Xem Tây Du Ký hàng chục lần, đây là tình tiết tôi thấy đáng giá nhất

Theo trang tin Sohu, Tây du ký 1986 đến nay vẫn giữ vẹn nguyên nhiều giá trị trong làng phim ảnh Trung Quốc. Sau gần bốn thập kỷ kể từ ngày ra mắt, bộ phim thường xuyên được khán giả phân tích, khám phá thêm nhiều chi tiết thú vị.

Trong số đó, câu chuyện tình giữa Đường Tăng và Nữ vương Nữ Nhi quốc được xem là một trong những mối tình khắc cốt ghi tâm đẹp bậc nhất trên màn ảnh, đồng thời ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Sohu nhận xét rằng dù bộ phim đã được xem đi xem lại vô số lần, nhiều khán giả vẫn chưa thực sự hiểu hết chiều sâu văn hóa ẩn sau từng nhân vật. Tuy nhiên, chính điều này lại trở thành động lực để giới nghiên cứu và người xem tiếp tục tìm hiểu, khám phá thêm về thế giới của Tây du ký.

Chi tiết gây ấn tượng dù 40 năm đã trôi qua

Trong phiên bản năm 1986, ê-kíp sản xuất cũng được cho là đã thể hiện tư duy tiến bộ trong cách xây dựng hình tượng phụ nữ. Câu chuyện Nữ vương Nữ Nhi quốc chủ động tìm kiếm và bày tỏ tình cảm với người mình yêu được xem như biểu hiện của sự cởi mở trong nhận thức về vai trò và quyền lựa chọn hạnh phúc của phụ nữ.

Theo phân tích của Sohu, vào thời điểm đó, việc đạo diễn Dương Khiết để nhân vật nữ chủ động tỏ tình, phá vỡ khuôn mẫu giới truyền thống, đã thể hiện tinh thần nữ quyền khá rõ rệt. Sau hơn 40 năm, nhiều tác phẩm truyền hình vẫn chưa đạt được mức độ phóng khoáng trong tư duy này như bộ phim kinh điển nói trên.

Năm 1985, Chu Lâm được cố đạo diễn Dương Khiết của Tây Du Ký (năm 1986) lựa chọn và giao cho vai diễn Nữ vương Nữ Nhi Quốc. Khi đó, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình gầy, nhỏ và làn da hơi ngăm. Sau khi hóa trang, Chu Lâm dường như lột xác, hóa thân thành một người khác và khiến đạo diễn Dương Khiết cũng phải bất ngờ.

Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Dương Khiết, Chu Lâm hóa thân trọn vẹn, trở thành nhân vật kinh điển của Tây Du Ký. Bà thể hiện một cách chân thực tâm trạng của một nữ vương xinh đẹp, dịu dàng và si tình. Đây cũng là vai diễn nổi tiếng trong sự nghiệp diễn xuất của Chu lâm dù sau này, bà gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh trong các dự án khác.

Ở tập phim bốn thầy trò tới Nữ nhi quốc cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều phiên bản điện ảnh sau này. Thành công của tập phim có được nhờ diễn xuất ăn ý giữa hai diễn viên Đường Tăng - Từ Thiếu Hoa và nữ vương - Chu Lâm. Chuyện hậu trường của Tây Du Ký qua lời kể của một nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ thêm ngày Chu Lâm tới phim trường, ngay từ giây phút gặp gỡ Từ Thiếu Hoa với ngoại hình điển trai sáng lạn, Chu Lâm đã bị cuốn hút. Nữ diễn viên cũng chia sẻ lần đầu gặp Từ Thiếu Hoa, cô đã buột miệng gọi "Ngự đệ ca ca" vì anh giống như những gì nữ nghệ sĩ hình dung về nhân vật Đường Tăng.

Nỗ lực lưu giữ giá trị thẩm mỹ và văn hóa

Ngoài ra, Sohu cũng đánh giá cao việc đoàn phim tuyển chọn nhiều nghệ sĩ nữ có ngoại hình nổi bật để tham gia dự án. Theo chia sẻ của đạo diễn Dương Khiết, tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn diễn viên nữ là dù đóng vai thần tiên hay yêu quái thì cũng phải có ngoại hình xinh đẹp. Vì vậy, quá trình casting cho Tây du ký khi đó được ví như một cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn. Riêng vai Hằng Nga đã nhận tới 1.378 lá thư giới thiệu từ khắp nơi. Thậm chí có thí sinh đi tàu suốt ba ngày từ Tân Cương chỉ để tham gia thử vai.

Các nhà làm phim cho biết thêm rằng trong toàn bộ bộ phim, thời lượng xuất hiện cùng số lời thoại của các nhân vật nữ chỉ chiếm chưa đến 20%. Tuy nhiên, chi phí dành cho phục trang và đạo cụ của họ lại chiếm tới 45% tổng kinh phí sản xuất. Điều này cho thấy sự chăm chút đặc biệt của đạo diễn Dương Khiết trong việc xây dựng tạo hình cho dàn nhân vật nữ.

Dù xuất hiện không nhiều, nhân vật Hằng Nga vẫn gây ấn tượng mạnh khi bộ trang phục của nàng tiên được thực hiện bằng tới 28 kỹ thuật thêu khác nhau. Trong khi đó, quá trình hóa trang cho Bạch Cốt Tinh mất khoảng 5 giờ mới hoàn tất. Chiếc vương miện của Nữ vương do diễn viên Chu Lâm đảm nhận nặng tới 8 kg. Những chi tiết này cho thấy giá trị thẩm mỹ và văn hóa mà đoàn phim gửi gắm vào từng nhân vật vượt xa thời lượng xuất hiện ngắn ngủi của họ.

Theo Sohu, dù không có nhiều đất diễn, các nữ diễn viên vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành vai diễn, mang đến cho khán giả những trải nghiệm hình ảnh đáng nhớ. Chẳng hạn, nữ diễn viên Vương Linh Hoa – người vào vai “Hạnh Tiên” – vẫn tiếp tục ghi hình dù đang sốt tới 39°C. Nhóm bảy chị em yêu tinh nhện phải mặc trang phục mỏng manh khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 5°C. Trong khi đó, Chu Lâm nhiều lần phải diễn cảnh đưa mắt tình tứ đến mức mắt bị sung huyết. Nhờ sự tận tâm ấy, dù chỉ là các vai phụ, dàn mỹ nhân của Tây du ký 1986 vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt gần 40 năm qua.

(Tổng hợp)