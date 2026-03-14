Tài tử đóng kiệt tác thu gần 3.400 tỷ đồng

Quốc bảo (Kokuho) - phim điện ảnh về sân khấu kabuki có sự hiện diện của hai diễn viên trẻ Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama. Cả hai vừa là bạn vừa là đối thủ trong hành trình chạm tới danh hiệu “quốc bảo sống”. Tác phẩm là live-action Nhật Bản có doanh thu cao nhất với hơn 12 triệu vé bán ra thu 20,3 tỉ yên (tức gần 3.370 tỷ đồng) ở quê nhà và được đề cử cho hạng mục “Hóa trang xuất sắc nhất” tại Oscar 2026.

Người nghệ sĩ trẻ trong thế giới kabuki khắc nghiệt

Được đạo diễn bởi Lee Sang-il và chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Shuichi Yoshida, Kokuho đưa khán giả bước vào thế giới kabuki - loại hình sân khấu truyền thống tồn tại hơn bốn thế kỷ tại Nhật Bản.

Câu chuyện trải dài suốt gần 50 năm, bắt đầu từ năm 1964, khi cậu bé Kikuo chứng kiến cha là trùm yakuza ở Nagasaki bị sát hại. Sau biến cố, Kikuo được đưa đến Osaka và trở thành học việc trong đoàn kabuki do nghệ sĩ kỳ cựu Hanjiro (do Ken Watanabe thủ vai) điều hành.

Tại đây, Kikuo gặp Shunsuke, con trai ruột của Hanjiro, người sinh ra trong gia đình nhiều đời theo nghệ thuật kabuki. Hai cậu bé lớn lên cùng nhau trong môi trường luyện tập khắc nghiệt, dần trở thành những diễn viên sân khấu tài năng.

Trong phim, Ryo Yoshizawa vào vai Kikuo - nhân vật có xuất thân thấp hơn nhưng sở hữu khát vọng mãnh liệt. Còn Ryusei Yokohama hóa thân thành Shunsuke - người thừa kế truyền thống kabuki và phải đối mặt với áp lực gia đình cùng sự cạnh tranh từ người bạn thân.

Hai nhân vật cùng tỏa sáng khi biểu diễn vai onnagata (nam diễn viên chuyên đóng vai nữ) trong vũ khúc kabuki “Futari Fuji Musume”. Sự cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ khi Kikuo dần nổi bật hơn.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Hanjiro quyết định giao vai chính trong một vở kịch kinh điển của Chikamatsu Monzaemon cho Kikuo thay vì con trai mình. Quyết định này khiến Shunsuke rời đoàn, mở ra con đường đầy biến động cho cả hai.

Trong khi Shunsuke phải tìm kiếm vị trí riêng, Kikuo từng bước tiến gần tới danh hiệu “quốc bảo sống”, danh hiệu cao quý dành cho những bậc thầy của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Nhưng hành trình ấy đi kèm với nhiều mất mát, từ bệnh tật, thất bại và sự cô độc.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cả Yoshizawa và Yokohama đều phải trải qua nhiều tháng luyện tập các động tác kabuki, từ cách di chuyển, ánh mắt cho tới kỹ thuật biểu diễn đặc trưng.

Yoshizawa Ryo - bước ngoặt sự nghiệp sau “Kokuho”

Với vai diễn nhiều chiều sâu trong Kokuho , giới chuyên môn cho rằng Yoshizawa đang bước sang giai đoạn mới của sự nghiệp, mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế. Tối 13/3, anh thắng giải Nam chính xuất sắc nhất giải thưởng của Viện Hàn Lâm điện ảnh Nhật Bản lần thứ 49.

Yoshizawa Ryo trong Kokuho.

Sinh ra tại Tokyo, Yoshizawa vốn là võ sinh kendo trước khi bước chân vào giới giải trí. Năm 2009, anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng do công ty Amuse tổ chức và giành giải thưởng lớn trị giá 1 triệu yên. Từ đây, Yoshizawa ký hợp đồng với công ty quản lý và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Một trong những dự án đầu tiên giúp anh được chú ý là sê-ri siêu anh hùng Kamen Rider Fourze, thuộc thương hiệu nổi tiếng Kamen Rider. Sau đó, Yoshizawa xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có bản live-action của manga nổi tiếng Gintama.

Bước ngoặt thực sự đến khi anh tham gia loạt phim chuyển thể từ manga Kingdom . Vai diễn mang về cho Yoshizawa nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Blue Ribbon Awards và Japan Academy Film Prize.

Ngoài điện ảnh, Yoshizawa còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn tại Nhật Bản. Anh khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi hoạt động trên mạng xã hội.

Ryusei Yokohama - từ nhà vô địch karate đến diễn viên thực lực

Nếu Yoshizawa được xem là gương mặt đang bứt phá, Ryusei Yokohama lại gây chú ý bởi hành trình đặc biệt.

Sinh năm 1996, Yokohama bước vào showbiz khá sớm sau khi được phát hiện khi đang dạo chơi tại khu phố Harajuku. Khi đó, anh mới học tiểu học và được công ty Stardust Promotion mời tham gia tuyển chọn tài năng.

Từ năm 15 tuổi, Yokohama bắt đầu làm người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Anh được biết đến rộng rãi khi tham gia sê-ri siêu nhân Ressha Sentai ToQger (thường được khán giả Việt gọi là Chiến đội hỏa xa ), trong vai chiến binh xanh lá Hikari.

Sau đó, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều phim truyền hình về tuổi trẻ. Vai diễn gây sốt nhất trong giai đoạn này là trong bộ phim tình cảm học đường A story to read when you first fall in love . Khi đó anh để mái tóc hồng, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Đến năm 2020, Yokohama tham gia bộ phim truyền hình Chúng ta mất trí rồi với vai công tử Tsubaki. Từ dự án này, anh bắt đầu chuyển hướng sang những vai diễn có chiều sâu hơn, trong đó có bộ phim tâm lý về thế giới cờ bạc Usogui.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Yokohama từng là vận động viên karate. Anh bắt đầu học từ năm lớp 1 tiểu học và kiên trì luyện tập suốt nhiều năm.

Ban đầu, việc tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Không giống nhiều môn võ khác chỉ dừng đòn trước khi chạm đối thủ, karate của Yokohama là những cú đánh thật. Những ngày đầu, cậu bé thường xuyên khóc vì đau nhưng vẫn tiếp tục tập luyện vì không muốn bỏ cuộc.

Sau nhiều năm, nỗ lực của Yokohama được đền đáp. Khi học năm cuối trung học cơ sở, anh giành chức vô địch quốc gia Kyokushin Karate. Chỉ ba tháng sau, anh tiếp tục giành chức vô địch thế giới.

Trong một giải đấu, Yokohama phải thi đấu tám trận trong một ngày. Sau chiến thắng cuối cùng, anh bị gãy xương đòn – kỷ niệm mà nam diễn viên vẫn nhớ như minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc.

Tinh thần ấy cũng theo anh vào nghề diễn. Sau nhiều năm đóng các vai trẻ trung, Yokohama dần tìm kiếm những nhân vật phức tạp hơn. Yokohama cho biết mục tiêu của anh là trở thành đa năng, có thể mang bất kỳ màu sắc nào của vai diễn.

Yokohama được đặt tên Ryusei, nghĩa là “sao băng”, vì đúng lúc anh chào đời, gia đình nhìn thấy một ngôi sao băng trên bầu trời. Cha anh hy vọng con trai sau này sẽ tỏa sáng với sự tự tin trong một lĩnh vực nào đó.