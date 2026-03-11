Em gái Trấn Thành hậu giảm 12kg: Nhan sắc thăng hạng phi mã, gu thời trang lên hương, nhận mưa lời khen vì mặc đẹp

Huỳnh Uyển Ân - em gái MC Trấn Thành - ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Từ một gương mặt còn khá mờ nhạt trong showbiz, nữ diễn viên sinh năm 1999 dần khẳng định mình trên màn ảnh rộng. Bên cạnh khả năng diễn xuất ấn tượng, Uyển Ân còn khiến dân mạng chú ý bởi màn "lột xác" ngoạn mục sau khi giảm cân thành công.

Uyển Ân trước khi giảm cân...

Trước đây, Uyển Ân thường xuất hiện với hình ảnh khá tròn trịa và đáng yêu. Dù nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, nhưng thời điểm đó nhan sắc của nữ diễn viên chưa thật sự nổi bật. Sau đó, để chuẩn bị cho vai nữ chính trong Nhà Bà Nữ, Uyển Ân đã quyết tâm giảm cân và thay đổi lối sống. Nữ diễn viên tích cực tập luyện thể thao và điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh, hạn chế tinh bột và đồ nhiều dầu mỡ. Nhờ sự kiên trì, cô giảm được khoảng 12kg, giúp gương mặt trở nên thon gọn hơn và vóc dáng cũng cân đối, thanh thoát hơn hẳn.

... và khi đảm nhiệm nữ chính trong phim Nhà Bà Nữ.

Không chỉ nhan sắc thăng hạng, phong cách thời trang của Uyển Ân cũng ngày càng được khen ngợi. Với lợi thế chiều cao khoảng 1m68, nữ diễn viên dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những bộ váy nữ tính đến các set đồ trẻ trung năng động.

Trong chuyến đi Hội An cùng nhóm bạn mới đây, Uyển Ân chọn một chiếc váy đen cúp ngực dáng ngắn với thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên, tổng thể vẫn toát lên vẻ sang chảnh và điệu đà nhờ cách cô khéo léo phối thêm phụ kiện như túi xách, kính râm và giày cùng tông, giúp set đồ trông chỉn chu và nổi bật hơn.

Các item như váy liền dáng ngắn luôn được Uyển Ân ưa chuộng để tôn lên lợi thế đôi chân dài và vóc dáng mảnh khảnh. Ngay cả khi diện một chiếc váy kẻ dài tay tông trắng đen khá đơn giản, nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn ghi điểm nhờ thần thái tươi tắn và cách lên đồ gọn gàng, nhận về không ít lời khen từ cộng đồng mạng.

Uyển Ân cũng có lúc “đổi gió” với phong cách điệu đà, tiểu thư trong những set đồ tông hồng kẹo ngọt. Vẫn là công thức quen thuộc với chân váy ngắn phối áo cardigan hồng dài tay, nhưng nữ diễn viên khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc chân váy xếp tầng nữ tính cùng kiểu tóc mái chéo đang hot hit, giúp tổng thể trông ngọt ngào và nổi bật hơn.

Uyển Ân mang hơi thở cổ điển của thập niên 1900s với một set jeans đơn giản nhưng không hề đơn điệu. Nữ diễn viên để mái tóc nâu cam buông xõa tự nhiên, kết hợp áo trắng cùng thắt lưng đen làm điểm nhấn, giúp tổng thể outfit vừa cá tính vừa có chút hoài cổ rất cuốn hút.

Không ngán style "gái phố", Uyển Ân diện nguyên set đồ da gồm áo bomber phối cùng quần short siêu ngắn đang rất viral. Nữ diễn viên hoàn thiện outfit bằng đôi boots đùi da kết hợp tất trắng, mắt kính đen tạo tổng thể vừa thời thượng vừa nổi bật.

Công thức kinh điển croptop phối chân váy jeans cũng giúp Uyển Ân ghi điểm nhờ vóc dáng thon gọn và thần thái rạng rỡ.

Một lần thay đổi phong cách của Uyển Ân cũng từng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khi cô diện áo corset cách điệu tông nâu rêu phối cùng quần jeans loang ấn tượng. Với set đồ này, nữ diễn viên còn thử sức với layout makeup tông khói và mái tóc xù cá tính, tạo nên tổng thể mới mẻ và nổi bật.

Màn "lột xác" về ngoại hình và phong cách giúp Uyển Ân nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Không ít khán giả nhận xét rằng nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và có thần thái của một ngôi sao màn ảnh.