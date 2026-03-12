Bán đồng hồ Rolex thu về hơn 560 triệu đồng, tối về người phụ nữ bất ngờ bị phong tỏa tài sản: Công an đưa vào diện tình nghi, mất cả đồ lẫn tiền

Theo thông tin đăng tải trên Nanguo Morning Post, Trương Thù (tên đã được thay đổi), sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (TQ), đã bán một chiếc đồng hồ Rolex cũ vào tháng 6/2025 thông qua giao dịch trực tiếp với người mua.

Hai bên thống nhất mức giá 148.000 NDT (hơn 566 triệu đồng). Người mua chuyển trước 140.000 NDT (hơn 535 triệu đồng) vào thẻ ngân hàng của Trương Thù, số tiền còn lại là 8.000 NDT (hơn 30 triệu đồng) được thanh toán qua tài khoản Alipay. Sau khi nhận đủ tiền, Trương Thù giao chiếc đồng hồ cho người mua và tin rằng việc mua bán đã hoàn tất như một giao dịch dân sự bình thường.

Tuy nhiên, ngay trong tối hôm đó, cô phát hiện hai thẻ ngân hàng của mình bị khóa. Lo lắng có vấn đề xảy ra, Trương Thù đến đồn cảnh sát địa phương trình báo thì bất ngờ được thông báo rằng số tiền cô vừa nhận được có liên quan đến một vụ lừa đảo.

Theo cơ quan chức năng, khoản tiền 140.000 NDT mà người mua chuyển cho Trương Thù là tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân trong một vụ lừa đảo đang được điều tra. Vì đã nhận số tiền này, cô bị xác định là người có liên quan, bị cảnh sát thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đưa vào diện tình nghi và phát lệnh truy tìm để phục vụ điều tra.

Trương Thù cho biết cô hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. “Tôi chỉ bán một chiếc đồng hồ của mình, không ngờ lại trở thành người bị truy nã”, cô nói với truyền thông địa phương.

Sau khi bị tạm giữ để làm rõ vụ việc, cô được yêu cầu hoàn trả 140.000 NDT cho các nạn nhân. Dù cho rằng bản thân không sai, Trương Thù vẫn phải chấp nhận vì lo ngại nếu không hợp tác sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Dưới sức ép, gia đình cô đã gom tiền trả lại toàn bộ số tiền nói trên. Tuy nhiên, người mua chiếc đồng hồ đã mang tài sản ra nước ngoài và hiện vẫn đang bỏ trốn, khiến chiếc Rolex chưa thể thu hồi. Điều này đồng nghĩa với việc Trương Thù vừa mất tiền, vừa mất luôn tài sản.

Đại diện Chi nhánh Vân Nham, Cục Công an thành phố Quý Dương cho biết vụ việc được xử lý theo đúng quy định pháp luật, nghi phạm chính đã được xác định nhưng hiện đang ở nước ngoài và có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác.

Theo quy định, tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội phải được thu hồi để trả lại cho người bị hại. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định đối với trường hợp bên thứ ba nhận tài sản thông qua giao dịch dân sự thông thường và không biết nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Trong vụ việc này, giao dịch mua bán giữa Trương Thù và người mua được thực hiện theo hình thức trực tiếp, chưa có thông tin cho thấy cô biết số tiền nhận được liên quan đến hành vi vi phạm. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, các tình tiết liên quan sẽ được làm rõ theo quy định pháp luật.