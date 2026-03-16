Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang để điều hòa lâu không dùng

Trong nhiều gia đình, điều hòa thường chỉ được sử dụng nhiều vào mùa nóng. Khi thời tiết mát mẻ, thiết bị này có thể "ngủ đông" suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Đến khi nhiệt độ tăng cao hoặc thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều người chỉ cần bấm điều khiển là sử dụng ngay.

Thực tế, không ít gia đình còn tận dụng điều hòa vào những ngày nồm ẩm – hiện tượng thời tiết phổ biến ở miền Bắc vào cuối đông đầu xuân. Khi đó, chế độ Dry (hút ẩm) trên điều hòa có thể giúp giảm độ ẩm trong không khí, hạn chế tình trạng sàn nhà "đổ mồ hôi", quần áo lâu khô hay đồ nội thất dễ bị mốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chính vì thiết bị đôi khi bị bỏ không trong thời gian dài rồi mới bật lại khi cần, người dùng càng nên kiểm tra và vệ sinh máy trước khi sử dụng.

Ảnh minh họa

Điều hòa lâu không dùng có thể tích tụ bụi bẩn, nấm mốc

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, dàn lạnh và lưới lọc của điều hòa rất dễ tích tụ bụi bẩn sau thời gian dài không vận hành. Trong môi trường ẩm, bụi bẩn có thể kết hợp với hơi nước tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Khi bật máy trở lại, luồng không khí từ điều hòa có thể mang theo những tác nhân này vào trong phòng, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng tới chất lượng không khí. Theo khuyến cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), việc vệ sinh hệ thống lọc và thiết bị điều hòa định kỳ là cần thiết để hạn chế bụi và vi sinh vật phát tán trong không gian sống.

Ngoài ra, bụi bẩn bám nhiều ở lưới lọc và dàn lạnh còn khiến luồng gió bị cản trở, làm giảm hiệu quả làm lạnh và khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để đạt nhiệt độ mong muốn.

Ảnh minh họa

Bật máy ngay sau thời gian dài không sử dụng có thể gây hỏng hóc

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng không khí, việc bật điều hòa sau thời gian dài không sử dụng mà không kiểm tra trước cũng có thể khiến thiết bị gặp sự cố.

Các kỹ thuật viên cho biết khi máy "ngủ đông" trong thời gian dài, bụi bẩn có thể bám vào dàn nóng, quạt hoặc đường ống thoát nước. Một số trường hợp còn xuất hiện côn trùng làm tổ trong dàn nóng, gây cản trở hoạt động của máy.

Ngoài ra, nếu thiết bị đã sử dụng nhiều năm, các bộ phận như tụ điện, dây nguồn hoặc đường ống gas cũng có thể xuống cấp theo thời gian. Việc bật máy ngay ở công suất cao có thể khiến máy hoạt động không ổn định, thậm chí dẫn đến hỏng hóc.

Ảnh minh họa

Theo khuyến cáo từ nhiều hãng điện máy và đơn vị bảo trì, người dùng nên kiểm tra tình trạng dây điện, dàn nóng và đường ống trước khi vận hành lại điều hòa sau thời gian dài không sử dụng.

Chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra và vệ sinh trước khi bật máy

Để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả và an toàn, các chuyên gia điện lạnh khuyên người dùng nên thực hiện một số bước kiểm tra cơ bản trước khi bật điều hòa trở lại.

Trước hết, cần tháo và vệ sinh lưới lọc bụi của dàn lạnh – bộ phận dễ bám bụi nhất. Bên cạnh đó, người dùng nên quan sát dàn nóng để đảm bảo không bị che chắn bởi rác, lá cây hoặc bụi bẩn.

Sau khi kiểm tra, nên bật thử máy ở chế độ quạt hoặc nhiệt độ trung bình trong một thời gian ngắn để theo dõi hoạt động của thiết bị trước khi sử dụng thường xuyên.

Theo khuyến nghị của nhiều nhà sản xuất, điều hòa nên được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ khoảng 3–6 tháng/lần, tùy theo tần suất sử dụng. Việc bảo dưỡng đúng cách không chỉ giúp máy vận hành ổn định hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường, điều hòa vẫn là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, từ làm mát vào mùa hè đến hỗ trợ hút ẩm trong những ngày nồm. Tuy nhiên, chỉ một bước kiểm tra và vệ sinh đơn giản trước khi sử dụng cũng có thể giúp tránh nhiều rủi ro, đồng thời đảm bảo không gian sống an toàn và dễ chịu hơn cho cả gia đình.