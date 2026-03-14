Doanh nhân Lưu Nga: Từ mẹ đơn thân đến “gia hòa vạn sự hưng”

Trong một chia sẻ mới trên trang cá nhân, doanh nhân Lưu Nga viết rằng “làm mẹ” là chủ đề chị vô cùng yêu thích được nghe và được chia sẻ. Theo lời chị, có thể mình không phải là người phụ nữ xuất sắc nhất, nhưng tin rằng mình là một người mẹ rất hạnh phúc. Đằng sau hình ảnh nữ lãnh đạo gắn với thương hiệu thời trang Elise, đây là góc nhìn đời sống cho thấy cách nữ doanh nhân định nghĩa hạnh phúc, bản lĩnh và thành công của một người phụ nữ.

Đi cùng dòng trạng thái là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con chạy lại ôm mẹ khi chị đang làm việc cùng ê-kíp. Từ câu chuyện rất đời đó, Lưu Nga kể thêm rằng chị đã quen với những lời khen về việc luôn trẻ trung, tích cực, nhưng phía sau hình ảnh ấy là một quãng thời gian rất dài làm mẹ đơn thân mà không nhiều người biết tới.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút chú ý bởi lâu nay, công chúng thường biết đến Lưu Nga trước hết như nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise, một gương mặt doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống dành cho nữ giới. Chị là người đưa Elise phát triển từ quy mô nhỏ thành thương hiệu có độ phủ rộng trên thị trường trong nước, gắn với định vị thời trang nữ doanh nhân.

Trong clip, Lưu Nga nhắc đến chồng hiện tại - nhà báo Nguyễn Tường Minh và nói chỉ khi gia đình thực sự trọn vẹn, chị mới hiểu sâu sắc hơn câu “gia hòa vạn sự hưng”: “ Có lẽ rất ít ai biết rằng đã có một quãng thời gian rất dài, Lưu Nga là một người mẹ đơn thân. Phải đến khi gặp Anh Minh, người chồng hiện tại của Lưu Nga và khi gia đình thực sự trọn vẹn, Nga mới hiểu sâu sắc lời anh thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Và có lẽ trong quãng thời gian qua, chính tình yêu mà dành cho các con, dành cho cuộc sống này đã giúp Lưu Nga trẻ mãi không già”. Với nữ doanh nhân, gia đình hòa thuận, êm ấm thì mọi việc sẽ thịnh vượng, hanh thông. Nó nhấn mạnh nền tảng hạnh phúc và sự đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công, tài lộc trong cuộc sống. Chính tình yêu dành cho các con, cho cuộc sống và cho gia đình đã trở thành nguồn năng lượng giúp chị giữ sự tích cực suốt nhiều năm.

Điểm đáng chú ý trong chia sẻ lần này là cách Lưu Nga đặt lại khái niệm thành công. Nếu trên thương trường, chị gắn với hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, từng gây dựng Elise thành thương hiệu mạnh và theo đuổi tham vọng đưa thời trang Việt tiến xa hơn, thì trong đời sống riêng, chị lại nhấn mạnh rằng điều tuyệt vời nhất với phụ nữ không chỉ là thành công hay nhiều tiền bạc, mà là được làm một người mẹ, một người vợ thực sự. “ Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những ước mơ và đã cho mình đủ bản lĩnh để có thể vượt qua tất cả để thực hiện những ước mơ đó. Đối với phụ nữ mà nói thì điều tuyệt vời nhất không phải là sự thành công hay nhiều tiền bạc mà được làm một người mẹ, một người vợ thực sự” , chị chia sẻ.

Sự đối lập giữa một doanh nhân mạnh mẽ trên thương trường và một người mẹ nhiều cảm xúc trong đời sống riêng cũng là lý do khiến phát ngôn này tạo đồng cảm. Nó cho thấy phía sau hình ảnh luôn chỉn chu, quyết liệt và giàu năng lượng của một nữ lãnh đạo là những trải nghiệm rất cá nhân, trong đó gia đình không đứng ngoài thành công mà trở thành nền tảng tinh thần cho thành công ấy.

Lưu Nga sinh năm 1978, được biết đến là người sáng lập Elise, từng học tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có thời gian sống, làm việc ở Mỹ trước khi trở về Việt Nam theo đuổi lĩnh vực thời trang. Chị là một trong những gương mặt doanh nhân hiếm hoi trong ngành thời trang Việt thường xuyên xuất hiện ở những câu chuyện về xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống và định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp nội địa.

Trước đó, hành trình phát triển của Elise cũng nhiều lần được nhắc tới với các cột mốc như mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, xây dựng nhà máy, phát triển đội ngũ lớn và từng bán cổ phần cho quỹ đầu tư Nhật Bản, trong khi Lưu Nga giữ vai trò quan trọng về định hướng sáng tạo và thương hiệu. Chính vì vậy, mỗi chia sẻ mang màu sắc cá nhân từ nữ doanh nhân này thường không chỉ được nhìn như một câu chuyện đời sống, mà còn phản chiếu phần nào triết lý sống và triết lý lãnh đạo của người đứng sau một thương hiệu.

Lần này, thay vì nói về thời trang hay kinh doanh, Lưu Nga chọn nói về ước mơ, bản lĩnh và hạnh phúc làm mẹ. Có lẽ chính điều đó khiến chia sẻ ngắn trên trang cá nhân chạm tới nhiều người: bởi sau cùng, với không ít phụ nữ thành đạt, hành trình đi qua khó khăn để giữ được một mái ấm và niềm tin sống đôi khi mới là thước đo sâu nhất của hạnh phúc.