12 năm đạp xe ngao du hơn 20 quốc gia của nữ phượt thủ 68 tuổi

Biến cố hôn nhân ở tuổi 52 và quãng thời gian rơi vào trầm cảm

Ngày 8/3/2026, mạng xã hội Trung Quốc đưa tin về câu chuyện truyền cảm hứng của bà Lý Đông Cúc, 68 tuổi, sống tại Hà Nam (Trung Quốc). Trong suốt 12 năm qua, người phụ nữ này đã một mình đạp xe qua hơn 20 quốc gia, băng qua ba châu lục. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi bước vào hành trình phi thường ấy, bà đã từng có quãng thời gian rơi vào trầm cảm sau cú sốc hôn nhân ở tuổi 52. Từ nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua ấy, nay bà đã tìm lại ý nghĩa cuộc sống trên những cung đường dài, dần trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và say mê khám phá thế giới.

Nửa đầu cuộc đời của bà Cúc trôi qua khá bình lặng và ổn định. Bà từng làm công nhân tại nhà máy dệt, sau đó được thăng lên làm nhân viên quản lý kho. Bên cạnh bà là người chồng chu đáo và cậu con trai ngoan ngoãn, bà luôn tin rằng cuộc sống yên ấm ấy sẽ kéo dài suốt cả đời.

Thế nhưng, khi bà 52 tuổi, mọi thứ bỗng sụp đổ chỉ sau một tờ đơn ly hôn. Việc chồng nhanh chóng tái hôn càng khiến bà khó chấp nhận hơn. Nỗi đau kéo dài cùng sự dồn nén tinh thần đã khiến bà mắc chứng trầm cảm. Bạn bè xung quanh cũng dần xa cách, và bà từng rơi vào giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời.

Chiếc xe đạp cũ và bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Năm 2013, hình ảnh một nhóm bạn trẻ đạp xe trên đường đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của bà Cúc. Nhìn họ tự do rong ruổi trên những cung đường, bà bất giác nảy sinh niềm khao khát được thử sức.

Do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, ban đầu bà chỉ có thể đội mũ đạp xe và chạy chiếc xe đạp cũ giá chưa đến 100 NDT (khoảng 380.000 đồng). Thấy mẹ say mê nhưng thiếu thốn, con trai bà đã dành 1.100 NDT (khoảng 4,2 triệu đồng) để mua cho mẹ một chiếc xe đạp mới cùng đầy đủ trang bị đi kèm.

Chính chiếc xe ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình đạp xe thay đổi cuộc đời của bà.

Ban đầu, do xe đạp có cấu hình thấp và tốc độ chậm, bà Cúc nhiều lần bị các nhóm đạp xe từ chối cho tham gia. Tuy nhiên, với tính cách mạnh mẽ và không chịu thua cuộc, bà quyết định tự lập nhóm riêng để kêu gọi bạn đồng hành, bắt đầu những chuyến đạp xe từ khu vực xung quanh thành phố.

Mỗi lần đạp xe, khi làn gió lướt qua bên tai, bà cảm thấy như mọi phiền muộn trong lòng cũng dần tan biến.

Đến năm 2014, mang theo khoản lương hưu ít ỏi cùng số tiền tiết kiệm từ những công việc làm thêm, bà làm visa của 4 quốc gia và cùng bạn đồng hành xuất phát từ Hà Nam, bắt đầu chuyến đạp xe ra nước ngoài đầu tiên trong đời, với điểm đến là khu vực Đông Nam Á.

Chuyến đạp xe ra nước ngoài đầu tiên của bà nhanh chóng gặp phải trắc trở. Vừa đặt chân đến Việt Nam, bà đã lạc mất bạn đồng hành. Trong tay bà khi đó chỉ có một chiếc điện thoại phổ thông không có chức năng định vị, còn khả năng tiếng Anh cũng chỉ giới hạn ở bốn câu giao tiếp đơn giản. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng, bà mới vất vả tìm được đường trở về Trung Quốc.

Dù vậy, thất bại ấy cũng không khiến bà từ bỏ. Sau đó, bà ở lại Vân Nam (Trung Quốc) làm nhân viên vệ sinh để kiếm sống, đồng thời lên mạng tìm tài liệu, nghiên cứu kinh nghiệm và lập kế hoạch cho các cung đường mới.

Sau một thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, bà lại tiếp tục lên đường, từng bước làm quen với việc đạp xe một mình và tự lên kế hoạch cho hành trình, dần dần tích lũy kinh nghiệm cho những chuyến đi dài hơn.

12 năm đạp xe qua hơn 20 quốc gia và cuộc đời được tái sinh

Trong 12 năm, dấu chân đạp xe của Cúc đã trải dài qua hơn 20 quốc gia. Hành trình của bà bắt đầu từ Đông Nam Á với các nước như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, sau đó tiếp tục đến Nga, Sri Lanka, rồi sang sáu quốc gia châu Âu, và cả châu Đại Dương với Australia và New Zealand.

Ảnh minh hoạ

Hành trình dài ấy không hề bằng phẳng. Bà từng suýt bị say nắng dưới cái nóng khắc nghiệt của Trung Á, có lần bị xe lạ bám theo giữa đêm khuya, hay tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn sau các vụ cháy rừng ở Australia.

Tuy nhiên, trên chặng đường ấy bà cũng nhận được rất nhiều sự ấm áp từ những người xa lạ: từ sự quan tâm của các cụ già địa phương cho đến sự giúp đỡ của những người chưa từng quen biết. Chính những điều đó đã trở thành động lực giúp bà tiếp tục tiến về phía trước.

Những chuyến đạp xe không chỉ đưa bà Cúc đi khắp thế giới, mà còn giúp bà tái tạo lại chính mình. Từ một người từng hay càm ràm, phụ thuộc vào người khác và mang nặng nỗi oán hận, bà nay đã trở nên độc lập, kiên cường, biết chăm sóc và hỗ trợ những người bạn đồng hành trên đường. Thậm chí, bà còn gạt bỏ hiềm khích cũ để chăm sóc người chồng cũ khi ông lâm bệnh nặng.

Căn bệnh trầm cảm từng đeo bám bà suốt nhiều năm cũng dần lặng lẽ biến mất. Không dừng lại ở đó, bà còn đăng ký học lớp nấu ăn, tìm niềm vui trong những điều giản dị của đời sống thường nhật.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, bà Lý Đông Cúc đã trở về sống tại vùng nông thôn quê bà, nhưng vẫn duy trì thói quen đạp xe mỗi ngày. Trong album của bà hiện lưu giữ hơn 200.000 bức ảnh chụp trong các chuyến đạp xe, ghi lại từng khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình đặc biệt của riêng mình.

Bà cũng chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của mình lên mạng, truyền cảm hứng cho vô số cư dân mạng, đồng thời phá vỡ định kiến về tuổi tác của tất cả mọi người. Hành trình của bà trở thành minh chứng sống động cho một quan niệm: chỉ cần dám lên đường, thì bất cứ lúc nào cũng chưa bao giờ là quá muộn.

Theo QQ