Niềm vui của Văn Hậu

Trên trang cá nhân mới đây, Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ những hình ảnh đầy năng lượng trong các trận đấu gần nhất kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Niềm vui trở lại" . Đây không chỉ là lời thông báo về thể trạng, mà còn là lời khẳng định về sự trở lại của một ngôi sao đã từng rất thất vọng vì chấn thương.

Văn Hậu trở lại đầy hứng khởi (Ảnh: CMH)

Tính đến giữa tháng 3/2026, Văn Hậu đã có chuỗi trận thi đấu ổn định tại V-League. Những thông số chuyên môn cho thấy hậu vệ sinh năm 1999 đang dần tìm lại phong độ. Anh đã có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở cường độ cao. Văn Hậu ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 4 vòng đấu gần nhất, giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Các bác sĩ xác nhận chấn thương gót chân (Achilles) từng khiến anh phải sang Singapore và Hàn Quốc phẫu thuật đã hoàn toàn ổn định. Những vết đau nhẹ do va chạm gần đây chỉ là chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến cấu trúc xương hay dây chằng.

Văn Hậu dần lấy lại phong độ (Ảnh: FBNV)

Sự đồng hành của bà xã Doãn Hải My đã giúp anh vượt qua rào cản tâm lý (Ảnh: FBNV)

Văn Hậu được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Sự hồi phục thần kỳ của Văn Hậu ngay lập tức nhận được sự chú ý từ Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách triệu tập sơ bộ để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã chính thức điền tên hậu vệ 27 tuổi.

Việc Văn Hậu trở lại sau gần 1.000 ngày vắng bóng ở cấp độ ĐTQG được giới chuyên môn đánh giá là "món quà vô giá" cho hàng thủ Việt Nam. Sự góp mặt của anh không chỉ gia tăng chất thép cho hành lang cánh trái mà còn giúp đa dạng hóa các phương án tấn công bóng bổng và sút xa.