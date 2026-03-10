Tâm trạng người mua vàng từ thời giá vàng 3-4 triệu 1 chỉ
Vẫn là câu hỏi quen thuộc: Giá vàng cao thế này, có nên mua vàng tiếp không?
Giá vàng có tăng, có giảm. Thị trường nào cũng vậy chứ chẳng riêng gì vàng, đó là chuyện dễ hiểu. Biết là vậy, song, cứ mỗi đợt giá vàng có sự biến động - đơn cử như khoảng 2 tuần gần đây, nhiều người vẫn không khỏi thảng thốt, hoang mang lo lắng.
Gần đây trên MXH Threads, cũng có không ít người chia sẻ tâm trạng khi mua vàng ở thời điểm giá vàng tăng cao.
Mua vàng từ thời giá vàng 3-4 triệu 1 chỉ, giờ không biết có nên cố tiếp không
Với đam mê mua vàng tích lũy, cô gái này cho biết bản thân đã cần kiệm tích góp mua vàng từ thời giá vàng có 3-4 triệu 1 chỉ, qua nhiều đợt biến động, giờ giá vàng đã tăng gấp hơn 4 lần nên cô rất băn khoăn. Đương nhiên, cũng không kém phần choáng váng.
Trong khi đó, cũng có không ít người có cùng băn khoăn dù chưa từng mua vàng. Đơn cử như cô gái này, 28 tuổi mới bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm - tích lũy, cũng tính mua vàng nhưng…
Còn một cô gái khác lại khoe thành tựu nho nhỏ sau khi mua được nửa chỉ vàng đầu tiên ở tuổi 28.
Phía dưới những bài đăng này, đa số mọi người đều chung 1 quan điểm: Nếu mua vàng với mục đích tích lũy - nghĩa là sẽ giữ lâu dài, thì tốt nhất là gạt giá vàng sang 1 bên. Có tiền là đi mua vàng, bởi tiền để đó có khi lại tiêu mất, mua vàng giữ thì chẳng lo thiệt.
“Mua vàng từ thời giá vàng 3-4 triệu 1 chỉ thì đến giờ đúng là cũng hơi hoang mang thiệt. Nhưng tính ra có tiền thì cứ mua thôi, mua vừa sức là được. Chứ tiền đó nếu để không thì lại tiêu hết, hoặc không mua vàng thì đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ quỹ nhưng phải có kiến thức mới được” - Một người khuyên.
“Tầm này mình thấy mua vàng chắc là lựa chọn an toàn nhất rồi, chứ chứng khoán thì cũng biến động lắm, bất động sản thì vốn bé đương nhiên là khó mơ tới, gửi tiết kiệm cũng là 1 lựa chọn nhưng tỷ suất sinh lời chắc không được cao như mua vàng” - Một người chia sẻ.
“Ngày mà giá vàng tầm 11 triệu 1 chỉ, mình cũng suy nghĩ đắn đo mãi, cứ tính đợi đến khi giảm còn tầm 10 triệu 1 chỉ mới mua. .Mà đợi hoài không giảm, chỉ có tăng. Tăng đến đoạn 17,6 triệu 1 chỉ là mình thấy mình sai rồi, nên chẳng đợi nữa đi mua luôn. Thế nên là nếu mua vàng tích trữ, có tiền nhàn rỗi thì mua, kệ giá đi cho đỡ đau đầu” - Một người bộc bạch.
“Mua vàng mà mua đều và cố giữ được không bán thì dễ thành đam mê lắm, mình cũng vậy nè. Ban đầu tính mua 1 chỉ thôi, có 1 chỉ rồi lại cố thêm tháng nữa, cứ thế mấy năm giờ cũng có gần 4 cây vàng rồi” - Một người khoe.
Giá vàng biến động, người mua vàng cần lưu ý điều gì để “vững tâm lý”
Chuyện giá vàng thay đổi theo từng giờ, từng ngày vốn không còn là điều xa lạ. Dẫu vậy, không ít người “kinh nghiệm còn non” vẫn rơi vào trạng thái FOMO, hoang mang lo lắng.
Để hạn chế tình trạng này, Chuyên gia Trương Quang Đạt - Hiện đang là Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, nhấn mạnh: “Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.
Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa”.
Còn chuyên gia Nguyễn Kim Liên lại cho rằng bên cạnh việc mua vàng đều đặn, người mua vàng cũng cần hiểu rõ vị trí cũng như tỷ lệ của vàng trong tổng danh mục tài sản của chính mình.
Về bản chất, vàng được xem là một trong những lớp Tài sản bảo vệ, bên cạnh tiền mặt và bảo hiểm. Việc xác định vị trí của vàng trong danh mục đầu tư cần dựa vào 3 yếu tố: (1) khẩu vị rủi ro, (2) đặc điểm của nguồn vốn, (3) mục tiêu tích lũy.
“Thứ nhất: Vàng thường phù hợp với những người có khẩu vị rủi ro an toàn, lo ngại trước những biến động khó lường của kinh tế, chính trị, xã hội vì đây là những thời điểm giá vàng đem lại lợi nhuận tốt.
Ngược lại, những nhà đầu tư mạo hiểm, có nhu cầu tăng trưởng vốn từ công việc kinh doanh (cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp,…) kỳ vọng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi thì vàng chỉ nên chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản, chủ yếu đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro bất trắc nhất xảy đến, bởi giữ vàng lúc này đồng nghĩa với việc chôn vốn, không tạo ra dòng tiền - đồng nghĩa với chi phí cơ hội quá lớn.
Thứ hai: Về đặc điểm nguồn vốn, nguồn vốn đầu tư vàng thường là vốn dài hạn, không nên sử dụng vốn vay để đầu tư vàng vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán lớn (2-3%), biến động khó lường trong ngắn hạn. Quy mô vốn cũng là vấn đề cá nhân phải cân nhắc khi đầu tư vàng. Mặc dù không có quy định về giới hạn sở hữu vàng, tuy nhiên, việc tích trữ vàng cũng phát sinh rủi ro nhất định.
Thứ ba: Về mục tiêu tích lũy, với tính thanh khoản cao của vàng, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền, mỗi cá nhân có thể lựa chọn tích lũy vàng với nhiều mục tiêu ngắn, trung và dài hạn khác nhau. Tùy theo kỳ hạn của mỗi mục tiêu này mà cách thức đầu tư cũng khác nhau. Nếu dài hạn có thể mua dần tại nhiều thời điểm khác nhau, trải đều tích lũy qua nhiều năm. Nếu có mục tiêu ngắn và trung hạn, cần phân tích kỹ biến động giá để có những quyết định phù hợp tại từng thời điểm” - Chuyên gia Nguyễn Kim Liên phân tích.
