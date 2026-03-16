Không phải Đà Nẵng hay Phú Quốc, đây mới là địa phương Việt Nam lọt Top thành phố tốt nhất thế giới 2026 do quốc tế bình chọn

Ngày 12/3, tạp chí này công bố bảng xếp hạng Best Cities 2026, gồm 50 thành phố trên toàn thế giới được đánh giá là “thú vị nhất để sinh sống và trải nghiệm”. Kết quả được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố, cùng ý kiến đóng góp từ hơn 100 chuyên gia và phóng viên địa phương.

Trong bảng xếp hạng, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25. Thành phố được mô tả như một nơi giao thoa giữa nét cổ kính và hơi thở hiện đại, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Theo Time Out, hình ảnh quen thuộc của du khách phương Tây nhâm nhi bia hơi trên vỉa hè vẫn tồn tại song song với sự xuất hiện của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam đang xây dựng văn hóa quán bar cao cấp, đủ sức góp mặt trong danh sách Asia's 50 Best Bars.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 80% người dân Hà Nội nhận định thành phố là nơi lý tưởng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyến nghị du khách nên trải nghiệm ẩm thực địa phương khi ghé thăm.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 38. Time Out gọi đây là “thành phố không ngủ”, nơi nhịp sống luôn chuyển động không ngừng. Chỉ cần quan sát một ngã tư đông đúc cũng đủ cảm nhận được năng lượng sôi động của đô thị này. Theo khảo sát, 75% cư dân tại TP HCM cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sinh sống tại đây.

Thủ đô cổ kính mang vẻ đẹp khó quên

Không chỉ được ghi nhận qua các bảng xếp hạng quốc tế, sức phát triển của du lịch Hà Nội còn thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng đáng chú ý. Năm 2025, Thủ đô đón hơn 33,7 triệu lượt du khách, tăng 20,8% so với năm 2024, cho thấy ngành du lịch địa phương đang phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà phát triển ổn định.

Trong tổng lượng khách này, lượng khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch của Hà Nội trong năm 2025 ước tính vượt 134.000 tỷ đồng, tăng 21,5%. Những con số này phản ánh sự mở rộng cả về quy mô thị trường, thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách.

Có thể thấy, Thủ đô không chỉ bắt nhịp với xu hướng du lịch của khu vực mà còn từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đô thị có sức cạnh tranh tại châu Á, thu hút cả du khách quốc tế lẫn thị trường trong nước.

Những dãy kiến trúc mang dấu ấn thời Pháp thuộc, các gánh hàng rong tỏa hương đặc sản địa phương hay dòng xe máy tấp nập len qua các con phố đông đúc… thường là những hình ảnh đầu tiên in đậm trong cảm nhận của du khách khi đặt chân tới Hà Nội. Với nhiều người, thành phố này hội tụ nhiều sắc thái văn hóa và nhịp sống khác nhau, khiến mỗi chuyến ghé thăm đều có thể mang lại một trải nghiệm riêng biệt.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80) được xem là cú hích quan trọng giúp ngành du lịch Hà Nội tăng tốc. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày, thành phố đã đón gần 2,5 triệu lượt khách, cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, mang về khoảng 4.500 tỷ đồng doanh thu. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của các sự kiện diễu binh và diễu hành đã khiến nhiều du khách lựa chọn Hà Nội làm điểm đến, hoặc bổ sung Thủ đô vào hành trình tham quan của mình.

“Đô thị không ngủ” tiếp tục tăng trưởng tích cực

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, tạo nên hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú. Thành phố thường được ví như “đô thị không ngủ”, nơi các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra sôi động từ ngày sang đêm. Bên cạnh hình ảnh một đô thị trẻ trung, năng động, TP HCM còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và lịch sử, với hàng loạt di tích và bảo tàng quen thuộc với cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Năm 2025, ngành du lịch TP HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, qua đó khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Thành phố ước tính đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế cùng hơn 45 triệu lượt khách nội địa; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 279.000 tỷ đồng, không chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch đề ra.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) được xem là điểm nhấn quan trọng, tạo động lực cho sự bùng nổ của du lịch thành phố trong năm. Nhiều tour du lịch gắn với lịch sử như “Biệt động Sài Gòn – Những căn hầm huyền thoại”, “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng” hay “Chuyến tàu 50 năm” liên tục trong tình trạng kín khách. Các “địa chỉ đỏ” nổi tiếng như Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi hay Rừng Sác Cần Giờ cũng ghi nhận lượng du khách đông chưa từng có.

Bên cạnh đó, một bước ngoặt đáng chú ý mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch thành phố khi từ ngày 1/7, hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập vào TP HCM, mở rộng đáng kể không gian phát triển.

Thay đổi này kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc hình thành các tuyến du lịch mới, giúp ngành du lịch TP HCM nhanh chóng tái định vị thị trường và thương hiệu. Đồng thời, thành phố cũng có cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với không gian đô thị mở rộng, tăng cường kết nối vùng và tiếp tục củng cố vị thế của một trung tâm du lịch năng động, hiện đại ở khu vực phía Nam.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet, FB, IG...)