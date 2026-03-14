“Viện dưỡng lão Gen Z” cho người trẻ kiệt sức mở tại Malaysia, giá khoảng 13,3 triệu/tháng

14-03-2026 - 12:32 PM | Lifestyle

Một mô hình được gọi là “nhà dưỡng lão cho Gen Z” tại Malaysia đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nơi này hướng tới những người trẻ cảm thấy kiệt sức vì công việc, muốn tạm rời nhịp sống áp lực để nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh.

Mô hình “nhà dưỡng lão cho người trẻ”

Một khu nghỉ dưỡng tại Gopeng, bang Perak (Malaysia) đang được mạng xã hội gọi là “Gen Z retirement home”, tạm dịch là “nhà dưỡng lão dành cho Gen Z”. Thực chất đây là một mô hình lưu trú dài ngày dành cho người trẻ muốn tạm nghỉ khỏi công việc hoặc cuộc sống căng thẳng.

Ý tưởng của mô hình này khá đơn giản: thay vì phải đợi đến khi lớn tuổi mới nghỉ hưu, người trẻ có thể dành vài tuần hoặc vài tháng để “nghỉ hưu tạm thời”. Không gian được thiết kế giống một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, với nhiều cây xanh và môi trường yên tĩnh.

Theo các thông tin được chia sẻ, người sáng lập mô hình này là một doanh nhân trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Gia đình anh vốn điều hành một viện dưỡng lão truyền thống tại thành phố Ipoh, nên đã nảy ra ý tưởng tạo ra một phiên bản tương tự dành cho người trẻ đang bị burnout.

Giá khoảng 13.3 triệu mỗi tháng, bao gồm ăn ở

Chi phí lưu trú được cho là khoảng 2.000 RM mỗi tháng, tương đương khoảng 13.3 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm chỗ ở cùng 3 bữa ăn mỗi ngày.

Hình ảnh được cho là bên trong viện dưỡng lão dành cho Gen Z ở Malaysia.

Những người tham gia có thể sống theo nhịp sinh hoạt rất đơn giản. Họ có thể ngủ dậy theo mong muốn tự nhiên, đi dạo trong khuôn viên, chăm sóc cây cối, cho cá ăn hoặc chỉ ngồi thư giãn. Mô hình này không có lịch trình hoạt động bắt buộc, cũng không đặt ra các mục tiêu hay áp lực công việc.

Ý tưởng này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người trẻ đang cảm thấy áp lực bởi văn hóa làm việc cường độ cao, chi phí sinh hoạt tăng và các kỳ vọng về thành công.

Câu chuyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội

Sau khi xuất hiện trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác, khái niệm “Gen Z retirement home” nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Một số bài viết cho biết nơi này đã kín chỗ ngay trong tháng đầu tiên mở cửa.

Tuy nhiên, một số nguồn tin sau đó cho rằng câu chuyện có thể đã bị thổi phồng khi lan truyền trên mạng. Một số chi tiết về cơ sở này vẫn chưa được xác minh đầy đủ, và thông tin đặt chỗ hoặc trang mạng xã hội liên quan cũng khá hạn chế.

Dù vậy, câu chuyện về “nhà dưỡng lão cho người trẻ” vẫn phản ánh một xu hướng đang được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Đó là nhu cầu của nhiều người trẻ muốn tạm rời khỏi nhịp sống bận rộn để nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống trước khi quay lại công việc.

Theo Phạm Hoàng

