Hé lộ mới nhất về iPhone gập

Theo nguồn tin rò rỉ uy tín từ Bloomberg, chiếc iPhone gập thế hệ đầu tiên sẽ đóng vai trò như một thiết bị lai hoàn hảo. Dù vẫn chạy trên nền tảng iOS tiêu chuẩn thay vì iPadOS, Apple dự kiến sẽ nhúng trực tiếp hàng loạt tính năng đa nhiệm cốt lõi của iPad vào siêu phẩm này. Khi mở ra, màn hình chính bên trong có kích thước ngang ngửa một chiếc iPad mini với tỷ lệ khung hình mở rộng sang hai bên thay vì thuôn dài. Tỷ lệ hiển thị này kết hợp cùng thanh menu điều hướng bên cạnh trái sẽ cho phép người dùng chạy song song hai ứng dụng cực kỳ mượt mà.

Động thái này được giới phân tích đánh giá là nước cờ khôn ngoan, giúp tối ưu hóa trải nghiệm xem video và tạo điều kiện để các nhà phát triển dễ dàng đồng bộ giao diện ứng dụng giữa iPhone và iPad.

Đánh đổi Face ID để lấy thiết kế siêu mỏng và nếp gấp tàng hình

Việc gia nhập sân chơi màn hình gập muộn màng buộc Apple phải giải quyết triệt để hai điểm yếu chí mạng mà các thiết bị hiện tại đang vướng phải: không gian màn hình hẹp và nếp gấp cản trở tầm nhìn. Nguồn tin nội bộ tiết lộ gã khổng lồ công nghệ đã áp dụng một công nghệ tấm nền hoàn toàn mới nhằm làm mờ tối đa nếp gấp. Dù khó có thể loại bỏ hoàn toàn, sự cải tiến này đủ sức tạo ra lợi thế cạnh tranh áp đảo về mặt thị giác. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại nằm ở thiết kế. Việc ép độ dày xuống mức tối đa khiến mặt trước của máy không còn đủ không gian để nhồi nhét cụm cảm biến Face ID phức tạp. Thay vào đó, Apple nhiều khả năng sẽ trang bị cảm biến vân tay Touch ID tích hợp thẳng vào nút nguồn.

Màn hình phụ bên ngoài sẽ có kích thước tương đương một chiếc iPhone cỡ nhỏ, sử dụng thiết kế đục lỗ chứa camera selfie nhưng vẫn duy trì vùng hiển thị Dynamic Island quen thuộc để người dùng thao tác nhanh. Đối với không gian hiển thị bên trong, Apple vẫn đang đau đầu cân nhắc giữa công nghệ camera ẩn dưới màn hình và thiết kế đục lỗ truyền thống, bởi các bài kiểm tra thực tế cho thấy chất lượng ảnh chụp từ cụm camera ẩn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn khắt khe của hãng.

Dù mặt lưng dự kiến chỉ được trang bị cụm camera kép khiêm tốn hơn so với dòng Pro, Apple vẫn tự tin định vị chiếc iPhone gập này là thiết bị tối tân nhất trong dải sản phẩm của mình với mức giá chạm ngưỡng 2.000 USD. Bằng việc kết hợp màn hình lớn, khả năng đa nhiệm mạnh mẽ và hệ sinh thái iOS mượt mà, siêu phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút tệp khách hàng cao cấp đang sử dụng điện thoại gập Android chuyển sang nền tảng của Apple. Cú chốt hạ vào tháng 9 tới đây hứa hẹn sẽ là câu trả lời đanh thép của Táo khuyết sau một thời gian dài để đối thủ một mình một ngựa thống trị phân khúc này.