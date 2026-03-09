Nỗi đau của người mua vàng ở “đỉnh giá” hơn 190 triệu đồng/lượng

Tôi có thói quen mua vàng khá đều đặn trong vài năm gần đây. Không phải kiểu đầu tư lớn hay lướt sóng gì, đơn giản chỉ là mỗi tháng dành ra một khoản tiền để mua 1 chỉ vàng, coi như một cách tích lũy lâu dài. Thói quen này bắt đầu từ lúc tôi nhận ra nếu cứ để tiền trong tài khoản thì rất dễ tiêu hết vào những thứ lặt vặt. Mua vàng khiến tôi cảm thấy tiền được “khóa lại” thành tấm thành món ở một dạng tài sản hữu hình, ít nhất cũng giúp mình kỷ luật hơn với chuyện tiết kiệm.

Ngày 2/3, khi mở điện thoại xem tin tức buổi sáng, tôi thấy giá vàng miếng SJC vượt mốc 190 triệu đồng/lượng. Con số đó khiến tôi hơi bất ngờ, vì chỉ trong một thời gian ngắn giá đã leo lên mức rất cao. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, tôi lại thấy điều đó không quá quan trọng. Với tôi, hôm đó vẫn chỉ là một ngày mua vàng như mọi tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Hôm đó tôi ghé tiệm vàng quen, vẫn mua một chỉ như thường lệ. Trong đầu nghĩ khá đơn giản: mình mua để tích lũy lâu dài, giá vàng có tăng thì mua 1 chỉ cũng chẳng chênh là mấy. Nhưng thói quen xem giá vàng mỗi sáng lại khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác.

Vài ngày sau, khi xem giá vàng, tôi thấy vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức khoảng 182 triệu đồng/lượng chiều mua vào và khoảng 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với lúc tôi mua gần mốc 191 triệu đồng/lượng, thị trường đã thấp hơn khá nhiều. Với một lượng vàng thì chênh lệch đã là con số lớn, còn với một chỉ như tôi thì số tiền không quá đáng kể, nhưng cảm giác trong lòng lại khác.

Tôi nhận ra mình hơi… buồn chán. Không phải vì số tiền lỗ lớn, mà vì cảm giác vừa mua xong thì giá giảm. Kiểu như mình đến đúng lúc thị trường đang ở đỉnh cao nhất. Tự nhiên mấy ngày liền tôi ít mở bảng giá hơn, và mỗi lần nhìn thấy con số thấp hơn hôm mua thì lại có chút hụt hẫng.

Sau vài ngày, tôi bắt đầu nghĩ lại về chính thói quen mua vàng của mình. Thay vì để tâm trạng đi theo từng con số lên xuống, tôi thử nhìn lại câu chuyện này theo cách bình tĩnh hơn. Cuối cùng, điều giúp tôi dễ chịu hơn lại chính là vài bài học nhỏ rút ra từ trải nghiệm này.

1. Giữ kỷ luật tích lũy quan trọng hơn việc mua đúng giá

Thói quen mỗi tháng mua một chỉ vàng ban đầu được tôi đặt ra để rèn kỷ luật tài chính, chứ không phải để tìm thời điểm hoàn hảo.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi nhìn lại, tôi nhận ra nếu cứ chăm chăm nghĩ mình đã mua ở đỉnh giá thì rất dễ quên mất mục tiêu ban đầu của việc tích lũy. Một lần mua ở giá cao không làm thay đổi cả quá trình tích lũy nhiều năm. Điều quan trọng là mình vẫn giữ được nhịp tiết kiệm đều đặn, thay vì vì một biến động ngắn mà bỏ luôn thói quen tốt.

2. Giá lên hay xuống trong ngắn hạn là chuyện rất bình thường

Trước đây tôi thường chỉ nhìn vào xu hướng dài hơn nên không để ý nhiều đến biến động vài ngày. Nhưng khi chính mình mua đúng lúc giá cao, tôi mới để ý kỹ hơn và nhận ra thị trường gần như ngày nào cũng có thay đổi.

Nếu nhìn quá sát vào từng nhịp lên xuống, rất dễ bị cuốn theo cảm xúc. Khi chấp nhận rằng biến động ngắn hạn là điều bình thường, tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

3. Một chỉ vàng cũng là một cách học về cảm xúc tài chính

Số tiền của một chỉ vàng không quá lớn, nhưng cảm giác khi thấy giá giảm vẫn đủ để mình suy nghĩ khá nhiều. Điều này khiến tôi nhận ra đầu tư hay tích lũy không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn là câu chuyện tâm lý.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu với một khoản nhỏ mà mình đã thấy buồn bực, thì với những khoản lớn hơn cảm xúc đó có thể còn mạnh hơn nhiều. Nhìn theo hướng tích cực, trải nghiệm này giống như một “bài tập nhỏ” giúp tôi hiểu rõ hơn cách mình phản ứng trước biến động.

4. Đừng để bảng giá quyết định tâm trạng cả ngày

Có một điều khá buồn cười là trước đây tôi chỉ xem giá vàng cho biết, còn sau khi mua đúng lúc giá cao thì lại xem thường xuyên hơn. Mỗi lần mở bảng giá là một lần tự so sánh với mức mình đã mua. Sau vài ngày tôi nhận ra điều này không thực sự cần thiết. Giá vàng vẫn sẽ lên xuống dù mình có xem hay không. Từ đó tôi quay lại thói quen cũ: chỉ thỉnh thoảng cập nhật, còn lại cứ tập trung vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

Bây giờ khi nghĩ lại, việc mua vàng vào đúng thời điểm giá vượt 190 triệu đồng/lượng hóa ra lại không phải là một trải nghiệm tệ. Nó chỉ đơn giản là một khoảnh khắc trong hành trình tích lũy dài hơn. Giá có thể lên, có thể xuống, nhưng thói quen tiết kiệm đều đặn mới là thứ tạo ra sự khác biệt theo thời gian.

Và nếu có ai hỏi cảm giác của người mua vàng ngay khi giá vừa vượt 190 triệu đồng/lượng là gì, tôi nghĩ đó chỉ là một chút hụt hẫng thoáng qua. Sau khi bình tĩnh lại, điều còn lại không phải là tiếc nuối, mà là một sự nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mục tiêu của mình vốn không phải là đoán đúng giá, mà là kiên nhẫn tích lũy từng chút một.