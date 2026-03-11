Ở tuổi 35, ly hôn - thất nghiệp - nợ nần: Tôi đã thoát đáy tài chính như thế nào sau 18 tháng

Ở tuổi 35, nhiều người nghĩ cuộc đời đã "ổn định". Nhưng với chị Mai (Hà Nội), đó lại là thời điểm mọi thứ rơi xuống đáy: ly hôn sau 8 năm hôn nhân, mất việc vì công ty tái cơ cấu, khoản nợ hơn 420 triệu đồng vẫn treo lơ lửng. "Có những buổi sáng tôi tỉnh dậy mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Không thu nhập, không kế hoạch, và không dám mở điện thoại vì sợ tin nhắn đòi nợ", chị kể.

Nhưng 18 tháng sau, chị đã trả hết nợ, có khoản tiết kiệm đầu tiên gần 90 triệu đồng và ổn định công việc. Câu chuyện của chị không phải phép màu, mà là chuỗi quyết định tài chính rất thực tế – thứ mà nhiều phụ nữ sau biến cố hoàn toàn có thể học được.

Khi chạm đáy, điều cần làm đầu tiên không phải kiếm tiền - mà là nhìn thẳng vào con số

Sai lầm lớn nhất của chị Mai trong 3 tháng đầu sau ly hôn là né tránh thực tế tài chính. "Tôi cố sống qua ngày bằng tiền vay tạm của bạn bè, mà không dám cộng tổng nợ", chị nói.

Chỉ khi buộc phải đối diện, chị mới lập bảng tổng hợp:

Bảng tổng nợ thời điểm thấp nhất

Khoản nợ Số tiền Nợ thẻ tín dụng 120 triệu Vay tiêu dùng 180 triệu Vay người thân 70 triệu Chi phí tồn đọng (thuê nhà, sinh hoạt) 50 triệu Tổng cộng 420 triệu

"Tôi sốc, nhưng cũng nhẹ nhõm. Ít nhất mình biết mình đang đứng ở đâu."

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, bước đầu tiên để thoát nợ không phải kiếm thêm tiền ngay lập tức, mà là xác định rõ quy mô vấn đề. Khi con số rõ ràng, kế hoạch mới bắt đầu hình thành.

Giai đoạn 1: Cắt chi tiêu xuống mức sinh tồn (3 tháng đầu)

Sau khi nhìn rõ tình hình, chị Mai làm điều nhiều người ngại nhất: cắt gần như toàn bộ chi tiêu không thiết yếu.

Bảng chi tiêu tháng giai đoạn thắt lưng buộc bụng

Khoản chi Trước đó Sau điều chỉnh Thuê nhà 7 triệu 3 triệu (ở ghép) Ăn uống 5 triệu 2,2 triệu Đi lại 1,5 triệu 600.000 Mua sắm cá nhân 2 triệu 0 Giải trí 1 triệu 0 Tổng 16,5 triệu 5,8 triệu

Chị nói thẳng: "Giai đoạn này không có chuyện sống đẹp hay sống vui. Chỉ có sống sót".

Khoản tiền tiết kiệm được - dù rất nhỏ - được dồn toàn bộ để trả các khoản nợ lãi cao trước, đặc biệt là thẻ tín dụng.

Giai đoạn 2: Tìm thu nhập trước khi tìm công việc "tốt"

Sai lầm phổ biến của nhiều người thất nghiệp là chờ đúng công việc mong muốn. Nhưng chị Mai chọn cách khác: làm bất cứ việc gì có tiền.

Trong 6 tháng đầu, chị làm song song:

- Viết nội dung freelance (4–6 triệu/tháng)

- Bán đồ cũ và đồ thanh lý (2–3 triệu/tháng giai đoạn đầu)

- Nhận nhập liệu từ xa (3 triệu/tháng)

Thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 9–11 triệu đồng. "Không nhiều, nhưng đủ giúp tôi ngừng vay thêm".

Các chuyên gia cho rằng trong khủng hoảng tài chính, dòng tiền quan trọng hơn danh tiếng nghề nghiệp. Mục tiêu lúc này không phải thăng tiến, mà là dừng đà trượt.

Giai đoạn 3: Áp dụng chiến lược trả nợ có kỷ luật

Sau khi có dòng tiền ổn định, chị Mai bắt đầu áp dụng chiến lược trả nợ theo thứ tự lãi suất.

Nguyên tắc chị áp dụng:

- Trả tối thiểu tất cả khoản nợ

- Dồn toàn lực cho khoản lãi cao nhất

- Không vay thêm trong mọi tình huống

Chị chia thu nhập theo mô hình gần giống 5-3-2:

- 50% chi tiêu thiết yếu

- 30% trả nợ

- 20% dự phòng

Trong 12 tháng, khoản nợ giảm từ 420 triệu xuống còn khoảng 80 triệu. 6 tháng sau đó, chị trả hết.

Điều khó nhất không phải tiền - mà là tâm lý

Theo chị Mai, thứ khiến nhiều người không thoát khỏi nợ không phải thiếu tiền, mà là cảm giác xấu hổ và kiệt sức.

"Có lúc tôi muốn bỏ cuộc vì thấy mọi thứ quá chậm. Nhưng mỗi tháng nhìn con số giảm đi một chút, tôi lại cố thêm."

Các chuyên gia tài chính cũng cho rằng động lực dài hạn đến từ việc chia mục tiêu nhỏ: trả từng 10 triệu, rồi 50 triệu, rồi 100 triệu - thay vì nhìn vào tổng số khổng lồ.

18 tháng sau: Thoát nợ và bài học rõ ràng

Hiện tại, chị Mai có thu nhập ổn định khoảng 18–22 triệu/tháng và duy trì thói quen tài chính kỷ luật:

- Không dùng thẻ tín dụng nếu không có kế hoạch trả

- Luôn giữ quỹ dự phòng 6 tháng chi tiêu

- Không vay tiêu dùng

"Tôi không còn sợ những con số nữa. Tôi chỉ sợ quay lại cách sống cũ".

Bài học tài chính cho phụ nữ sau biến cố

Câu chuyện của chị Mai cho thấy: thoát khỏi điểm thấp nhất không bắt đầu bằng may mắn, mà bằng sự kỷ luật và rõ ràng tài chính.

Những điều quan trọng nhất gồm:

- Đối diện con số thật sớm

- Cắt chi tiêu nhanh và dứt khoát

- Ưu tiên dòng tiền hơn danh tiếng

- Trả nợ có chiến lược

- Giữ kỷ luật ngay cả khi đã ổn định

Ở tuổi 35, cuộc đời không kết thúc. Với nhiều người, đó chỉ là lúc họ bắt đầu học cách sống thực tế hơn với tiền bạc và lần đầu tiên kiểm soát được nó.