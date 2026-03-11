30 giây gây tranh cãi của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh, xem lại chỉ thấy rùng mình

Theo Sina, bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp do Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính lên sóng năm 2006 đã lưu giữ lại những hình ảnh thanh xuân cực đẹp của Lưu Diệc Phi. Thời điểm đó, diễn xuất của cô còn nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng khán giả cho rằng khí chất của Lưu Diệc Phi rất phù hợp với hình tượng "băng thanh ngọc khiết" không vướng bụi trần của nhân vật Tiểu Long Nữ.

Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006

Bên cạnh đó, đạo diễn Trương Kỷ Trung được coi là bậc thầy về quay phim truyền hình võ thuật tại Trung Quốc. Các cảnh hành động trong Thần Điêu Đại Hiệp rất mãn nhãn. Đoàn phim cũng không ngại tới các danh lam thắng cảnh như Cửu Trại Câu để quay ngoại cảnh, tạo nên khung cảnh giang hồ mà đẹp tựa thần tiên.

Tuy nhiên, Thần Điêu Đại Hiệp cũng vướng phải không ít tranh cãi, trong đó Huỳnh Hiểu Minh hơn Lưu Diệc Phi tới 10 tuổi, song ngoại hình lại già dặn hơn bạn diễn rất nhiều.

Không những vậy, nam diễn viên còn bị chê trong các phân cảnh khi mới bắt đầu trưởng thành. Anh đóng vai cậu thiếu niên tinh nghịch thích trêu đùa sư phụ của mình. Nhưng những cảnh quay này bị đánh giá diễn lố, biểu cảm khoa trương, xem màu mè và gây khó chịu cho khán giả.

Huỳnh Hiểu Minh bị chê kém sắc bên cạnh Lưu Diệc Phi

Mới đây, một cảnh quay Tiểu Long Nữ (Lưu Diệc Phi) chỉnh sửa lại đầu tóc cho Dương Quá (Huỳnh Hiểu Minh) và dạy dỗ đồ đệ vì không chỉn chu đã khiến khán giả "sởn da gà". Trong phân cảnh này, Huỳnh Hiểu Minh bị chê diễn xuất sến sẩm thiếu tự nhiên, kệch cỡm khiến khán giả ngán ngẩm. Nam diễn viên có gương mặt già nhưng lại liên tục tỏ ra đáng yêu với các biểu cảm kỳ quái khó hiểu.

Huỳnh Hiểu Minh bị chê diễn xuất khoa trương quá lố

Biểu cảm tỏ ra đáng yêu của nam diễn viên bị phản tác dụng

Nhiều cảnh quay của Huỳnh Hiểu Minh khiến khán giả "nổi da gà"

"Muốn nổi da gà trời ơi. Mặt Huỳnh Hiểu Minh già chát mà làm ba cái điệu bộ chu môi thổi thổi kinh ghê", "Xem mà thấy xấu hổ giùm cả 2 luôn ấy, diễn cái nét gì vậy trời", "Vai diễn Dương Quá đoạn sau còn tạm, đoạn mới trưởng thành xem không nổi", "Bản này tôi luôn thấy Dương Quá quá già", "Sao giống sen tắm cho boss vậy", "Huỳnh Hiểu Minh đóng Tân Bến Thượng Hải còn được, đóng Dương Quá nhìn lôi thôi", "Cách Cô Cô xịt khoáng dưỡng ẩm mỗi ngày hả", khán giả bình luận vì cảnh quay khó hiểu, đáng quên của phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Trước đó, đạo diễn Vương Tinh chia sẻ đoàn phim từng muốn mời Tạ Đình Phong thủ vai Dương Quá, nhưng phía nam diễn viên Hong Kong không muốn quay phim dài tập. Một ứng cử viên khác cho bộ phim này là tài tử Nhiếp Viễn, anh đã từng tới thử tạo hình nhưng cuối cùng Huỳnh Hiểu Minh mới là người được chọn.

Trong quá trình tham gia phim, Huỳnh Hiểu Minh từng cứu mạng Lưu Diệc Phi khi cô bị trượt chân trong cảnh quay tại thác nước. Sau đó, cả hai là những người bạn tốt trong giới giải trí.

Lưu Diệc Phi được khen xinh đẹp, khí chất băng lãnh giống với nguyên tác

Đến nay, tạo hình của Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi trong phim vẫn được khán giả khen ngợi. Cô cũng được đánh giá cao khi thực hiện hầu hết các cảnh võ thuật khó trong phi. Động tác của Lưu Diệc Phi được khen đẹp mắt, có sức nặng đúng chuẩn một nhân vật có thực lực có nội dung trong giới giang hồ. Đây là điều mà nhiều diễn viên trẻ hiện tại không có được.

Nguồn: Sina