền bài hát. Theo trang Sohu, G-Dragon đã đăng ký bản quyền sáng tác với hơn 180 ca khúc, trong đó có những tác phẩm kinh điển của BIGBANG như Lies, Haru Haru...Đây là dòng tiền ổn định của nam nghệ sĩ này, lên tới 1,4 tỷ Won (25 tỷ đồng) mỗi năm.

"Ông hoàng Kpop" kiếm tiền cực khủng từ âm nhạc (Ảnh: Sina).

Không chỉ vậy, là “con cưng” của giới thời trang, người đại diện của nhiều nhãn hiệu quốc tế xa xỉ, số tiền mà G-Dragon nhận được từ hợp đồng quảng cáo trong năm 2025 chắc chắn không hề nhỏ.

Anh được coi là hình mẫu về marketing hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc với những thành tích đáng nể. Đoạn phát biểu kéo dài 3 phút của G-Dragon tại tiệc tối APEC đã tạo cơn sốt trên toàn cầu, thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok và tạo nên doanh thu tiềm năng từ du lịch và hợp đồng quảng cáo lên tới 300 triệu USD (7.870 tỷ đồng) về cho xứ kim chi. Thế mới biết sức hút của “ông hoàng Kpop” kinh khủng khiếp đến mức nào!

G-Dragon luôn được các nhãn hiệu xa xỉ săn đón hết mực (Ảnh: Sina).

Hiện tại, khối tài sản của G-Dragon ước tính đạt 300 triệu USD (7.870 tỷ đồng). Anh sinh sống tại Hannam-dong – khu dân cư cao cấp đình đám ở Seoul (Hàn Quốc) và sở hữu một siêu biệt thự giá hơn 7 triệu USD (183,6 tỷ đồng). Không chỉ là một ngôi sao giải trí, G-Dragon còn xây dựng đế chế kinh doanh xoay quanh thương hiệu cá nhân của mình. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn rất "mát tay" trong việc đầu tư cổ phiếu, bất động sản, khiến anh đã giàu lại càng giàu hơn.

Về đời tư, mặc dù dính tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân đình đamms như người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara, nữ diễn viên Lee Joo Yeon, thành viên nhóm TWICE Sana nhưng G-Dragon chưa từng chính thức thừa nhận mối tình nào.

Nam nghệ sĩ cho biết, bản thân cũng rất tò mò và có những tưởng tượng lãng mạn về hôn nhân nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Hiện tại, kết hôn không phải mục tiêu hàng đầu của G-Dragon. Anh vẫn cống hiến hết tâm huyết cho sự nghiệp âm nhạc: “Chỉ cần còn linh cảm và nhiệt tình, tôi sẽ tiếp tục sáng tác”.

Tình tin đồn G-Dragon thả dáng với bikini, U40 mà "cháy" cỡ này!

Theo Gia Linh

Đời sống pháp luật

