Ca sĩ Việt vừa lọt đề cử đẹp trai nhất thế giới 2026: Được Bộ VH-TT&DL vinh danh, top 100 nam thần châu Á

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong bản cập nhật ngày 10/3, Sơn Tùng là đại diện Việt Nam xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí quốc tế như diễn viên - người mẫu Thổ Nhĩ Kỳ Burak Ozcivit, ca sĩ Hàn Quốc Hyunjin, ca sĩ - rapper Ý Achille Lauro, ca sĩ Ollie. Việc một nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử của bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu này được xem là dấu hiệu cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rộng của Vpop trên thị trường quốc tế.

TC Candler là chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp có trụ sở tại Mỹ, nổi tiếng với bảng xếp hạng thường niên “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”. Theo đơn vị này, quá trình lựa chọn không chỉ dựa trên yếu tố ngoại hình đơn thuần mà là sự đánh giá toàn diện nhiều khía cạnh, bao gồm diện mạo, độ nổi tiếng toàn cầu, thành tựu chuyên môn và hình ảnh trước công chúng. Quy trình chấm điểm kết hợp ba hạng mục chính: phân tích tỷ lệ đặc điểm khuôn mặt chiếm 50% tổng điểm, sự bình chọn của người hâm mộ chiếm 30% và các yếu tố cá nhân như phong cách, thần thái chiếm 20%.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 7 Sơn Tùng M-TP lọt danh sách đề cử thường niên của TC Candler. Nam ca sĩ lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng này vào năm 2018 và liên tục duy trì sự hiện diện trong các năm 2019 - 2023.

Trước đó, năm 2019, Sơn Tùng cũng được chuyên trang TCCAsia xếp hạng 46 trong Top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á, vượt qua nhiều ngôi sao nổi tiếng trong khu vực. Việc liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế phần nào phản ánh sức hút đặc biệt của Sơn Tùng M-TP trong mắt công chúng.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Từ rất sớm, anh đã bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và bắt đầu sáng tác, thu âm các bản demo từ khi còn là học sinh. Trước khi trở thành hiện tượng Vpop, Sơn Tùng từng đỗ đầu vào Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với số điểm 25,5 trong kỳ thi đại học năm 2012. Ngành học anh lựa chọn có tỷ lệ cạnh tranh cao khi hơn 500 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ tuyển khoảng 60 sinh viên. Đáng chú ý, nam ca sĩ chỉ ôn luyện trong vòng một tháng trước kỳ thi.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp âm nhạc bắt đầu bùng nổ, Sơn Tùng quyết định dừng việc học khi đang ở năm thứ ba để tập trung hoàn toàn cho con đường nghệ thuật. Quyết định này nhanh chóng được chứng minh bằng hàng loạt bản hit gây tiếng vang như Cơn Mưa Ngang Qua, Em Của Ngày Hôm Qua hay Chắc Ai Đó Sẽ Về. Những ca khúc này không chỉ giúp anh trở thành hiện tượng mạng thời điểm đó mà còn mở ra một giai đoạn mới cho Vpop, khi các sản phẩm âm nhạc bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số và mạng xã hội.

Theo thời gian, Sơn Tùng M-TP dần thoát khỏi hình ảnh của một “hiện tượng nhất thời” để trở thành ngôi sao số 1. Việc thành lập công ty riêng M-TP Entertainment đánh dấu bước ngoặt quan trọng, giúp anh chủ động hơn trong việc sản xuất âm nhạc, xây dựng hình ảnh và phát triển chiến lược lâu dài. Các sản phẩm sau này của nam ca sĩ đều được đầu tư quy mô lớn, từ âm nhạc, hình ảnh đến chiến dịch truyền thông.

Loạt MV như Hãy Trao Cho Anh, Chúng Ta Của Hiện Tại, Có Chắc Yêu Là Đây hay Đừng Làm Trái Tim Anh Đau liên tục đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, nhiều lần giữ vị trí top 1 trending và tạo ra các trào lưu thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ thành công về mặt lượt xem, các sản phẩm của Sơn Tùng còn góp phần định hình xu hướng thẩm mỹ và phong cách cho một bộ phận khán giả trẻ.

Ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Vpop khiến Sơn Tùng M-TP thường xuyên được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ đông đảo của anh - Sky luôn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ, giúp các sản phẩm mới nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng gọi Sơn Tùng là “top 1 server” của Vpop, một cách nói mang tính biểu tượng cho sức hút đặc biệt của nam ca sĩ tại Việt Nam.

Những đóng góp của Sơn Tùng cho âm nhạc đại chúng cũng dần nhận được sự ghi nhận từ các cơ quan quản lý văn hóa. Ngày 11/1/2025, tại Nhà hát Lớn Hải Phòng, nam ca sĩ được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam vinh danh với giải MV Ca Múa Nhạc Nổi Bật Của Năm cho MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý khi một nghệ sĩ trưởng thành từ làn sóng nhạc trẻ và thị trường trực tuyến nhận được sự công nhận chính thống về giá trị nghệ thuật.

Sau hơn 12 hoạt động, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ được sức hút đặc biệt giữa thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh. Mỗi động thái của anh, từ việc ra mắt sản phẩm âm nhạc đến những lần xuất hiện trước công chúng, đều có khả năng trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Trong bối cảnh nhiều gương mặt mới liên tục xuất hiện, vị trí của Sơn Tùng vẫn được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng hiếm hoi của showbiz Việt.

Việc tiếp tục lọt danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện về ngoại hình, mà còn phản ánh mức độ nhận diện quốc tế của một nghệ sĩ Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu cá nhân bền vững trong ngành giải trí.