Một nữ diễn viên sinh năm 1985 bị lừa 7 tỷ đồng tiền thuê nhà, kẻ lừa đảo quyết không bồi thường vì "không có tiền"

Trong chương trình “I Can’t Do It Alone” của đài JTBC (Hàn Quốc) phát sóng ngày 10/3 vừa qua, nữ diễn viên hài Lee Soo-ji đã tiết lộ cô từng mất khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) tiền đặt cọc trong một vụ lừa đảo thuê nhà vào năm 2023.

Lee Soo-ji thuê nhà theo hình thức jeonse phổ biến ở Hàn Quốc. Người đi thuê sẽ đặt cọc số tiền từ 50% đến 90% giá trị bất động sản và thường có hiệu lực trong 2 năm. Trong thời gian này, người thuê nhà thường không phải trả tiền thuê, vì chủ nhà thu lợi bằng cách đầu tư số tiền đặt cọc đó, thường là để mua hoặc xây thêm căn hộ. Theo hợp đồng, chủ nhà có nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc khi thời hạn thuê kết thúc.

Nữ diễn viên Lee Soo-ji

Theo lời cô, khi đó cô đã ký hợp đồng thuê một căn nhà đang xây tại khu vực Paju (tỉnh Gyeonggi) và dự định chuyển đến ở sau khi công trình hoàn thiện. Tuy nhiên, ngôi nhà này liên tục bị trì hoãn thi công và cho đến nay vẫn chưa hoàn thành.

“Tôi đã viết đơn xin hủy hợp đồng 3-4 lần để lấy lại tiền đặt cọc, nhưng họ vẫn không trả lại tiền”, cô kể. Dù hợp đồng được ký với điều kiện có thể chuyển đến ở, thực tế căn nhà không hoàn thiện và khoản tiền đặt cọc cũng không được hoàn trả khi cô yêu cầu hủy hợp đồng.

Nhắc lại thời điểm phát hiện mình bị lừa, Lee Soo-ji nói: “Lúc đó tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ”. Cô cho biết cú sốc này khiến bản thân rơi vào giai đoạn khó khăn, thậm chí từng nghĩ đến việc phải tìm đến tư vấn tâm lý vì trầm cảm.

Lee Soo-ji chia sẻ lại câu chuyện bị lừa

Cuộc trò chuyện trên chương trình càng trở nên xúc động khi nghệ sĩ Kim Kwang-kyu cũng chia sẻ rằng anh từng mất toàn bộ tài sản tích lũy suốt 11 năm vì một vụ lừa đảo jeonse tương tự. Cả hai nghệ sĩ đã bày tỏ sự đồng cảm với nhau khi cùng trải qua cú sốc tài chính và tâm lý do loại hình lừa đảo này gây ra.

Vào thời điểm đó, tòa án đã ra phán quyết buộc kẻ lừa đảo phải hoàn trả số tiền bồi thường kèm lãi suất. Tuy nhiên, việc thu hồi tiền trên thực tế được cho là rất khó khăn khi đối tượng này tuyên bố “không có tiền” và không có khả năng chi trả.

Dù gặp tổn thất lớn, Lee Soo-ji cho biết cô đang cố gắng vượt qua biến cố và bắt đầu lại từ đầu. Nữ diễn viên chia sẻ rằng trải nghiệm này khiến cô thay đổi suy nghĩ về việc sở hữu nhà trong tương lai, đồng thời trở nên thận trọng hơn trong các giao dịch bất động sản.

Lee Soo-ji sinh năm 1985, được biết đến qua một số chương trình giải trí nổi tiếng như Gag Concert, SNL Korea… Cô sở hữu kênh YouTube hơn 1 triệu lượt theo dõi, được mệnh danh là “Nữ hoàng đa nhân cách” làng hài Hàn Quốc nhờ khả năng hóa thân vào nhiều nhân vật.

Theo Sport Seoul