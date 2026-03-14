Hoa hậu Thanh Thuỷ: "Khi nào cưới tôi sẽ công khai"

Sau đoạn clip tình tứ với Trịnh Thăng Bình, những chia sẻ của Thanh Thuỷ về chuyện yêu đương bất ngờ hot trở lại. Cụ thể , trong một dịp trải lòng, khi được hỏi về việc một người như thế nào sẽ khiến nàng hậu công khai, Thanh Thuỷ đã rất thẳng thắn cho biết bản thân vẫn giữ suy nghĩ rằng chỉ khi đi đến hôn nhân, xác định sẽ gắn bó lâu dài thì mới lựa chọn công khai với khán giả.

"Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình", Thanh Thuỷ bộc bạch.

Thanh Thuỷ chia sẻ về chuyện tình cảm

Về chuyện kết hôn, Thanh Thuỷ cho biết vẫn chưa thể xác định ngay vì ưu tiên của bản thân vẫn là sự nghiệp. Tuy nhiên nếu có những yếu tố thay đổi thì cô cũng sẽ tự nhiên đón nhận điều đó: "Tôi nghĩ chuyện này khó nói lắm, 3 - 5 năm nữa không biết tư duy của tôi sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn vì còn phải lo cho bố mẹ, em gái nữa. Tôi từng xem tin bản đồ sao, thần số học thì thấy mình là người rất hướng về gia đình. Tôi nghĩ trong tương lai mình sẽ là một người vợ, người mẹ như vậy".

Thanh Thuỷ không quan trọng đối phương là ai, nàng hậu chỉ biết khi xác nhận họ là bạn đời của mình thì cô sẽ thoải mái công khai với khán giả

Ngày 12/3, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi loạt khoảnh khắc tình tứ trên phố. Trong clip, cả hai xuất hiện khá giản dị với trang phục đời thường, đeo khẩu trang đen nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Đáng chú ý, Thanh Thuỷ còn khoác tay Trịnh Thăng Bình khi cùng nhau sang đường, thể hiện sự thân mật tự nhiên qua đó làm rõ những nghi vấn hẹn hò trước đó giữa cả hai. Thông tin này thu hút nhiều bàn tán khắp các diễn đàn, vừa có bình luận chúc phúc, vừa có những ý kiến khác nhau xoay quanh đời tư của cả hai.

Cho đến chiều cùng ngày, công ty chủ quản của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã phát thông báo lên tiếng về những thông tin xoay quanh nàng hậu. Trong thông báo, công ty Sen Vàng cho biết Thanh Thuỷ vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, những chương trình xã hội cũng như các kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Phía công ty nhấn mạnh luôn tôn trọng đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, cho rằng mỗi cá nhân đều có không gian riêng và quyền đưa ra những lựa chọn phù hợp cho cuộc sống của mình.

Về phía Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ chưa có động thái hay phản hồi nào về những thông tin tình cảm với Thanh Thuỷ.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bắt đầu rộ lên từ khoảng tháng 8/2025. Thời điểm đó, cư dân mạng phát hiện cả hai có nhiều món đồ khá giống nhau như áo, khăn trùm đầu, chiếc máy ảnh cho đến việc bị soi check-in hầm gửi xe y chang. Dù không xuất hiện chung trong cùng một bức ảnh, những chi tiết trùng hợp này vẫn khiến netizen đặt dấu hỏi lớn. Đến tháng 1/2026, nghi vấn hẹn hò lại một lần nữa gây chú ý khi Thanh Thuỷ bị cư dân mạng phát hiện di chuyển bằng chiếc xe được cho là của Trịnh Thăng Bình để đến một sự kiện.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ lộ nhiều hint đáng ngờ trước khi bị bắt gặp tình tứ trên phố

Ảnh: Tổng hợp