Hương Giang, Hiền Hồ gây bão khi "song kiếm hợp bích" cùng tuyển thủ quốc gia

Sự kiện quy tụ gần 60 khách mời, bao gồm nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp và các doanh nhân, tạo nên một sân chơi đặc biệt nơi thể thao, giải trí và sự kết nối được đặt ngang hàng.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, “Cặp đôi Cup” mùa 2 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu độc đáo dành cho các cặp tình nhân và vợ chồng ở hạng mục Artist Couple (Cặp đôi nghệ sĩ). Bên cạnh đó, giải năm nay còn mở rộng quy mô với hai nội dung mới gồm Pro - nơi các nghệ sĩ bắt cặp với vận động viên chuyên nghiệp và MLP - hạng mục thi đấu đồng đội với các nội dung đôi nam và đôi nữ.

Sức hút từ những cặp đôi nghệ sĩ

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của “Cặp đôi Cup” mùa 2 là sự góp mặt của 18 cặp nghệ sĩ và người nổi tiếng tại hạng mục Artist Couple. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như nhạc sĩ Huy Tuấn và bà xã doanh nhân Quỳnh Vũ, cựu tuyển thủ Hồng Sơn và bạn đời Hồng Hải, ca sĩ Hoàng Bách cùng bà xã Thanh Thảo, MC Vân Hugo và doanh nhân Đặng Cường, hay đạo diễn Vũ Hồng Thắng và doanh nhân Cindy Nguyên… đã mang lại bầu không khí vừa gần gũi vừa sôi động cho giải đấu.

Đáng chú ý, cặp đôi Cường Seven - Vũ Ngọc Anh cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Sau khi gây ấn tượng với công chúng qua hai chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, sự xuất hiện của cặp “Anh tài - Chị đẹp” trên sân pickleball mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, khiến khán giả đặc biệt chú ý.

So với những giải đấu thể thao thông thường, hạng mục Artist Couple mang đến sức hấp dẫn riêng bởi yếu tố cảm xúc. Khi thi đấu cùng bạn đời, các cặp đôi không chỉ đối mặt với áp lực chiến thuật mà còn phải vượt qua sự chênh lệch nhịp độ hoặc những bất đồng nhỏ trong cách xử lý tình huống trên sân.

Hương Giang, Hiền Hồ gây chú ý ở hạng mục chuyên nghiệp

Nếu Artist Couple mang màu sắc cảm xúc, thì hạng mục Pro lại đem đến bầu không khí thi đấu quyết liệt và giàu tính chuyên môn. Tâm điểm của nội dung này chính là những màn bắt cặp chéo thú vị giữa nghệ sĩ và các tuyển thủ quốc gia.

Trong đó, Hương Giang và Hiền Hồ là hai cái tên nhận được sự chú ý lớn khi tự tin đứng chung sân với các tay vợt chuyên nghiệp.

Hương Giang thi đấu cùng tay vợt trẻ Lê Xuân Đức, một gương mặt nổi bật của hệ thống PPA Tour Asia. Trong khi đó, Hiền Hồ bắt cặp với vận động viên Tống Nhật Minh, tạo nên một đội hình giàu năng lượng và tốc độ. Sự tự tin của hai nữ nghệ sĩ khi bước vào một hạng mục đòi hỏi trình độ chuyên môn cao đã mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Bên cạnh đó, người mẫu Lê Thúy cũng gây ấn tượng khi phối hợp ăn ý với tuyển thủ Quốc Khánh. Những màn phối hợp giữa nghệ sĩ và vận động viên không chỉ mang lại nhịp độ trận đấu hấp dẫn, mà còn tạo nên những khoảnh khắc bứt phá đầy cảm xúc trên sân.

Sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu cũng góp phần nâng tầm uy tín cho giải đấu. Nổi bật trong số đó là Lý Hoàng Nam, nhà vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015, hiện đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng đơn nam khu vực và từng giành danh hiệu PPA Tour Asia (chặng Hàng Châu 2025)..

Trong khi đó, hạng mục MLP (thi đấu đồng đội) mang đến cục diện khó lường khi các đội phải luân chuyển liên tục giữa các nội dung đôi nam và đôi nữ. Điều này buộc các đội phải tính toán chiến thuật kỹ lưỡng cũng như duy trì sự phối hợp ổn định giữa các thành viên.

Khép lại ngày thi đấu chính thức, ở nội dung Artist Couple, gia đình ca sĩ Minh Dũng - May May đã chinh phục ngôi vị cao nhất sau hành trình thi đấu ấn tượng, cho thấy sự ăn ý và bản lĩnh đáng chú ý trước nhiều đối thủ nặng ký. Vị trí Á quân thuộc về cặp đôi diễn viên Thành Đạt - ca sĩ Hải Băng. Trong khi đó, đôi bạn đời đạo diễn Vũ Hồng Thắng - doanh nhân Cindy Nguyên và vợ chồng ca sĩ Cường Seven - Vũ Ngọc Anh cùng được xướng tên ở hạng Ba chung cuộc.

Tại hạng mục Pro, giải đấu tiếp tục chứng kiến những màn tranh tài giàu chất lượng chuyên môn và không kém phần kịch tính. Chung cuộc, vợ chồng tuyển thủ Lý Hoàng Nam và Phương Trinh xuất sắc giành chức vô địch thuyết phục. Tay vợt Quốc Khánh và người mẫu Lê Thúy về đích ở vị trí Á quân. Ba cặp đôi Văn Phương - Tường Vy, Nhật Minh - Hiền Hồ và Xuân Đức - Hương Giang đồng hạng Ba, góp phần tạo nên bức tranh cạnh tranh sôi động cho mùa giải năm nay.

Ở nội dung đồng đội MLB, ngôi vô địch thuộc về Đội 8 gồm Trần Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Đài Trang và Anh Trang, sau khi thể hiện phong độ ổn định cùng khả năng phối hợp hiệu quả xuyên suốt giải đấu.