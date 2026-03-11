Một sai lầm nhiều người chỉ nhận ra sau khi mua vàng vài năm

Với nhiều người Việt, mua vàng gần như là bước đầu tiên khi nghĩ đến chuyện tích lũy. Có tiền dư thì mua một chỉ, có thưởng thì mua thêm nửa chỉ, lâu lâu lại nghe bạn bè nhắc “cứ mua vàng để dành cho chắc”. Nhìn số vàng tăng dần theo thời gian, cảm giác yên tâm cũng lớn dần.

Nhưng sau vài năm tích lũy, nhiều người bắt đầu nhận ra một điều khá bất ngờ: mình có vàng, nhưng tài chính dường như không khá lên nhiều như tưởng tượng.

Trang (33 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ rằng tích vàng đều đặn là cách tiết kiệm rất chắc chắn. Những năm đầu đi làm, mỗi khi có khoản tiền dư sau khi chi tiêu, cô thường mua một ít vàng rồi cất đi. Thói quen này phần nào đến từ gia đình, khi mẹ cô cũng luôn coi vàng là tài sản an toàn nhất.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sau vài năm, số vàng của Trang cũng tăng dần. Mỗi khi giá vàng lên, cô lại thấy mình đã có một quyết định đúng. Nhưng khi nhìn lại tổng thể tài chính của mình, cô nhận ra một điều: dù đã tích lũy vàng trong nhiều năm, cuộc sống tài chính của cô không thay đổi quá nhiều.

“Lúc đó mình mới hiểu vàng giúp giữ tiền, chứ không giúp tiền sinh ra tiền,” Trang nói.

Đây cũng là điểm mà nhiều người chỉ nhận ra sau một thời gian tích vàng. Vàng có một vai trò rất rõ ràng: giữ giá trị tài sản trong dài hạn. Trong những giai đoạn lạm phát hoặc biến động kinh tế, vàng thường giúp tài sản không mất giá quá nhanh.

Nhưng khác với nhiều loại tài sản khác, vàng gần như không tạo ra thu nhập. Nó không mang lại dòng tiền định kỳ, cũng không tự tăng trưởng nếu chỉ nằm yên trong két.

Vì vậy, nếu phần lớn tài sản nằm trong vàng, tiền có thể được giữ khá an toàn, nhưng tốc độ tăng trưởng tài chính lại không quá rõ rệt. Sau một thời gian, nhiều người bắt đầu cảm thấy mình tích lũy khá chăm chỉ, nhưng tài sản vẫn tăng khá chậm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Trang cho biết sau khi nhận ra điều này, cô bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền. Vàng vẫn được giữ như một phần tài sản để tích lũy dài hạn, nhưng không còn là nơi dồn phần lớn tiền tiết kiệm như trước. Thay vào đó, cô bắt đầu phân bổ tiền cho nhiều mục tiêu khác nhau: một phần cho quỹ dự phòng, một phần cho những khoản đầu tư có khả năng tạo thu nhập, và một phần nhỏ vẫn dành cho vàng.

Với Trang, bài học sau vài năm tích vàng khá đơn giản: vàng là một công cụ tốt để giữ tiền, nhưng không phải là toàn bộ chiến lược tài chính. Nếu muốn tài sản tăng lên theo thời gian, vàng thường chỉ nên là một phần trong bức tranh lớn hơn.

Vì thế, với những người mới bắt đầu tích vàng, điều quan trọng không phải là mua càng nhiều càng tốt, mà là hiểu rõ vai trò của vàng trong tổng thể tài sản. Giữ tiền là cần thiết, nhưng để tài chính thực sự đi lên, đôi khi cần nhiều hơn một chiếc két đầy vàng.