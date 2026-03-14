Đức Huy định “quay xe” ngay ngày cưới MC Huyền Trang Mù Tạt, rạp cưới 1.000m2 hoành tráng tính sao đây?

14-03-2026 - 11:50 AM | Lifestyle

Hôm nay 14.3, lễ cưới tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt chính thức diễn ra tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng.

Mới đây, MC Huyền Trang Mù tạt khiến dân mạng bật cười khi đăng tải đoạn tin nhắn hài hước với chồng sắp cưới là cầu thủ Phạm Đức Huy ngay trước giờ làm lễ vu quy.

Trên story cá nhân, nữ MC chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người. Khi cô hỏi chồng "v ào nhà chưa?” , Đức Huy trả lời rằng mình “chưa” và nói cần thêm “30 giây nữa” .

Phản ứng trước câu trả lời đầy do dự của chú rể, MC Huyền Trang Mù Tạt lập tức nhắn dồn dập: “Hay định không xin dâu?", “Quay xe à?”, “Nghĩ lại à?”, “Mới quát vài câu là chạy luôn à?”...

Cầu thủ sinh năm 1995 cũng bất ngờ nhắn lại hai chữ: “Nghĩ lại". Nữ MC còn hài hước chèn thêm dòng chữ: “Đã ai làm gì đâu mà nghĩ lại?”, khiến đoạn hội thoại càng trở nên lầy lội.

Dù chỉ là màn trêu đùa giữa hai người trước giờ trọng đại, khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người để lại bình luận hài hước cho rằng chú rể Đức Huy “căng quá nên run”, thậm chí đùa rằng anh định “quay xe” ngay ngày cưới.

Thực tế, đây chỉ là màn tung hứng quen thuộc giữa cặp đôi vốn nổi tiếng hài hước trên mạng xã hội. Sau loạt tin nhắn “gây hoang mang”, lễ cưới của Đức Huy và Huyền Trang Mù Tạt vẫn diễn ra trong không khí rộn ràng, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Rạp cưới của cặp đôi Đức Huy và Mù Tạt với quy mô 1000m2 đã hoàn thành với phần trang trí vô cùng ấn tượng, sẵn sàng đón khách dự lễ cưới vào 17h30 chiều nay 14/3.

Rạp cưới nhà Đức Huy - Mù Tạt nhìn từ trên cao

Bên trong rạp cưới

Theo Tú Tú

Báo Văn Hóa

Doanh nhân Lưu Nga: Từ mẹ đơn thân đến "gia hòa vạn sự hưng"

Cặp vợ chồng chi hơn 578 triệu đồng mua 1 căn nhà bỏ hoang ở Nhật để nghỉ hưu: "Chúng tôi không định kiếm tiền từ nó"

Hé lộ mới nhất về iPhone gập

11:03 , 14/03/2026
Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Mai Phương Thuý?

10:42 , 14/03/2026
Đặc sản này ở Huế đã vào mùa: Màu xanh trong veo mát mắt, dân bản địa mê mệt có khi chẳng có mà ăn

10:22 , 14/03/2026
Tripadvisor công bố: 1 điểm đến của Việt Nam vào TOP trăng mật hàng đầu thế giới, sánh vai cùng Bali và Maldives

09:34 , 14/03/2026

