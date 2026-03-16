Niềm vui của Văn Hậu

16-03-2026 - 11:38 AM | Lifestyle

Sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương dai dẳng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức đánh dấu sự trở lại thăng hoa.

Trên trang cá nhân mới đây, Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ những hình ảnh đầy năng lượng trong các trận đấu gần nhất kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Niềm vui trở lại" . Đây không chỉ là lời thông báo về thể trạng, mà còn là lời khẳng định về sự trở lại của một ngôi sao đã từng rất thất vọng vì chấn thương.

Văn Hậu trở lại đầy hứng khởi (Ảnh: CMH)

Tính đến giữa tháng 3/2026, Văn Hậu đã có chuỗi trận thi đấu ổn định tại V-League. Những thông số chuyên môn cho thấy hậu vệ sinh năm 1999 đang dần tìm lại phong độ. Anh đã có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở cường độ cao. Văn Hậu ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 4 vòng đấu gần nhất, giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Các bác sĩ xác nhận chấn thương gót chân (Achilles) từng khiến anh phải sang Singapore và Hàn Quốc phẫu thuật đã hoàn toàn ổn định. Những vết đau nhẹ do va chạm gần đây chỉ là chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến cấu trúc xương hay dây chằng.

Văn Hậu dần lấy lại phong độ (Ảnh: FBNV)

Sự đồng hành của bà xã Doãn Hải My đã giúp anh vượt qua rào cản tâm lý (Ảnh: FBNV)

Văn Hậu được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Sự hồi phục thần kỳ của Văn Hậu ngay lập tức nhận được sự chú ý từ Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách triệu tập sơ bộ để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã chính thức điền tên hậu vệ 27 tuổi.

Việc Văn Hậu trở lại sau gần 1.000 ngày vắng bóng ở cấp độ ĐTQG được giới chuyên môn đánh giá là "món quà vô giá" cho hàng thủ Việt Nam. Sự góp mặt của anh không chỉ gia tăng chất thép cho hành lang cánh trái mà còn giúp đa dạng hóa các phương án tấn công bóng bổng và sút xa.

Thuỷ Tiên đưa Công Vinh đi chữa chấn thương phải mang theo nồi để nấu cơm, Doãn Hải My đi cùng Văn Hậu check-in sang chảnh, sao mà giàu thế?

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

văn hậu
văn hậu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con rể kín tiếng nhất gia tộc "vua sòng bạc Macau”: Học bá Harvard, được nhà gái tặng hồi môn 5.000 tỷ năm 2019

Con rể kín tiếng nhất gia tộc "vua sòng bạc Macau”: Học bá Harvard, được nhà gái tặng hồi môn 5.000 tỷ năm 2019 Nổi bật

Chiếc đồng hồ có thể "lật mặt": Vì sao Jaeger-LeCoultre Reverso trở thành biểu tượng của giới sưu tầm?

Chiếc đồng hồ có thể "lật mặt": Vì sao Jaeger-LeCoultre Reverso trở thành biểu tượng của giới sưu tầm? Nổi bật

5 loại cây mang lại vận rủi, không nên trồng trong nhà

5 loại cây mang lại vận rủi, không nên trồng trong nhà

11:17 , 16/03/2026
Ngắm "cụ gạo" trăm tuổi rực rỡ góc trời Hà Nội: Ký ức tuổi thơ quen thuộc của bao thế hệ mỗi độ tháng 3 về

Ngắm "cụ gạo" trăm tuổi rực rỡ góc trời Hà Nội: Ký ức tuổi thơ quen thuộc của bao thế hệ mỗi độ tháng 3 về

11:10 , 16/03/2026
Dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

Dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

11:05 , 16/03/2026
Sao Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh lại làm đến mức độ này?

Sao Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh lại làm đến mức độ này?

10:55 , 16/03/2026

