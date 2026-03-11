Jennie tuổi 30 toát ra hào quang của một nữ hoàng, Lisa hay Rosé cũng không làm lại

Giữa nhịp đập hối hả và xa hoa của Paris Fashion Week 2026, khi những ánh đèn flash không ngừng lóe lên vây quanh các biểu tượng thời trang hàng đầu, công chúng đột nhiên nhận ra một sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong thái của Jennie (BLACKPINK).

Bước sang ngưỡng cửa tuổi 30, Jennie không chỉ còn là It Girl thời thượng của những năm đôi mươi, mà đã thực sự hóa thân thành một "Nữ hoàng" với hào quang tự chủ đầy mê hoặc. Có một sự thay đổi rõ rệt trong thần thái và khí chất của cô: không còn là sự cố gắng để hòa nhập, mà là sự thống trị tự nhiên, một phong thái center tuyệt đối dù đứng giữa bạt ngàn những ngôi sao Hollywood lừng lẫy nhất.

Ảnh: X

Jennie tỏa sáng tuyệt đối ở Paris Fashion Week. Ảnh: X

Khi tuổi 30 là lời tuyên ngôn

Jennie bước vào tuổi 30 với một phong thái điềm tĩnh đến lạ kỳ. Tại các sự kiện ở Paris năm nay, người ta không còn thấy một thần tượng Kpop đang nỗ lực chứng minh giá trị của mình trước các nhãn hàng phương Tây. Thay vào đó, Jennie xuất hiện với tư cách một người định hình cuộc chơi.

Tuổi 30 dường như đã mang lại cho cô vẻ đĩnh đạc và sâu sắc hơn. Sự tự tin của cô hiện nay không đến từ bộ trang phục đắt tiền cô đang mặc, mà đến từ sự thấu hiểu giá trị bản thân sau một thập kỷ chinh chiến. Cô không còn cần những cử chỉ phô trương để thu hút sự chú ý; chỉ cần một ánh mắt, một dáng đứng, Jennie đã tự khẳng định mình là tâm điểm của mọi khung hình. Đó là thứ quyền lực mềm của một phụ nữ đã hoàn toàn làm chủ được cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Ảnh: X

Jennie ở tuổi 30 đĩnh đạc và tự tin hơn bao giờ hết. Ảnh: X

Khả năng "hòa tan" Hollywood: Không chỉ tham dự, mà là thuộc về

Điều khiến giới mộ điệu kinh ngạc nhất chính là sự giao thoa tự nhiên của Jennie với các ngôi sao hạng A quốc tế. Đứng giữa cả dàn sao Hollywood đầy quyền lực, Jennie không hề cho thấy bất kỳ sự rụt rè hay lệch nhịp nào. Ngược lại, cô tương tác, trò chuyện và tỏa sáng với một năng lượng tương đồng, biến mình thành một phần của giới tinh hoa toàn cầu.

Jennie trên hàng ghế đầu ở khu vực gần kề bà Anna Wintour, Teyana Taylor và Olivia Dean. Ảnh: X

Jennie làm chủ hàng ghế đầu danh giá. Clip: X

Jennie trả lời phỏng vấn với sự tự tin tuyệt đối như 1 nữ hoàng

Nếu như nhiều ngôi sao châu Á khác thường mang lại cảm giác là "khách mời danh dự" thì Jennie ở tuổi 30 lại mang lại cảm giác cô chính là "chủ nhân" của bữa tiệc. Sự tự nhiên này đến từ việc cô đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời sở hữu một cá tính mạnh mẽ đủ để đối trọng với những cá tính lớn của phương Tây. Cô không bắt chước họ, cô chỉ đơn giản là đứng cùng hàng với họ bằng chính bản sắc riêng biệt của mình.

Ảnh: X

Jennie như thể chủ nhân của bữa tiệc. Ảnh: X

Sự khác biệt từ nội lực của 2 mỹ nhân BLACKPINK

Nhiều người bắt đầu so sánh sự tỏa sáng rực rỡ này của Jennie với sự hiện diện của những người đồng đội cũ, tiêu biểu là Rosé. Trong khi Rosé vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp thoát tục, thanh tao và đôi khi mang chút cảm giác mong manh, lạc lõng giữa sự ồn ào của đám đông quốc tế, thì Jennie lại chọn cách "nuốt trọn" không gian xung quanh.

Sự khác biệt nằm ở năng lượng phát ra nếu Rosé là một nàng thơ kiều diễm cần sự tĩnh lặng để cảm nhận, thì Jennie lại là một thỏi nam châm đầy uy lực. Sự lạc lõng đôi khi hiện lên trên gương mặt của các ngôi sao khác khi họ chưa thực sự tìm được sự kết nối với giới mộ điệu toàn cầu, nhưng với Jennie, Paris giống như một sân chơi mà cô đã nắm rõ mọi ngóc ngách. Sự tự tin ấy khiến cô dù đứng ở góc nào, dù xung quanh là ai, cô vẫn luôn là "center" của mọi sự kiện.

Rosé là "nàng thơ" kiều diễm cần sự tĩnh lặng để cảm nhận. Ảnh: X

Điều này đã dẫn đến sự cố "bị ghẻ lạnh" đáng tiếc của Rosé ở Paris Fashion Week năm ngoái. Clip: X

Tự do cá nhân và đỉnh cao của sự tự tin về bản thân

Không thể phủ nhận rằng, tư duy của một nữ CEO điều hành công ty riêng đã thấm nhuần vào phong thái của Jennie. Khi không còn bị bó buộc bởi những quy chuẩn khắt khe của một công ty quản lý truyền thống, Jennie được tự do thể hiện sự trưởng thành và quyến rũ theo cách cô muốn.

Sự khác biệt trong phong cách của Jennie tại Paris Fashion Week 2026 chính là kết quả của một quá trình tự giải phóng. Cô không còn lo sợ bị phán xét, không còn phải giữ kẽ để trở thành một "idol mẫu mực". Chính sự tự do này đã tạo nên một hào quang rực rỡ và chân thực nhất. Ở tuổi 30, Jennie đã chứng minh rằng thời hoàng kim của một người phụ nữ không nằm ở tuổi trẻ thanh xuân, mà nằm ở thời điểm họ biết mình là ai và dũng cảm tỏa sáng với sự thật đó.

Hành trình của Jennie tại Paris năm nay không chỉ là một chuyến đi tham dự tuần lễ thời trang, mà là một dấu mốc khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa. Giữa dòng chảy không ngừng của Hollywood, Jennie vẫn luôn là tâm điểm, một "center" vĩnh cửu không cần tranh giành nhưng vẫn thuộc về mình cô.

Ảnh: X