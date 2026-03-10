Nhà tuyển dụng: "6 người đi công tác nhưng xe chỉ có 5 chỗ thì sao?" - Câu trả lời "khác người" giúp nữ ứng viên thắng đậm

Bất kỳ ai trong hành trình sự nghiệp của mình cũng đều phải đối mặt với một việc quan trọng, đó là phỏng vấn. Trong mỗi cuộc phỏng vấn, điều gây đau đầu nhất chính là những câu hỏi bất ngờ của nhà tuyển dụng. Có những câu hỏi liên quan trực tiếp đến vị trí ứng tuyển, nhưng cũng có những câu hỏi dường như chẳng liên quan chút nào.

Trong buổi phỏng vấn tại một công ty nọ, nhà tuyển dụng đã đưa ra câu hỏi: "Nếu một công việc cần 6 người cùng đi công tác nhưng chiếc xe được sắp xếp lại chỉ ngồi được 5 người, lúc đó bạn sẽ làm thế nào?".

Ứng viên đầu tiên đối mặt với câu hỏi này đã lập tức tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Vì hoàn toàn không chuẩn bị cho một tình huống nằm ngoài dự kiến như vậy, anh ta chỉ biết lặp đi lặp lại câu hỏi trong miệng. Tuy nhiên, càng làm thế thì tâm trí càng rối bời, không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng nói năng lộn xộn, không rõ ý tứ và dĩ nhiên bị đánh trượt.

Ứng viên tiếp theo tỏ ra bình tĩnh hơn khi phân tích thực trạng. Anh cho rằng chiếc xe 5 chỗ chắc chắn sẽ có một người không thể đi cùng, vì vậy để công bằng, nên bốc thăm chọn ra một người để họ tự di chuyển bằng phương tiện khác. Nhưng câu trả lời này không làm nhà tuyển dụng hài lòng, anh ta cũng không vượt qua được buổi phỏng vấn.

Một ứng viên khác lại đưa ra phương án giải quyết khác biệt. Anh đề xuất nên tạm hoãn chuyến đi để nhanh chóng tìm một chiếc xe 6 chỗ rồi mới xuất phát. Hoặc là tìm 2 chiếc xe nhỏ, mỗi xe chở 3 người để ai cũng có thể đi công tác. Nhà tuyển dụng ghi nhận ý tưởng này vì ít nhất giải pháp của anh khiến mọi người đều thấy thỏa đáng, nhưng đây vẫn chưa phải là câu trả lời tốt nhất.

Người cuối cùng trúng tuyển là một cô gái dù kinh nghiệm chưa thực sự phong phú, nhưng câu trả lời của cô lại chính là điều nhà tuyển dụng tìm kiếm: "Tôi biết là có 6 người đi công tác, vậy nên ngay từ đầu tôi sẽ yêu cầu một chiếc xe lớn hơn chứ không để tình huống khó xử này xảy ra".

Nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi này thực chất là để kiểm tra tư duy logic trong xử lý công việc của ứng viên. So với việc cứu vãn sau khi sự việc đã rồi, việc dự phòng để vấn đề không xảy ra ngay từ đầu chứng minh một người có năng lực và sự nghiêm túc trong công việc. Do đó, người chiến thắng chính là người biết yêu cầu một chiếc xe lớn ngay từ bước chuẩn bị.

Ý đồ đằng sau những câu hỏi phỏng vấn "lạ đời" là gì?

Trong môi trường công sở hiện đại, các hình thức phỏng vấn ngày càng đa dạng. Nhiều người cảm thấy bài xích những câu hỏi oái oăm, nhưng thực tế, đó không phải là cách nhà tuyển dụng làm khó ứng viên mà là cách để họ hiểu toàn diện hơn về mỗi người. Đằng sau mỗi câu hỏi đều ẩn chứa những dụng ý sâu xa, chủ yếu tập trung vào ba điểm sau đây.

Đầu tiên là để kiểm tra khả năng phản ứng tại chỗ. Đối mặt với những câu hỏi ngoài dự tính cũng giống như đối mặt với những tình huống đột xuất trong công việc sau này. Nếu phản ứng của bạn chỉ là ngây người hoặc lúng túng, điều đó cho thấy khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của bạn có thể không tốt. Khi các ứng viên có năng lực chuyên môn tương đương, khả năng phản ứng nhanh sẽ đại diện cho tố chất tâm lý và sự linh hoạt của trí tuệ.

Thứ hai là để kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề. Nhiều người khi gặp chuyện chỉ biết để mặc nó diễn ra hoặc chờ đợi người khác giải quyết. Tuy nhiên, doanh nghiệp luôn cần những người chủ động giải quyết vấn đề. Thông qua các câu hỏi lạ, nhà tuyển dụng muốn xem nhân viên tương lai có tính chủ động và năng lực tổng hợp để mang lại giá trị cho công ty hay không.

Thứ ba là để kiểm tra cảm xúc khi đối mặt với sự việc. Cách một người tiếp nhận vấn đề (tích cực hay tiêu cực, chủ động hay bị động) sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Doanh nghiệp cần những nhân viên có thái độ tích cực và khả năng chịu áp lực tốt. Nếu trong lúc trả lời câu hỏi mà bạn bộc lộ cảm xúc cá nhân không tốt, việc bị loại là điều hiển nhiên.

Khi gặp câu hỏi phỏng vấn oái oăm, đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh ứng phó

Vì những câu hỏi kỳ lạ là không thể tránh khỏi, nên việc chủ động đối phó là quan trọng nhất. Bạn có thể áp dụng ba phương pháp sau để dễ dàng vượt qua thử thách.

Thứ nhất, hãy ứng phó một cách điềm tĩnh, trước tiên là giữ cho cảm xúc không bị hoảng loạn hay vội vàng. Sự bình tĩnh luôn là trợ thủ đắc lực nhất để giải quyết vấn đề. Chỉ khi ổn định được cảm xúc, bạn mới có thể phân tích tình huống mình đang gặp phải. Hãy nghĩ rằng đây là cơ hội để mình cộng thêm điểm trong mắt nhà tuyển dụng thay vì cảm thấy bị làm khó.

Thứ hai, hãy suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa đằng sau câu hỏi để xem nhà tuyển dụng muốn kiểm tra năng lực gì. Nếu câu hỏi không liên quan đến chuyên môn, họ có thể đang thử thách khả năng xử lý khủng hoảng, lòng trung thành hay tinh thần trách nhiệm của bạn. Khi hiểu rõ mục đích, bạn sẽ dễ dàng đưa ra đáp án chính xác.

Thứ ba, hãy phát triển tư duy từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi vấn đề không chỉ có một đáp án duy nhất. Thay vì chỉ đứng ở góc độ bản thân, hãy thử đặt mình vào vị trí của nhà tuyển dụng để xem họ thực sự muốn nghe điều gì. Tư duy hoán đổi vị trí sẽ giúp bạn có những câu trả lời ấn tượng và thuyết phục hơn.