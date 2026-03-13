Mỹ nhân đình đám hết thời ở tuổi 31: Từng khiến đại gia si mê, giờ cơ bắp cuồn cuộn, bán hàng kiếm tiền

Từng là một trong những gương mặt gây chú ý nhất showbiz Việt với danh xưng "bà mẹ nhí", Angela Phương Trinh bước vào làng giải trí từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Ở tuổi 31, thay vì xuất hiện với hình tượng mỹ nhân gợi cảm, cô lại gây chú ý bởi thân hình cơ bắp, lối sống ăn chay và thường xuyên chia sẻ về Phật pháp trên mạng xã hội.

Từ sao nhí đến mỹ nhân đình đám một thời

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Kính vạn hoa , sau đó thực sự bùng nổ với vai chính trong Bà mẹ nhí . Chính vai diễn này đã gắn liền với biệt danh “bà mẹ nhí” của cô trong suốt nhiều năm.

Những năm sau đó, Angela Phương Trinh nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân trẻ gây chú ý nhất showbiz Việt. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô còn nổi tiếng vì phong cách thời trang gợi cảm và lối sống sang chảnh. Thời điểm ấy, hình ảnh của Angela Phương Trinh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, từ sự kiện giải trí cho đến những câu chuyện đời tư.

Cùng với sự nổi tiếng, đường tình cảm của Angela Phương Trinh cũng khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Nữ diễn viên từng tiết lộ có đại gia sẵn sàng bỏ ra 20.000 USD chỉ để gặp cô trong 20 phút nhưng cô từ chối.

Một trong những mối tình ồn ào nhất của Angela Phương Trinh là với một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Năm 2015, vị bác sĩ này bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với nữ diễn viên trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

Trong thời gian quen nhau, ông từng chi nhiều tiền mua xe hơi và tặng quà đắt giá cho bạn gái. Sau đó, Angela Phương Trinh thừa nhận hai người từng có thời gian ngắn yêu nhau nhưng chia tay vì nhiều bất đồng.

Năm 2022, chuyện tình cảm giữa Angela Phương Trinh và ca sĩ Cao Thái Sơn lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng. Cả hai bất ngờ công khai tìm hiểu nhau, thậm chí nam ca sĩ còn bày tỏ mong muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn vài ngày trước khi nữ diễn viên thông báo dừng lại và cho biết cả hai phù hợp làm tri kỷ hơn là người yêu.

Việc liên tục vướng vào những câu chuyện tình cảm ồn ào khiến Angela Phương Trinh nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng ở thời kỳ đỉnh cao, cô là một trong những mỹ nhân có sức hút lớn của làng giải trí Việt.

Cuộc sống sống đạo ở tuổi 31?

Khoảng vài năm trở lại đây, Angela Phương Trinh gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện thể hình, ăn chay, đăng các triết lý về Phật pháp và livestream bán hàng. Nhiều khán giả tiếc nuối khi mỹ nhân đình đám một thời không còn ở thời hoàng kim.

Hình ảnh hiện tại của Angela Phương Trinh cũng khiến nhiều người bất ngờ. Từ một mỹ nhân gợi cảm với vóc dáng mềm mại, cô chuyển sang tập gym cường độ cao, sở hữu thân hình săn chắc với cơ bắp rõ rệt.

Những bức ảnh khoe thân hình khỏe khoắn của Angela Phương Trinh thường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Có người khen ngợi sự kỷ luật và nỗ lực của cô, nhưng cũng có ý kiến cho rằng vóc dáng quá cơ bắp khiến người đẹp mất đi nét nữ tính vốn có.

Gần đây, công việc chính của Angela Phương Trinh là kinh doanh online và livestream bán hàng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên xuất hiện trong các buổi phát trực tiếp để quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, phong cách livestream của Angela Phương Trinh cũng gây nhiều tranh cãi.

Một số khán giả nhận xét cách bán hàng của cô khá ồn ào, nhiều lúc "hú hét" khiến người xem khó theo dõi thông tin sản phẩm. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng đây là cách tạo không khí sôi động để thu hút người xem trên các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Sau những ồn ào trên mạng xã hội, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động livestream và tương tác với người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết mình vẫn lao động, làm việc bình thường và mong muốn lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng.

Về chuyện tình cảm, Angela Phương Trinh từng tâm sự cô đã sống độc thân trong thời gian dài và không cảm thấy buồn vì điều đó.