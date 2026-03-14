Nam NSƯT từng nhận cát-xê cả trăm cây vàng, U60 si mê nữ doanh nhân là mẹ đơn thân, sống trong biệt thự 200 tỷ tại TP.HCM

Tài tử cải lương nổi tiếng

NSƯT Vũ Luân, sinh năm 1972, là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương tuồng cổ từ thập niên 1990. Anh được khán giả biết đến qua nhiều vở diễn kinh điển như Trăng thề vườn ước, Đêm lạnh chùa hoang, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Nửa đời hương phấn… Nhờ chất giọng đặc trưng cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc, nam nghệ sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người yêu cải lương.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Vũ Luân đạt nhiều thành tựu đáng chú ý. Năm 2007, anh đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang - một trong những giải thưởng uy tín của sân khấu cải lương. Đến năm 2015, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống.

NSƯT Vũ Luân

Ở giai đoạn hoàng kim của sân khấu cải lương cuối thập niên 1990, mỗi lần Vũ Luân xuất hiện đều thu hút đông đảo khán giả. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng trong thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của anh có thể lên tới khoảng 2 cây vàng mỗi đêm diễn. Với những chuyến lưu diễn tỉnh kéo dài 2-3 tháng, anh tích góp được hàng trăm cây vàng.

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, Vũ Luân còn là người tâm huyết với việc bảo tồn và đổi mới cải lương. Anh đã thực hiện nhiều dự án nhằm lan tỏa tình yêu sân khấu tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Vũ Luân cho biết mạnh tay đầu tư cho các tác phẩm với mong muốn tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Năm 2003, nam nghệ sĩ từng bán nhà, lấy 200 cây vàng để thực hiện liveshow tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Năm 2023, anh tiếp tục chi hơn 1 tỷ đồng dàn dựng vở cải lương Chung Vô Diệm, thể hiện tâm huyết với nghệ thuật và mong muốn mang đến những tác phẩm chất lượng cho công chúng.

Mối duyên giữa nghệ sĩ cải lương và nữ doanh nhân

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Vũ Luân khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Vì vậy, mối quan hệ giữa anh và hoa hậu - doanh nhân Phương Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được công khai.

Phương Lê sinh năm 1979, được biết đến trong giới doanh nhân và sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới năm 2016 và đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017.

Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Phương Lê còn phát triển sự nghiệp kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như nha khoa, bất động sản, khách sạn, resort và cho thuê văn phòng. Phương Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân, trực tiếp nuôi dạy ba con gái.

Mối duyên giữa hai người được cho là bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ của nữ doanh nhân dành cho nam nghệ sĩ. Phương Lê từng chia sẻ rằng cô là người hâm mộ Vũ Luân từ nhiều năm trước.

Năm 2024, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Ngôi sao cải lương không ngại bày tỏ rằng Phương Lê là “người phụ nữ quan trọng nhất trong phần đời còn lại của mình”.

Sau khi kết hôn, NSƯT Vũ Luân và Phương Lê chuyển về sống trong biệt thự Bình Phương tại TP.HCM. Căn biệt thự nằm trên khu đất rộng hơn 600 m², được xây dựng theo phong cách tân cổ điển với nhiều tiện ích. Theo nhiều thông tin, giá trị của căn biệt thự ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, nam nghệ sĩ cho biết: “Giống như ông bà mình nói, phải đợi đủ duyên. Tôi và Phương phải đủ duyên để gặp gỡ, đến với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Nhà rộng rãi nhưng chỉ có tôi và Phương. Ba con của Phương thỉnh thoảng mới về”, nam NSƯT chia sẻ. Vũ Luân cũng giữ mối quan hệ tốt với các con riêng của vợ.

Sau khi lập gia đình, Vũ Luân vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, vừa hỗ trợ vợ trong một số công việc kinh doanh. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định kinh tế của anh khá ổn định, bởi ngoài hoạt động biểu diễn, anh còn đầu tư bất động sản từ nhiều năm trước. Nhờ đó, hai vợ chồng có thể hỗ trợ lẫn nhau, không tính toán quá nhiều về tiền bạc.

Cuối năm 2025, vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê chào đón con gái chào đời. Vũ Luân cũng không giấu được sự xúc động khi lần đầu làm cha ở tuổi 53. Nam nghệ sĩ cho biết đó là “niềm hạnh phúc khó diễn tả”. Cả hai vợ chồng anh luôn đồng hành, trao đổi kỹ lưỡng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con.

NSƯT Vũ Luân cho biết anh cảm thấy may mắn khi có người vợ mạnh mẽ và bản lĩnh. Dù phải đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực trong khoảng thời gian mang thai, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để duy trì không khí ấm áp trong gia đình.

Hiện tại, cuộc sống của NSƯT Vũ Luân và doanh nhân Phương Lê vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc.

