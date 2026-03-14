Cặp vợ chồng chi hơn 578 triệu đồng mua 1 căn nhà bỏ hoang ở Nhật để nghỉ hưu: “Chúng tôi không định kiếm tiền từ nó”

Deborah và Jason Brawn hiện sinh sống tại thành phố Brisbane (Úc). Tình yêu của họ dành cho Nhật Bản đã hình thành từ nhiều năm trước, bắt nguồn từ Deborah – người từng học tiếng Nhật tại đại học vào thập niên 1990. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến Tokyo sống trong 5 năm và làm giáo viên tiếng Anh. Trong thời gian đó, Deborah cũng theo đuổi môn karate và duy trì niềm đam mê này suốt hơn ba thập kỷ.

Những chuyến đi đến Nhật Bản sau này đã khiến cả hai vợ chồng Deborah ngày càng yêu thích văn hóa, con người và nhịp sống tại đất nước này. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn đại dịch COVID-19, họ mới biết đến khái niệm “akiya” – những căn nhà bị bỏ hoang ngày càng nhiều tại các vùng nông thôn Nhật Bản do tình trạng già hóa dân số và xu hướng người trẻ rời quê lên thành phố sinh sống.

Nhật Bản hiện có hàng triệu căn nhà dạng này, nhiều căn được chính quyền địa phương rao bán với giá rất thấp nhằm thu hút cư dân mới và hồi sinh các cộng đồng đang suy giảm dân số. Chính sách này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Deborah và Jason.

Khi 4 người con của họ đều đã trưởng thành và chuẩn bị sống tự lập, 2 vợ chồng Deborah bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc mua một căn nhà tại Nhật Bản để làm nơi nghỉ dưỡng và chuẩn bị cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

“Mọi người đều đang theo đuổi giấc mơ của riêng mình, vậy tại sao chúng tôi lại không?”, Jason chia sẻ.

Ban đầu, do các hạn chế đi lại trong thời kỳ đại dịch, cặp đôi chỉ có thể tìm hiểu thông tin qua mạng. Họ tham gia nhiều nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, đọc kinh nghiệm của những người nước ngoài từng mua nhà bỏ hoang tại Nhật để hiểu rõ quy trình.

Khi các đường bay quốc tế đến Nhật Bản được khôi phục, hai vợ chồng này quyết định thực hiện chuyến đi kéo dài sáu tuần vào năm 2023 để trực tiếp khảo sát các bất động sản. Họ lái xe qua nhiều vùng nông thôn, xem hàng loạt ngôi nhà nằm trong danh sách đã chọn trước.

Cuối cùng, họ tìm thấy một căn nhà phù hợp tại Mitocho – một thị trấn nhỏ gần thành phố Masuda, cách Hiroshima khoảng 2 giờ lái xe. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1868, thuộc thời kỳ Minh Trị, và từng được sử dụng làm xưởng sản xuất rượu vào đầu thế kỷ XX. Trước khi được mua lại, căn nhà đã bị bỏ trống trong khoảng 12 năm.

Theo Deborah, ngay khi bước vào, cả hai đã cảm thấy đây chính là nơi họ đang tìm kiếm. Để hoàn tất việc mua nhà, cặp đôi phải đăng ký thông qua “ngân hàng akiya” – hệ thống do chính quyền địa phương quản lý các căn nhà bỏ hoang.

Theo đó, người mua phải cung cấp nhiều thông tin chi tiết, bao gồm nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và kế hoạch sử dụng ngôi nhà trong tương lai. Chính quyền địa phương thường muốn đảm bảo rằng cư dân mới có ý định gắn bó lâu dài với cộng đồng.

Tháng 8/2023, Deborah và Jason chính thức mua lại căn nhà với giá 3,5 triệu yên (hơn 578 triệu đồng). Đây là căn nhà có 7 phòng ngủ cùng phòng khách, phòng ăn và khu bếp rộng rãi.

Sau khi sở hữu, hai vợ chồng này bắt tay vào việc cải tạo. Họ dọn dẹp khu vườn, sửa lại lối xe vào, nâng cấp nhà bếp và thay thế nhà vệ sinh cũ bằng phòng tắm hiện đại. Mục tiêu của họ là giữ lại nét kiến trúc truyền thống của ngôi nhà, đồng thời bổ sung các tiện nghi cần thiết để sinh hoạt lâu dài.

Dù vậy, quá trình cải tạo cũng mang đến không ít thách thức. Ngôi nhà nằm giữa khu vực thiên nhiên hoang dã, nơi thường xuất hiện nhện, rắn, khỉ, rết và thậm chí cả ong bắp cày khổng lồ. Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ cũng là vấn đề khi Jason chưa thông thạo tiếng Nhật.

Hiện tại, hai vợ chồng vẫn chủ yếu sinh sống và làm việc tại Brisbane. Họ dự định sẽ dành thời gian qua lại giữa Úc và Nhật Bản trong vài năm tới trước khi nghỉ hưu hoàn toàn trong khoảng 5–8 năm nữa. Khi không ở Nhật, họ lắp đặt hệ thống camera để theo dõi ngôi nhà và nhờ môi giới địa phương kiểm tra định kỳ.

Cặp đôi khẳng định họ không có ý định kinh doanh hay cho thuê trên Airbnb. “Chúng tôi không định kiếm tiền từ ngôi nhà này. Nó đơn giản là dành cho chúng tôi,” Deborah chia sẻ.

Với Deborah và Jason, căn nhà cũng không đơn thuần là một khoản đầu tư bất động sản giá rẻ, mà là bước khởi đầu cho một chương mới của cuộc sống – nơi họ có thể tận hưởng thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống chậm rãi của vùng nông thôn Nhật Bản sau nhiều năm làm việc.

