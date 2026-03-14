Doãn Hải My chăm con, kinh doanh vẫn miệt mài học Thạc sĩ, vậy mới hiểu vì sao Văn Hậu si mê

Trong dàn WAGs Việt, Doãn Hải My luôn nổi bật với nền tảng giáo dục ấn tượng. Tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Luật Hà Nội với điểm 10 tuyệt đối cho khóa luận tốt nghiệp, sở hữu IELTS 7.0 cùng khả năng giao tiếp tiếng Trung, Hải My sớm khẳng định mình không chỉ có sắc mà còn có hương.

Sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu và hạ sinh quý tử đầu lòng (bé Lúa), thay vì chọn cuộc sống an nhàn của một "phu nhân" hào nhoáng, người đẹp sinh năm 2001 lại chọn một lối đi vất vả hơn: Tiếp tục quay lại giảng đường. Quyết định theo học Thạc sĩ Luật của cô không chỉ là để nâng cao chuyên môn mà còn là cách cô khẳng định giá trị độc lập của bản thân.

Doãn Hải My chuẩn "hot mom" hiện đại (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống "sống 3 cuộc đời" của mẹ bỉm sữa hiện đại

Để có thể vừa hoàn thành chương trình cao học, vừa đảm đương trách nhiệm gia đình, Doãn Hải My phải đối mặt với một lịch trình vô cùng khắc nghiệt. Cô từng khiến người hâm mộ nể phục khi một mình quán xuyến việc trang hoàng căn biệt thự của hai vợ chồng, chăm sóc con nhỏ và duy trì công việc kinh doanh riêng.

Mới đây nhất, sáng ngày 14/3/2026, Hải My đã chia sẻ một khoảnh khắc đầy thực tế trên trang cá nhân. Check-in đi học vào lúc 7h17 sáng, khung giờ "cực hình" với bất kỳ sinh viên nào, cô thành thật thú nhận: "Đi học, mắt cứ díu lại là thế nào nhờ".

Nàng WAG vừa chăm lo cho gia đình vừa đi học (Ảnh: FBNV)

Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của Hải My chắc chắn không thể thiếu sự đồng hành của ông xã – cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Nam hậu vệ sinh năm 1999 không ít lần khiến dân mạng "tan chảy" khi gác lại hào quang sân cỏ để trở thành hậu phương đúng nghĩa.

Từ việc san sẻ chăm sóc bé Lúa đến những cử chỉ quan tâm nhỏ nhất như tự tay gội đầu cho vợ để cô kịp giờ đi học, Văn Hậu đã chứng minh sự tôn trọng tuyệt đối dành cho ước mơ của bạn đời. Sự ủng hộ của anh đã biến tổ ấm của cặp đôi thành hình mẫu gia đình trẻ văn minh.