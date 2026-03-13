Ái nữ một cựu Chủ tịch nổi tiếng đặt câu hỏi về thuế năm 2026 gây chú ý

Những thay đổi trong quy định kê khai thuế gần đây đang khiến nhiều hộ kinh doanh quan tâm và tìm hiểu kỹ hơn để tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

Chiều 12/3, tại hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức, Nguyễn Huyền Mi - vợ của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết - có mặt và trực tiếp đặt câu hỏi với các chuyên gia để tìm hiểu rõ hơn về những quy định mới liên quan đến việc kê khai thuế cho hộ kinh doanh.

Huyền Mi đặt câu hỏi: “Ví dụ hộ kinh doanh của tôi trong năm 2025 có doanh thu khoảng hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu năm 2026 doanh thu của tôi giảm xuống dưới 3 tỷ đồng, thì tôi có phải xếp vào nhóm nộp thuế thứ ba hay không? Tôi thấy trong quy định có nêu rằng phương pháp tính thuế cần được thực hiện ổn định trong 2 năm liên tiếp, tính từ năm bắt đầu áp dụng. Tôi mong được giải đáp rõ hơn về trường hợp này” .

Huyền Mi đặt câu hỏi tại hội thảo

Được biết hộ kinh doanh nhóm 3 là nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đến 50 tỷ sẽ tính thuế GTGT theo tỷ lệ % doanh thu và tính thuế TNCN theo thu nhập tính thuế nhân 17%.

Giải đáp thắc mắc của Huyền Mi, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách, Cục Thuế trả lời: “Năm 2026 là năm đầu tiên chúng ta chuyển từ khoán sang kê khai. Như các phần nghiệp vụ thuế vừa trình bày thì chúng tôi cũng khẳng định rất rõ là phương pháp tính thuế năm 2026 không căn cứ vào doanh thu năm 2025, mà căn cứ vào doanh thu thực tế năm 2026.

Do đó nếu năm 2026 mà quý hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ thì sẽ vẫn áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là doanh thu nhân với thuế suất. Tuy nhiên pháp luật tính thuế TNCN cũng cho phép lựa chọn nếu hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu và dưới 3 tỷ thì vẫn được lựa chọn phương pháp là thu nhập tính thuế nhân thuế suất.

Việc lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh. Trên 3 tỷ thì bắt buộc rồi, cuối năm chúng ta vẫn phải áp dụng phương pháp đấy còn dưới 3 tỷ thì căn cứ vào tình hình thực tế, ghi chép sổ sách của hộ kinh doanh để chúng ta lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN” .

Đây là một trong số những câu hỏi gây chú ý tại hội thảo, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra Huyền Mi.

Huyền Mi có tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Mi (sinh năm 1990, Hà Nội), là cái tên khá nổi tiếng trong làng bóng đá. Cô là con gái cả của cựu chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn FC - Nguyễn Giang Đông và là vợ cầu thủ Văn Quyết.

Huyền Mi kết hôn với cầu thủ Văn Quyết năm 2015, đến nay cặp đôi đã có 2 bé một trai, một gái.

Vợ chồng Huyền Mi - Văn Quyết

Bên cạnh đó, Huyền Mi còn có vị trí nhất định trong giới kinh doanh online. Cô đang cùng em gái là Quỳnh Anh (vợ cầu thủ Duy Mạnh) kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp. Cả hai vận hành một cửa hàng có mặt tiền sầm uất ở Hà Nội và đều đặn livestream bán hàng online.

Huyền Mi còn được gọi là “phú bà” làng bóng đá khi sở hữu BST túi xách hàng hiệu đắt đỏ, đến từ nhiều thương hiệu đình đám thế giới. Cô cũng không ngại chia sẻ về đam mê này, thường cập nhật về những lần đi mua túi, đồ hiệu,...

Huyền Mi và Quỳnh Anh

Huyền Mi có BST túi xách đắt đỏ

(Tổng hợp)