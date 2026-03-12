Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

200 triệu đồng không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản cá nhân: Công an làm việc với người đàn ông Lâm Đồng

12-03-2026 - 14:48 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng tiến hành xác minh.

Mới đây, Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ người dân hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm. Theo đó, ông Đinh Vĩnh Phát (SN 1972, trú tại thôn 02, xã Bảo Lâm 3) bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu triệu đồng chuyển vào tài khoản từ một người lạ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, thay vì sử dụng số tiền trên, ông Phát đã chủ động liên hệ Công an xã Bảo Lâm 3 để trình báo và bày tỏ mong muốn được tìm cách trả lại cho người chuyển nhầm.

Ông Phát chia sẻ: “Số tiền này có thể là mồ hôi, nước mắt, là tiền chữa bệnh hay học phí của một gia đình nào đó. Mình không làm ra thì tuyệt đối không thể giữ cho riêng mình.”

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định số tiền trên do công dân L.V.T (trú tại tỉnh Đắk Lắk) chuyển nhầm. Lực lượng Công an đã hướng dẫn ông Phát thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Hành động của công dân Đinh Vĩnh Phát không chỉ thể hiện sự trung thực, trách nhiệm của cá nhân mà còn là minh chứng cho những giá trị đạo đức tốt đẹp vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.

Công an xã Bảo Lâm 3 hỗ trợ người dân hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Từ sự việc trên, Công an xã Bảo Lâm 3 khuyến nghị người dân khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm cần lưu ý một số nội dung sau:

- Không sử dụng số tiền nhận được: Tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển cho người khác để tránh những rắc rối pháp lý phát sinh.

- Liên hệ cơ quan Công an: Người nhận tiền nên trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện việc hoàn trả theo đúng quy định của pháp luật.

- Cảnh giác với các hình thức lừa đảo: Không tự ý chuyển lại tiền cho người lạ thông qua các đường link hoặc yêu cầu không rõ nguồn gốc khi chưa có sự xác nhận của cơ quan chức năng.

- Thông báo cơ quan chức năng khi cần thiết: Trường hợp không liên hệ được với người chuyển tiền thông qua ngân hàng, người dân cần trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Trung tá Công an nhận 63 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân: Chưa đầy 1 giờ, ngân hàng làm việc với 2 chủ tài khoản

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

